6 consigli di salute e benessere se sei del Sagittario

Questa donna è delicata e riservata, ma allo stesso tempo testarda e determinata. Ama la mondanità ma si lega per la vita solo a poche persone. Scopri come mantenere il tuo equilibrio.

La donna del Sagittario è attraente e riservata e, anche se molto determinata, si tratta di una persona molto insicura e facile alla tensione e allo stress. Il Sagittario può sembrare scontroso ma in realtà è dolce e sensibile e molto fragile: romantica e sognatrice crede nell’amore e nelle solide amicizie nelle quali cercare il sostegno affettivo.

Scopri il segreto per vivere bene se appartieni a questo segno.

L’allegria delle Sagittario

La donna del Sagittario sembra attraversare la vita con la leggerezza di una brezza: è sempre al posto giusto nel momento giusto e le porte le si aprono sempre proprio quando ne ha più bisogno ed è tutto ciò che la aiuta ad avere un carattere allegro ed esuberante anche nei momenti più cupi. Il suo senso dell’umorismo è uno dei suoi punti di forza. La donna Sagittario non si lascia influenzare facilmente dalle opinioni altrui, è un’idealista, tiene moltissimo alla sua libertà e ama godersi la vita. Perché non organizzare un week end fuori porta?

L’importanza dello sport

La tua tentazione sono gli sportivi, quelli con i fisici definiti che in spiaggia non stanno mai fermi, per intenderci. Già, perché per il Sagittario le avventure sono innocue parentesi in cui il massimo godimento è la conquista della preda. Detto questo, è talmente ingenuo che rischia di farsi beccare in flagrante. Inventandosi scuse fantasiose e disarmanti. A cosa non sa resistere una donna Sagittario? A un uomo che la fa ridere e che la tratta come la più divertente e affascinante del mondo: se ti riempie di complimenti è quello giusto quindi buttati tra le sue braccia.

Le Sagittario amano la natura

Essendo un segno di fuoco, il Sagittario ama la natura, anzi sembra nato per godere di tutto ciò che c’è di “naturale“. Non disdegnare questo aspetto profondo del tuo essere ma cerca di viverlo appieno tutte le volte che puoi. Ti basta una passeggiata nel parco, un giornata di trekking in montagna, una camminata sulla battigia: insomma l’immersione nella natura a 360° gradi è in grado di rigenerarti!

La donna del Sagittario è molto attiva, ama l’aria fresca, la luce del sole, la libertà e i grandi spazi. L’attività fisica per lei è irrinunciabile e camminare è la sua forma preferita di ‘rilassamento’. Per la donna Sagittario con il passare degli anni il peso tende ad accumularsi su fianchi e cosce ed è per questo che occorre intensificare l’attività fisica dopo gli ‘anta‘.

Le sagittario alle feste

Le donne nate sotto il segno del Sagittario amano le feste, i party, le cene con gli amici e la mondanità più in generale ma si legano per la vita a pochi amici fidati. Concediti del tempo da passare con le tue più care amiche perché sentirsi belle fuori significa anche star bene con se stesse. Così, quando il nostro organismo ha bisogno di ricaricare le pile, perché non trascorrere del tempo con le persone più care?

Ascolta di più il tuo corpo

La tua salute è buona, grazie anche a ritmi di vita non particolarmente stressanti, ma non tutti possono concedersi quella calma che il segno richiederebbe perché ormai lo stile di vita è diventato più accelerato di quanto si vorrebbe. Il ‘problema’ del Sagittario è che non ascolta i segnali che il corpo gli invia e tende a tirare un po’ troppo la corda.

Il consiglio è quello di ascoltare se stessi per poter godere dei piaceri della vita con serenità.