Dimentica i vecchi trattamenti per il corpo da spalmare e lasciar asciugare, oggi ci sono le body mask. Che cosa sono? Le nuove maschere corpo in patch, guanto o calzino sono il modo più pratico – e anche efficace – per coccolarti: dalla sheet mask per il décolleté a quella per i glutei, i beauty brand hanno capito che il comfort fa parte del lusso. In effetti, le body mask hanno davvero una marcia in più: sono concentrate, mirate e comodissime. Niente dita impiastricciate, niente prodotti da stendere in equilibrio sul bordo della vasca, niente attese con il timer in mano…i vantaggi? Non sono solo pratici, ma anche cosmetici. Ecco perché.

Body Mask, perché funzionano

I vantaggi delle maschere preformate non sono solo pratici. Il tessuto o gel aderente crea un ambiente occlusivo, che potenzia l’assorbimento degli attivi. Pensa alla maschera per capelli in cuffia: non solo non sporca, ma crea sulla chioma la posa e la temperatura ideali perché i principi attivi lavorino bene. I patch per décolleté, glutei, pancia o gambe, poi, funzionano proprio come quelli per gli occhi, creando una barriera che permette al trattamento di penetrare meglio nella pelle.

Zero massaggi

Non c’è bisogno di massaggio, mentre tu lavori, cucini o dormi le maschere lavorano per te. Quelle per mani e piedi – a forma di guanto o calzino – rinnovano in venti minuti, ma per un’azione extra sono perfette anche da indossare tutta la notte.

Alta concentrazione di attivi

C’è un altro motivo per cui vale la pena provarle: le maschere in patch sono imbibite con dosi extra di principi attivi. Vitamine, acido ialuronico, burro di karité, collagene, estratti vegetali, caffeina, oli nutrienti… le formule sono pensate per un’azione d’urto, da regalarsi una o due volte a settimana. Questo si traduce in un risultato express visibile anche dopo una sola applicazione.

Posa mirata

Il vero vantaggio? Agiscono in modo intensivo proprio lì dove serve. Le texture in hydrogel o tessuto aderiscono perfettamente alla pelle e, proprio perché restano in posa in modo uniforme, garantiscono un trattamento omogeneo dall’inizio alla fine. Sono perfette anche per le zone più difficili da raggiungere, e ti consentono di continuare con la tua routine – o goderti il relax – senza pensieri.

Body Mask: la nostra Top 10

Con miele di manuka, urea e burro di karité, Pedimask di Scholl (€ 3,99) permette di idratare e rigenerare intensamente i piedi e, in particolare, gli antiestetici talloni screpolati. In soli 20 minuti. Slim Me Patch di Veralab (€53) aiutano a snellire e modellare in modo mirato solo lì dove serve: inestetismi localizzati di gambe, braccia, pancia e fianchi. Agiscono con un mix unico a base di sale di Epsom, aloe vera, betaina, caffeina, ecentella asiatica, elastina e escina. Un trattamento urto snellente rassodante ad azione mirata: Patches Pancia e Fianchi di Guam (€ 31,20). Body Mask Bum or Chest di Sephora (€5,99) è una maschera idratante per glutei o décolleté a base di mora e cactus: effetto rimpolpante express. Patchology Firm Believer: questo patch rassoda e tonifica la pelle grazie a ingredienti attivi che stimolano la produzione di collagene. Si applica su collo e decollete, effetto lifting immediato. (€12,99). Idischetti Decollete Pad di Apricot (€8,50) idratano e levigano il décolleté grazie a estratti di albicocca e altri principi nutrienti. Basta applicarli sulla pelle pulita e lasciarli in posa per migliorare elasticità e luminosità. Con cuffia inclusa: Maschera Capelli Lisci Perfetti Anti – Crespo alle Proteine di Royal Beauty (€ 3,95) Patch tonificanti ed elasticizzanti per i glutei HQ Patch Glutei Booty (€4,99) in tessuto leopardato e formula vegan (€4,99). Self-Aesthetic Soft-hand-mask di G9SKIN (€ 5,99) contiene burro di karité, urea, oli di jojoba, argan, oliva, avocado e cocco per lasciare le tue mani come nuove. Con cuffia inclusa: Hair Sleeping Mask Coconut di Sephora (€4,99) nutre e ripara olio di cocco e non sporca.

