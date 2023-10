Occhiaie, per ridurle basta un massaggio di 30 secondi

L e occhiaie sono uno tra gli inestetismi più comuni, ma possono essere prevenute, ridotte o cancellate con un breve massaggio. Ecco come farlo

Diciamoci la verità: le occhiaie sono uno dei nostri incubi. Ogni mattina ci alziamo e andiamo davanti allo specchio per controllare che non ci siano. Specie se la sera prima abbiamo fatto tardi. Forse non lo sai, ma bastano pochi secondi ogni giorno per migliorare l’aspetto del contorno occhi.

Non si tratta solo di utilizzare rimedi green, trattamenti innovativi e creme specifiche. Esiste, infatti, un auto-massaggio che permette di smuovere i liquidi che ristagnano nella zona perioculare e donare in trenta secondi un aspetto luminoso al nostro sguardo.

Uno tra gli inestetismi più diffusi

Le occhiaie sono molto comuni: colpiscono sette donne su dieci e sono in assoluto l’inestetismo che rende più stanco il viso. In genere sono più evidenti al mattino, anche se non sono provocate solo dal cattivo riposo. Spesso a causarle vi sono altri fattori, come un’alimentazione troppo ricca di grassi, la ritenzione idrica o la tendenza a bere troppo poco, una cattiva ossigenazione dovuta magari a disturbi respiratori, il consumo di alcol, il fumo. Possono anche essere un sintomo di lieve insufficienza epatica o renale.

Massaggio anti-occhiaie: primo step

Tuttavia, è possibile prevenirle, ridurle e cancellarle. Basta seguire piccoli accorgimenti, come l’auto-massaggio di trenta secondi da fare ogni mattina. Come si fa? Dopo la quotidiana skincare routine, si inizia picchiettando delicatamente con il dito indice e medio la zona intorno agli occhi. Bisogna fare movimenti circolari iniziando dall’angolo interno dell’occhio per poi muoversi verso le tempie, e passando dall’area delle sopracciglia. Così facendo si risveglia la circolazione sanguigna.

Massaggio anti-occhiaie: secondo step

A questo punto, si prosegue premendo delicatamente nelle zone sotto l’osso sopraciliare e ai lati del naso, dove si accumulano più facilmente i liquidi. Basta esercitare una leggera pressione per qualche secondo, poi spostarsi verso i dotti lacrimali. Questo serve per drenare gli accumuli di liquido, che verranno in seguito eliminati dal sistema linfatico. A questo scopo, bisogna massaggiare con il dito indice e medio le tempie.

Un piccolo momento di relax

Questo massaggio, oltre a essere molto rilassante, non stressa la pelle. Può essere eseguito tutte le volte che si vuole, non solo al mattino, ma anche durante la giornata. In fondo, è anche un modo per regalarsi un momento di relax.