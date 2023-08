La donna della Vergine è per natura timida e riservata ma anche perfezionista e iperattiva: rappresenta il segno delle contraddizioni

Il segno della Vergine è per natura timido e riservato ed è il segno zodiacale delle contraddizioni. La Vergine offre un’immagine di calma autorevolezza: è consapevole della sua natura nervosa ed animata dal desiderio di essere sempre attiva.

Vergine: i consigli di salute e benessere

Ecco le principali caratteristiche della Vergine: perfezionista, organizzata, iperattiva, intelligente e analitica, riesce sempre a risolvere qualunque problema pratico. Chi ha vicino una donna di questo segno sa che tutto funziona perché la Vergine ama occuparsi di tutto, dimenticandosi addirittura di se stessa per soddisfare le richieste delle persone a cui vuole bene.

Poste queste caratteristiche, andiamo a scoprire le migliori strategie di benessere psicofisico per chi è della Vergine.

Stare in mezzo alla natura

Il segno della Vergine ama la natura ed è nato per godere di tutto ciò che è “naturale“: la bellezza, i colori, i sapori, i profumi, le consistenze, il tatto, insomma tutte le esperienze sensoriali gli forniscono la sua linfa vitale. Non disdegnare questo aspetto del tuo segno e vivilo appieno con una passeggiata nel parco, del trekking in montagna, un tuffo al mare. Passeggiare all’aria aperta, soprattutto fuori città, dove l’aria è pura aiuta la tua mente, ma anche la tua pelle a recuperare vigore ed energia: immagazzinando ossigeno il rinnovamento cellulare è garantito. E anche il tuo umore ne trarrà beneficio.

L’importanza della colazione

Iniziare bene la giornata con il giusto apporto di nutrienti è fondamentale per mantenere l’agognata efficienza della vergine. Comincia con un bicchiere di acqua a temperatura ambiente e la spremuta di mezzo limone e poi fai una colazione a base di frutta fresca che sazia e garantisce l’energia necessaria che serve per bruciare i grassi in eccesso e per partire con il serbatoio pieno. Puoi optare per il dolce, con pane, burro e marmellata o per il salato: salmone o prosciutto cotto sono ricchi di proteine. In questo modo hai tutta l’energia per affrontare la tua frenetica giornata.

Fare attività fisica

Calma ma iperattiva allo stesso tempo ha poco tempo per praticare attività fisica con costanza e per questo deve essere spinta da una motivazione convincente. Come ad esempio quella di stare in mezzo alle persone, visto che è per natura socievole e intraprendente. Meglio quindi gli sport di gruppo o quelli di squadra così potrai mettere in pratica tutte le tue doti di leadership.

Dormire bene

Il sonno ha un ruolo fondamentale per te, e il tuo fisico ha bisogno di almeno otto ore di relax totale per riprendersi dalla frenetica vita che fai ogni giorno. Una recente ricerca ha messo in risalto le capacità del sonno di rigenerare l’organismo e di contribuire alla guarigione di diverse patologie. Non trascurare l’importanza di dormire bene!

Relazioni

Il consiglio per la donna della Vergine è di trovare i propri punti di riferimento e di impegnarsi per mantenerli. Le situazioni instabili e poco chiare, soprattutto se riguardano la vita privata, non fanno per te. Ascolta il tuo corpo. E il tuo cuore.

E poi non dimenticarti di coltivare amicizie e amore. Concediti del tempo da passare con loro perché sentirti bene dentro significa apparire belle fuori. Il tuo organismo ha bisogno di ricaricare le pile ogni tanto. E quale modo migliore se non trascorrere del tempo con gli affetti più cari?