Con il caldo abbiamo bisogno di maggiore idratazione. Un fattore che spesso sottovalutiamo non solo per il bene del nostro organismo, ma anche per i relativi risvolti beauty, e ce ne sono davvero tanti. L’acqua infatti aiuta ad eliminare le tossine ed è un fantastico drenante naturale, occorrerebbe berne tre litri al giorno, secondo medici e nutrizionisti, per assicurarsi un effetto detox super.

Se non siamo abituate a bere molto, possiamo provare ad utilizzare bevande rinfrescanti o acque detox a base di frutta e verdura, anche da preparare comodamente in casa, se abbiamo tutti gli ingredienti: così supereremo l’estate con maggiore energia!

Acque detox e bevande rinfrescanti per l’estate

Il caldo estivo ti fa venir voglia di una bevanda fresca con cui dissetarti? Se hai voglia di qualcosa di diverso dall’acqua, prova con i nostri suggerimenti su acque detox e bevande rinfrescanti per affrontare l’estate con il pieno di energie.

Bevande rinfrescanti per l’estate: limonata

La limonata, se consumata fredda, aiuta a rinfrescarci e a migliorare le difese immunitarie. Come prepararla? Facilissimo, basta versare in un bicchiere d’acqua un limone spremuto e un cucchiaio di zucchero: ti aiuterà a riprendere le energie!

Bevande rinfrescanti per l’estate: caffè freddo

Il caffè è un momento di pausa che quasi tutti amiamo: in estate rendilo ancora più goloso! Ti serviranno uno shaker (p una bottiglietta in vetro con il tappo), del ghiaccio e dello zucchero di canna. Mescola tutto e shakera per ottenere il tuo delizioso caffè freddo.

Bevande rinfrescanti per l’estate: tè freddo

Il tè freddo è un grande classico dell’estate. Se non riesci a resistere al profumo del tè neanche quando le temperature si alzano, perché non provi a prepararne una variante fresca ed estiva? In base agli ingredienti che sceglierai, potrai ottenere dei tè aromatizzati con frutta ed erbe, sfiziosi e con notevoli benefici sulla salute, adatti anche per un aperitivo analcolico fra amici. Preparalo in anticipo, poi conservalo in frigo e servilo con del ghiaccio.

Bevande rinfrescanti per l’estate: centrifugati

I centrifugati sono deliziosi e ricchi di vitamine, anche se viene eliminata la parte di fibra presenti nella frutta, ottime per la regolarità intestinale. Puoi prepararli con la frutta e verdura, come finocchi, cetriolo e sedano, digestivi e dissetanti.

Bevande rinfrescanti per l’estate: karkadè

Il karkadè è una bevanda di colore rosso vivo, che assomiglia al tè, e si ricava dalle foglie dell’ibisco tropicale. Trovi le bustine da mettere in infusione anche al supermercato. Una volta raffreddato, puoi conservarlo in frigorifero.

Bevande rinfrescanti per l’estate: frullati

I frullati possono sostituire il pasto in modo fresco e leggero. Basta dello yogurt bianco, mescolato con frutti di bosco oppure pesca, albicocca o banana per ottenere un delizioso frullato fresco e ricco di vitamine.

Bevande rinfrescanti per l’estate: acque detox

Le acque detox sono protagoniste dell’estate (ma si possono bere tutto l’anno). Si tratta di acqua aromatizzata con ingredienti dalle proprietà depurative e drenanti, semplicissima da preparare anche a casa in pochi minuti. Ma il vero plus di queste acque è il loro gusto goloso, rinfrescante e senza zuccheri: un modo del tutto nuovo per depurarsi, sgonfiarsi e anche per risvegliare un metabolismo un po’ addormentato. In più è un ottimo modo per bere più acqua durante la giornata.

Cos’è l’acqua detox

Si tratta di acqua minerale (anche del “rubinetto” se non eccessivamente calcarea) arricchita con frutta, verdura e spezie lasciate in infusione per alcune ore. Per preparare l’acqua detox è sufficiente decidere quali ingredienti utilizzare (a seconda dell’effetto che si desidera ottenere), e infilarli in un barattolo, in una bottiglia o in una caraffa insieme all’acqua. Il tutto va conservato in frigorifero, anche per gustarlo in freschezza.

Considerando che l’infusione avviene senza sbucciare frutta e verdura (ma, ovviamente, sempre lavandola), il consiglio è di scegliere ortaggi e frutti non trattati. Questa accortezza vale soprattutto per gli agrumi, come i limoni: la scorza degli agrumi è ricchissima di proprietà benefiche ma è anche una delle parti più trattate chimicamente. L’acqua ideale per le preparazioni è quella oligominerale povera di sodio, per amplificare e agevolare gli effetti drenanti e detossinanti. Se si preferisce, si può utilizzare anche acqua frizzante: la bibita sarà ancora più stuzzicante.

Come scegliere gli ingredienti giusti

Come detto, gli ingredienti vanno scelti in base al beneficio che si intende ottenere. Se desiderate un effetto antiossidante puntate sui frutti rossi, quindi mirtilli, ribes, fragole e salvia. Un infuso perfetto per combattere i radicali liberi. Regolatevi così: lasciate in infusione per una notte, in un litro e mezzo di acqua, un pugno di more, un cucchiaio di mirtilli, cinque fragole tagliate a metà e cinque foglie fresche di salvia. Per un effetto rinfrescante e drenante invece, perfetto il mix cetriolo, tagliatene uno intero a fette, un limone a spicchi e dieci foglie di menta. La cellulite, invece, combattetela con un pompelmo tagliato a spicchi, un lime, due fette di ananas e un pezzettino di zenzero fresco, da rapportare sempre ad un litro e mezzo di acqua.

Quando bere l’acqua detox

L’acqua detox si può bere in qualsiasi momento della giornata. Come bevanda dissetante quando fa molto caldo, conservata in frigorifero e arricchita con ghiaccio, ma ottima da sorseggiare anche nella stagione fredda. Ma per ottenere i migliori effetti disintossicanti, si consiglia di sorseggiare l’acqua aromatizzata al mattino a digiuno, magari prima di praticare un po’ di attività fisica leggera (una camminata, per esempio). Oppure si può consumare all’aperto, portandola con sé in una boraccia e godendosi una bevanda fresca e dolce senza cedere ad altre tentazioni estive, come gelati o apertitivi ipercalorici. A proposito di aperitivo: perché non offrire agli amici anche assaggi di diversi tipi di acque detox, presentandole in bottiglie di vetro o caraffe colorate con la frutta a pezzetti? Un’ottima alternativa all’alcol e alle bibite zuccherine, soprattutto se le temperature sono roventi.

I benefici

Il primo beneficio dell’acqua aromatizzata è legato proprio alla sua natura. Ovvero, alla stessa acqua. Già il fatto di bere di più, è un aiuto per bellezza e salute. Inoltre, i principi attivi veicolati dagli “aromi” (frutta, verdura, spezie) vengono infusi nell’organismo e amplificano il potere drenante, detox e remineralizzante che già appartiene all’elemento acqua.

A seconda delle diverse ricette e combinazioni, si possono ottenere differenti benefici. La creatività. qui, svolge un ruolo fondamentale: le preparazioni sono davvero infinite e possono accontentare ogni tipo di palato.

La dolcezza naturale di queste acque speciali, ovviamente senza zucchero aggiunto, aiuta anche chi beve poco perché non sente sufficientemente lo stimolo della sete. Dunque, le acque detox possono essere bevande estive ideali anche per bambini e anziani. Una golosità sana e idratante per tutta la famiglia.

Acqua detox drenante

Chi soffre di microcircolo rallentato e gonfiori, in estate può vedere peggiorare il problema. La sedentarietà non aiuta e il caldo esercita uno spiacevole effetto vasodilatatore. Per tonificare e riattivare il microcircolo, sono eccezionali i mirtilli. Inoltre, l’acqua aromatizzata al mirtillo aiuta anche a drenare velocemente i liquidi in eccesso. La presenza di fettine sottili di arancia (con la scorza e non trattate) aumenta l’apporto di vitamina C: benefica sia per il sistema immunitario, sia per rinforzare i capillari.

Per prepararla, si inseriscono nella caraffa o nel barattolo di vetro:

i mirtilli interi lavati

fettine sottilissime di arancia.

Meglio far riposare per una notte.

Acqua detox per sgonfiare la pancia

Questa ricetta di acqua detox è perfetta per chi ha bisogno di un aiuto in più per perdere peso, riattivare il metabolismo, sgonfiarsi e persino per alzare la pressione provata dal caldo.

Per realizzarla, si mettono in infusione in acqua:

fettine di zenzero sbucciato (o pezzetti),

fette sottilissime di lime

altrettanto sottili fette di cetriolo non sbucciato.

Il gusto è lievemente piccante e altamente rinfrescante grazie alla presenza di cetrioli e lime. Lo zenzero svolge diverse azioni benefiche: digestiva, tonificante, attivatrice del metabolismo (per il suo ruolo termogenico) e antiossidante.

Acqua detox tonificante

Una delle acque detox più golose, e amate anche dai bambini, è quella a base di fragole. Le fragole, infatti, donano un sapore naturalmente dolce alla preparazione. Inoltre, sono ricchissime di vitamina C (più delle arance, per fare un esempio). L’acqua aromatizzata alle fragole svolge, quindi, un’azione rivitalizzante grazie all’apporto di vitamina fresca e minerali, nonché di moltissimi antiossidanti.

Come prepararla? Basterà mettere in infusione una decina di fragole lavate e tagliate in un litro d’acqua e far riposare un notte in frigorifero.

Chi desidera una variante della ricetta, può aggiungere alcune foglie di basilico fresco: l’effetto sarà ultra-tonificante, anche per chi soffre di pressione bassa.

Acqua detox contro la cellulite

L’anguria è il frutto estivo per eccellenza. Ricchissima di acqua, ha un sapore delizioso e funge da vero e proprio dessert.

Quando le temperature si fanno molto elevate, e la spossatezza coglie grandi e piccini, l’acqua detox all’anguria e menta è la soluzione ideale. Si prepara lasciando in infusione per alcune ore:

pezzetti di polpa di anguria

foglioline di menta piperita lavate

I benefici sono notevoli: il potassio contenuto nell’anguria agisce contro la mancanza di energie, ma non solo. Questo tipo di acqua aiuta chi deve debellare ritenzione idrica, cellulite o comunque gonfiori diffusi.

Acqua detox al sambuco

La ricetta top dell’estate è l’acqua detox al sambuco per una corretta idratazione e per essere sempre in forma anche nei mesi più caldi. Se volete provarla prendete nota degli ingredienti:

Ingredienti:

100 ml di acqua calda

1 cm di zenzero fresco grattugiato

1 limone (succo)

1 striscia di scorza di limone (solo se biologico*)

1 punta di cucchiaino di curcuma in polvere oppure ½ cm di curcuma fresca grattugiata

1 pizzico di pepe nero (½ giro di macinino)

60 ml di sciroppo di Sambuco

Preparazione

Versare tutti gli ingredienti, tranne lo sciroppo, in una tazza di acqua calda – a circa 80 gradi, quando inizia a fare delle piccolissime bollicine. Lasciare in infusione per minimo 30 minuti.

Intanto, seguendo le istruzioni relative, gasare l’acqua naturale a piacere nell’apposita bottiglia.

Filtrare l’infuso con un colino strizzando bene gli ingredienti con l’aiuto del dorso di un cucchiaino.

Versare l’infuso filtrato nella bottiglia con l’aiuto di un piccolo imbuto.

Aggiungere lo sciroppo e, dopo aver chiuso la bottiglia, capovolgerla un paio di volte per mescolare bene tutte le parti.

Conservare in frigorifero o consumare durante la giornata a temperatura ambiente. Ricordarsi di agitare un pochino la bottiglia prima di bere.

Acqua di cocco

Da tenere in frigo o in borsetta, ma anche da portare comodamente in viaggio l’acqua di cocco. Un elisir del celebre frutto esotico dalle innumerevoli proprietà. L’acqua di cocco sta diventando a tutti gli effetti un trend a livello globale. Star come Madonna, Rihanna, Miley Cyrus, o atleti riconosciuti a livello internazionale come Tom Daley e Juliana Buhring promuovono l’acqua di cocco come una effettiva ricarica di energia quotidiana.

L’acqua di cocco possiede numerose proprietà utili per l’organismo e viene applicata in diversi ambiti, sia nell’attività fisica – grazie all’apporto di sali minerali quali in particolare potassio, magnesio, calcio, sodio e fosforo – sia in ambito estetico poiché è un idratante naturale che dona luminosità alla pelle, regolarizza il metabolismo e grazie alla quasi totale mancanza di grassi, rappresenta un aiuto quotidiano per mantenere il proprio peso sotto controllo.

Leggi anche Frullati di frutta fresca: ricette per combattere il caldo