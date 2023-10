6 consigli di salute e benessere se sei dello Scorpione

Cibi sani, strategie relax e dritte fitness per la donna dello Scorpione: carismatica e imprevedibile

La donna nata sotto il segno dello Scorpione è molto carismatica e tende, spesso, a eccedere sia nella gioia sia nella tristezza. Per vivere all’insegna del benessere e in salute, è importante che le scorpioncine imparino a sfogare la loro rabbia, la gelosia e quel lato dark tanto affascinante che le contraddistingue. Quindi, si parte da una dieta sana e ricca di cibi dall’azione antinfiammatoria, per arrivare a impostare una routine fitness che possa aiutare a ritrovare la calma interiore anche nelle situazioni di crisi. Per quanto riguarda il lato sentimentale, è opportuno tenere sotto controllo alcune reazioni eccessive esternando invece la passionalità caratteristica del segno

La donna dello Scorpione è decisamente affascinante ma anche molto difficile e imprevedibile nelle sue reazioni. Di solito, chi è nato sotto il segno dello Scorpione non conosce mezze misure, esistono solo il bianco e il nero. Inoltre, si tratta di un segno zodiacale spesso preda di rabbie e gelosie, nonché di sentimenti di vendetta non certo benefici per la salute.Quindi, il primo step è imparare a gestire queste emozioni estreme attraverso tecniche di meditazione e relax, aiutandosi anche con una routine fitness ad hoc che possa incanalare la rabbia e i sentimenti negativi in modo salutare e costruttivo.Inoltre, la donna Scorpione è spesso preda di malinconia e depressione nonché di stati infiammatori che colpiscono soprattutto l’apparato genito-urinario. In questi casi, controlli periodici e una dieta ricca di cibi antinfiammatori possono rivelarsi davvero utili.

Meditare

La donna Scorpione vive tutto con molta intensità: questo tipo di emozioni “estreme”, però, possono lasciare il segno sia a livello psichico sia dal punto di vista fisico (disturbi psicosomatici).

Inoltre, esplosioni di rabbia e gelosia per esempio possono compromettere le relazioni con gli altri (nelle quali lo Scorpione tende a essere esclusivo e possessivo).

La meditazione e lo yoga in questo senso possono rivelarsi davvero efficaci e utili, cambiando in meglio la vita delle scorpioncine più tormentate. Consigliate due sessioni di meditazione al giorno, una al risveglio e una prima di coricarsi.

Cibi antinfiammatori

Anche l‘alimentazione giusta può contribuire a rendere più sana e rilassante la vita di chi è nato sotto il segno dello Scorpione. Infatti, i nativi Scorpione tendono a sviluppare frequenti stati infiammatori da combattere con l’adeguato apporto di nutrienti dall’azione naturalmente antinfiammatoria.

La dieta consigliata comprende un buon apporto di: cereali integrali, vegetali ricchi di vitamina C e antiossidanti, cibi fonte di acidi grassi essenziali(Omega 3) come salmone, frutta secca, semi oleosi, olio EVO, pesce azzurro in generale.

È altresì importante ricordarsi di bere spesso, per facilitare il transito e l’eliminazione di scorie e tossine, e cercare di diminuire il consumo di sodio, insaccati, carni rosse e formaggi grassi.

Sensualità da sfruttare al meglio

Chi è nato sotto il segno zodiacale dello Scorpione, vanta una sensualità spiccata e spesso trasgressiva. Questo tipo di passionalità non di rado sfocia in reazioni imprevedibili che rischiano di mettere a repentaglio salute, benessere e relazioni.Il segreto quindi è incanalare questo tipo di attitudine naturale in un’attività che permetta di esprimersi fisicamente ed emotivamente, bruciando anche calorie e cuscinetti.Un’idea vincente potrebbe essere quella di iscriversi a un corso di tango da fare insieme al partner o da single: muscoli tonici, sensualità espressa e una relazione più sana e complice.

Rimedi naturali per il relax

Un altro aspetto che lo Scorpione deve imparare a gestire è l‘ansia, che spesso causa ai nativi del segno mal di testa, problemi digestivi, sindrome del colon irritabile, insonnia. La natura, in questo senso, potrebbe rivelarsi una buona farmacia a basso costo e con ottimi risultati.

Per esempio, per lo Scorpione sono molto indicati gli infusi a base di lavanda, passiflora, melissa e tiglio. Questo tipo di piante vanno ad agire sia sullo stress psichico e sull’insonnia, sia a livello gastrointestinale placando spasmi e dolori di origine psicosomatica.

L’ideale è recarsi dall’erborista di fiducia e farsi preparare un mix di erbe ad hoc.

Un aiuto prezioso

Non è raro che i nativi sotto il segno zodiacale dello Scorpione soffrano di panico, depressione o sbalzi di umore repentini. In tal senso, è importante prendere coscienza e consapevolezza del proprio stato psico-fisico ed eventualmente intraprendere un percorso di psicoterapia personalizzato.Infatti, la psicoterapia può essere d’aiuto in tutti quei casi in cui le emozioni sono forti ma non si riesce a esprimerle in modo costruttivo e benefico.Le scuole, in questo caso, sono molteplici e la scelta della terapia più adatta deve avvenire alla luce del singolo caso e sotto la guida di un esperto.

Controlli periodici

Secondo l‘astrologia, tra i punti “deboli” del segno dello Scorpione figurerebbero gli organi genitali e tutto il tratto urinario. Per risolvere definitivamente disturbi ricorrenti come candida o cistiti, è necessario seguire uno stile di vita sano e sottoporsi a controlli periodici, nonché a specifiche analisi.

La prevenzione è fondamentale per tutte le donne, a qualsiasi età, e non andrebbe mai accantonata né dimenticata. La negligenza, in questi casi, non ha scusanti. Dunque, è importante fissare (e rispettare) il calendario con tutti gli appuntamenti consigliati dal medico curante e dallo specialista (visite ginecologiche, ecografie, analisi del sangue e delle urine, Pap-test…).