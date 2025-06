La nostra pelle è molto delicata e la presenza di macchie crea diversi problemi quando vogliamo eliminarle. Quelle che presentano maggiore difficoltà nella rimozione, sono le macchie della tintura di iodio. Diversi sono i rimedi da adottare per risolvere tale problematica; essi vanno dal lavaggio all’utilizzo di prodotti naturali. Ecco come rimuovere le macchie di tintura di iodio dalla pelle.

Lavaggio

Il primo intervento si può fare mediante un accurato lavaggio preliminare della zona interessata utilizzando acqua e bicarbonato che, però, dobbiamo diluire con aceto di vino bianco. Quando notiamo che il composto di bicarbonato e aceto comincia ad emettere delle bollicine possiamo rimuovere le macchie utilizzando una spugna bagnata oppure, come alternativa, prendiamo un batuffolo di cotone, le tamponiamo e le asportiamo gradatamente.

Acqua ossigenata per levare la tintura di iodio

Un ulteriore rimedio naturale, è l’utilizzo del perossido d’idrogeno, comunemente conosciuto come acqua ossigenata. Questo prodotto lo dobbiamo cospargere sulla macchia e va lasciato emulsionare. In seguito mettiamo del talco bianco e poi lo asportiamo utilizzando un panno asciutto o una spazzola a setole morbide. Il terzo rimedio, che è considerato particolarmente indicato per la rimozione delle macchie di tintura di iodio sulla pelle, è il latte. In questo caso, dobbiamo prendere un piccolo batuffolo di ovatta e lo dobbiamo immergere in esso, dopo averlo opportunamente riscaldato.

Ammoniaca pura

Infine, se abbiamo delle macchie cosiddette ostinate e le vogliamo togliere senza alterare minimamente le fibre ed il Ph naturale, dobbiamo intervenire utilizzando un prodotto particolarmente acido, ma al tempo stesso adatto, perché deve agire delicatamente. Il prodotto in questione è l’ammoniaca pura, che dobbiamo diluire al 70% con acqua. Mettiamo il miscuglio sulla macchia di tintura di iodio e lo lasciamo in posa per alcuni stanti; dopo la copriamo con del talco per asciugarla e la rimuoviamo con una spazzola morbida.

Togliere la tintura di iodio con l’alcool

Volendo possiamo utilizzare anche l’alcool denaturato per levare la macchia di iodio; con un po’ di sapone neutro passiamo la parte intaccata sotto l’acqua corrente, asciughiamola per bene e poi mettiamo il cotone nell’alcol, dopodiché passiamolo con movimenti circolari intorno alla tintura di iodio. Tamponiamo con un asciugamano di cotone; nel caso in cui la macchia non dovesse scomparire nei primi tentativi, bisognerà ripetere nuovamente l’applicazione. Si consiglia di non strofinare molto in quanto l’alcool potrebbe irritare la pelle.

