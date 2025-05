Fare la doccia è una delle abitudini più diffuse legate alla cura personale. Rappresenta un momento di benessere che conclude la giornata o la apre con energia rinnovata. Tuttavia, ciò che sembra un gesto semplice e scontato nasconde in realtà alcuni rischi per la salute della pelle, se non viene eseguito correttamente. La temperatura dell’acqua, la scelta dei prodotti e la frequenza del lavaggio sono tutti elementi che incidono sullo stato della barriera cutanea. In particolare, non tutte le zone del corpo necessitano dello stesso tipo di detersione e attenzione.

Lavarsi troppo può essere un errore

Molti non sanno che lavare ogni giorno tutte le parti del corpo con sapone può rivelarsi controproducente. Se da un lato è fondamentale mantenere una corretta igiene personale, dall’altro è altrettanto importante non stressare la pelle con detersioni eccessive. Le zone come le gambe e le braccia, per esempio, non producono la stessa quantità di sudore o sebo rispetto ad altre aree, e quindi non necessitano sempre di essere insaponate quotidianamente. Al contrario, una pulizia troppo frequente può causare secchezza, irritazioni e alterare il naturale equilibrio cutaneo.

Doccia senza troppo sapone

Gli esperti consigliano di concentrare l’uso del sapone sulle aree del corpo dove sono presenti le ghiandole apocrine, ovvero quelle che secernono sudore ricco di proteine e grassi: ascelle, inguine, glutei e la zona sotto il seno. Queste parti, infatti, tendono a trattenere odori e impurità e richiedono una detersione più accurata, soprattutto in inverno, quando la pelle è naturalmente più vulnerabile alla disidratazione.

Attenzione alla pelle sensibile

Per chi soffre di disturbi come eczema o ha una cute particolarmente sensibile, è importante prestare ancora più attenzione. In questi casi, l’utilizzo del sapone andrebbe limitato alle occasioni in cui gli arti risultano visibilmente sporchi. Inoltre, è bene evitare l’uso di spugne abrasive e detergenti aggressivi, preferendo prodotti formulati appositamente per pelli delicate e privi di agenti potenzialmente irritanti, come solfati o parabeni. Una detersione troppo intensa, infatti, non solo compromette il film idrolipidico che protegge la pelle, ma può anche alterare la flora batterica benefica presente sulla superficie cutanea. Questa alterazione può favorire l’ingresso di agenti patogeni e indebolire le difese naturali dell’organismo.

I prodotti da scegliere per la doccia

La scelta del detergente gioca un ruolo centrale. Meglio optare per formule delicate, con un pH neutro o leggermente acido, simile a quello naturale della pelle. Questo aiuta a mantenere l’equilibrio fisiologico cutaneo, prevenendo irritazioni e arrossamenti. Dopo la doccia, è importante asciugare la pelle con delicatezza, tamponandola con un asciugamano morbido, piuttosto che strofinarla energicamente. Subito dopo, è consigliabile applicare una crema idratante che aiuti a trattenere l’umidità e a mantenere la pelle elastica e nutrita.

Il ruolo della temperatura dell’acqua

Un altro aspetto spesso sottovalutato è la temperatura dell’acqua. Se troppo calda, può rimuovere i lipidi naturali che proteggono la pelle, lasciandola secca e priva di difese. L’ideale sarebbe utilizzare acqua tiepida, che consente una pulizia efficace senza compromettere il benessere cutaneo. Dopo la doccia, l’uso di prodotti idratanti contenenti principi attivi come ceramidi o acido ialuronico è utile per rafforzare la barriera cutanea e ripristinare il livello ottimale di idratazione.

Una pelle sana parte anche dall’interno

La salute della pelle non dipende solo dalla cura esterna, ma anche da ciò che si fa e si consuma quotidianamente. Indossare abiti realizzati con fibre naturali, come cotone e lino, aiuta a favorire la traspirazione ed evita l’accumulo di sudore che può irritare la pelle. L’alimentazione gioca un ruolo altrettanto importante: una dieta equilibrata, ricca di frutta e verdura, fornisce vitamine e antiossidanti indispensabili per mantenere la pelle in salute. È essenziale anche bere molta acqua, soprattutto nei mesi freddi in cui si tende a percepire meno la sete. Una corretta idratazione contribuisce a mantenere la pelle elastica, luminosa e ben nutrita. Infine, non va dimenticata la protezione solare: anche durante l’inverno, i raggi UV possono danneggiare la pelle. L’applicazione quotidiana di una crema con filtro protettivo è un’abitudine fondamentale per prevenire l’invecchiamento precoce e proteggere l’epidermide.

Leggi anche Due modi di fare la doccia: il dibattito social