In inverno, quando le palestre si riempiono, anche fare un’innocente corsetta sul tapis roulant può significare dover prendere il numerino e mettersi in coda. Ma quest’anno puoi dire basta a tutto ciò: ci sono altri sport invernali e non sono solo sci e snowboard.

Possiamo suddividere gli sport invernali in due categorie, all’aperto e al chiuso. Vediamo qui sotto alcune delle loro caratteristiche più esaltanti e perché devi assolutamente provarli. Le prime due motivazioni? Semplici: mantenerti in forma (anche in inverno) e non rischiare di lasciarti prendere della malinconia.

Sport invernali

I primi freddi significano divano e telecomando? Non cadere in questo errore, per poi recuperare la linea a ridosso della prova costume. Gioca d’anticipo e non smettere di allenarti anche se l’aria si è fatta frizzantina.

Inoltre, fare sport ti permetterà di espellere tossine e malumore, rafforzando il sistema immunitario contro l’aggressione di virus e batteri.

Infine, se fai sport all’aperto, sappi che il freddo aiuta a dimagrire più in fretta, perché accelera il metabolismo e ti permette di ottenere incoraggianti risultati visibili in tempi piuttosto brevi. Come sempre, la dieta svolge un ruolo fondamentale. Freddo e allenamento non devono sfociare in un susseguirsi di cioccolata con panna, torte e cibi grassi con la scusa del clima. L’ideale è sempre seguire un’alimentazione ricca di vegetali (zuppe, minestroni), cereali integrali e proteine magre.

Sport invernali: non solo sci e snowboard

Spesso, non ci si allena col freddo perché si pensa possa nuocere alla salute: si temono raffreddori, contratture muscolari e congestioni. In realtà, praticare sport all’aperto quando fa freddo garantisce un sistema immunitario di ferro, sempre che si si alleni nel modo giusto. Ciò significa vestendosi a strati e con indumenti tecnici traspiranti. Ma perché il freddo fa dimagrire più velocemente? Il corpo, quando il clima si fa più rigido, per mantenere la temperatura interna fa uno sforzo in più, che implica un maggior dispendio calorico (anche del 20%). Per esempio, correre con il freddo fa perdere peso più velocemente rispetto a un allenamento equivalente in estate. Quando pensiamo agli sport invernali da fare all’aperto ci vengono subito in mente sci e snowboard, le classiche attività che si svolgono nei mesi freddi sulla neve. Ma non ci sono soltanto queste due discipline! Ti proponiamo tante altre idee perfette per praticare attività all’aria aperta anche in inverno.

Sport invernali: il bob

Il bob da neve, molto amato dai più giovani ma adatto a chiunque, è l’attività per coloro che hanno voglia di divertirsi. Solitamente pensato per due, ne esistono tuttavia modelli a tre posti. I bob più moderni dispongono anche di un piccolo volante e sono pensati per una posizione seduta, mentre invece i prototipi più professionali sono adatti ad una posizione semi-sdraiata.

Si tratta di una attività perfetta da fare in coppia, ma anche con gli amici. L’eco delle vostre risate arriverà fino a valle!

Sport invernali: le ciaspole

Ci sono poi le famose racchette da neve (anche dette ciaspole). Questo sport è tanto rilassante quanto divertente perché ti permette di passeggiare nelle valli e nelle foreste innevate senza fare (troppa) fatica (che invece caratterizza lo sci di fondo, simile ma molto più impegnativo).

Le ciaspole sono ottime per camminare sia nella neve fresca che in quella più compatta, ed esistono di ogni misura – è quindi una attività accessibile a chiunque – tant’è vero che nel mese di gennaio vengono organizzate delle vere e proprie “ciaspolate” in alta montagna per chiunque ama camminare nella neve e stare in compagnia.

Sport invernali: snow bike

Un altro sport da fare su neve è la Snow (o Fat) Bike. Questa particolare bicicletta ha infatti delle ruote pensate apposta per circolare sulla neve. A ricoprire le ruote è infatti un materiale molto rigido, con delle particolari zigrinature che permettono alla neve di incastrarsi e non far slittare la bici. Le gomme della Fat Bike sono quelle più grandi sul mercato e sono già state adottate da moltissimi amanti delle pedalate in alta quota. Una simpatica attività di gruppo potrebbe essere una bella gita in bicicletta sopra i monti, con annesso panorama fiabesco e pranzo al sacco…ma non dimenticare i guanti!

Sport invernali: il curling

Il matrimonio fra il lavoro di squadra e lo sforzo fisico lo troviamo in questa disciplina, il curling, attività olimpica e molto sentita nei paesi nordici. Questo particolare sport si dota di “scope da ghiaccio” con le quali è necessario sfregare la superficie ghiacciata in modo tale che le biglie, una volta lanciate, continuino a scivolare. Sotto certi aspetti il curling è simile al gioco delle bocce, soltanto che si gioca sul ghiaccio. Inoltre è un gioco di precisione, dove ogni spazzata in più può significare vittoria o sconfitta. È anche un ottimo allenamento per i bicipiti!

Sport invernali: hockey e pattinaggio

I cavalieri delle attività invernali su ghiaccio sono il pattinaggio e l’hockey. Molto amati dai bambini, questi due colossi la fanno da padrone quando arriva il freddo. Le piste si riempiono e in molte città invernali vengono anche organizzati tornei e gare. Mentre il pattinaggio può essere singolo, di coppia, sincronizzato…l’hockey è sempre uno sport di squadra. Inutile dirvi quale dei due sia quello più pericoloso (a tratti violento), ma noi siamo certi che siano entrambe delle attività meravigliose e ci piace pensare che poche cose sono eleganti come dei passi di danza eseguiti sul ghiaccio. Inoltre, qualcuno ha qualche idea migliore per gustarsi una cioccolata calda, se non a bordo di una pista di pattinaggio?

Sport invernali: sci e snowboard

Ovviamente lo sci e lo snowboard non possono mancare in un elenco in cui si parla di sport invernali. Se sei amante dell’avventura, senza troppa fatica, questo è sicuramente lo sport che fa per te. Consiste nel mettere ai piedi un paio di sci, salire la montagna con gli impianti di risalita per poi scendere a valle lungo le piste.

Negli ultimi decenni questo sport è stato affiancato dalla disciplina dello snowboard: in questo caso gli sci vengono sostituiti da una tavola. L’idea iniziale infatti era quella di fare surf, ma sulla neve. La differenza sostanziale con lo sci alpino è che i piedi, invece di essere liberi, sono ancorati alla tavola.

Per quanto riguarda la difficoltà, sci alpino e snowboarding possono essere equiparati… Ma niente paura: basteranno un paio di lezioni con istruttore qualificato per imparare le basi. L’importante è iniziare!

Sport invernali: ski-mountaineering

Se ami sciare, ma allo stesso tempo ami fare lunghe passeggiate in montagna, questo è lo sport invernale che fa per te. Lo sci-alpinismo consiste nell’applicare pelli di foca nella parte inferiore degli sci, in modo da poter risalire i pendii innevati con gli sci ai piedi. Si tratta di uno sport mediamente impegnativo, sia per la preparazione fisica (non proprio per principianti), sia per il materiale necessario (oltre agli sci completi di pelli di foca e attacchi idonei, avrai bisogno di scarponi da sci-alpinismo, bastoncini ed altri attrezzi quali artva, sonda e pala nel caso di escursioni fuori pista). Nonostante l’apparente difficoltà, questo sport sa donare soddisfazioni uniche e pertanto è sicuramente uno dei 5 sport invernali da provare.

Sport invernali: sci di fondo

Questo sport non solo ti permetterà di mantenere allenati tutti i muscoli del corpo (sì, hai capito bene: tutti), ma è anche un’attività molto divertente che ti regalerà dei piacevoli momenti con i tuoi amici. Un percorso di sci di fondo dura in media tre, quattro ore e si tratta di camminare nella neve battuta aiutandosi con le racchette: la camminata può apparire una roba da nulla, ma in realtà ti costringe ad usare tutti i muscoli del corpo con sincronia e questo porta un gran beneficio a tutti i tessuti! Ma attenzione: anche se lo sci di fondo non è uno sport di velocità, rimane importante coprirsi adeguatamente, con occhiali, guanti e cappello.

Dopo qualche giorno di sci di fondo noterai subito dei miglioramenti nella tua postura, e anche le cosce si sentiranno tonificate e rinvigorite!

Sport invernali: corsa

Correre è una delle attività fisiche preferite dalle donne e, negli ultimi tempi, il running è forse lo sport bruciagrassi più gettonato dalla popolazione femminile. Correre, infatti, non prevede altro se non vestirsi e uscire con tutta la buona volontà del caso. Se fuori fa freddo, le resistenze alla corsa crescono a dismisura ed è facile che la pigrizia prenda il sopravvento. Ma sarebbe un vero peccato perché il running mattutino con l’aria fresca attiva il metabolismo e fa consumare più calorie durante tutta la giornata, persino mentre dormiamo (i muscoli, la massa magra, bruciano anche a riposo). Un’amica e un memo incoraggiante sul telefono possono aiutare a sfidare il freddo continuando a correre. Effetti collaterali molto piacevoli: meno tensione al lavoro e persino una sessualità più felice (chi si sente in forma ha una vita sessuale più appagante).

Sport invernali: bicicletta

Andare in bicicletta è un’attività fisica rilassante e un modo green per spostarsi in città, senza le difficoltà del parcheggio e senza spendere in carburante.

Ma pedalare è anche uno dei migliori sport bruciagrassi, perfetto sia se fuori le temperature sono miti sia se il clima è rigido. L’aria fresca rinvigorisce e dona energia, mentre pedalare scalda muscoli e cuore. In più, in ogni città ormai sono attivi bike sharing perfettamente funzionanti: niente più scuse, dunque! Unico consiglio: se fa davvero freddo, è consigliabile coprire le mani con appositi guantini (traspiranti e antiscivolo).

Sport invernali: nordic walking

Il nordic walking prende ispirazione dai movimenti dello sci di fondo, unito appunto al walking. Quest’attività sportiva nasce come trekking in montagna e ormai si pratica anche in città e ovunque si desideri. Occorrono solo scarpe tecniche da walking e un paio di apposite racchette. Il nordic walking è un ottimo sport bruciagrassi, in grado anche di allenare perfettamente la coordinazione. Inoltre, praticato quando fa freddo, questo tipo di allenamento fa bruciare ancora più calorie accusando, però, meno stanchezza rispetto a un training col caldo.

Sport invernali: canoa

Se ti senti già stressata e temi di arrivare alla prossima primavera fuori forma e preda dell’ansia…la canoa può fare al caso tuo. Anche se fa freddo, infatti, il contatto con la natura (è sufficiente avere a disposizione uno specchio d’acqua, artificiale o naturale) rilassa e connette con emozioni positive.

Inoltre, la canoa è uno sport dall’azione bruciagrassi. Il metabolismo, infatti, si attiva se inganniamo i muscoli soprendendoli con training nuovi. Dunque, se siete abituate alla solita cyclette, sottoporre il corpo a un lavoro completamente diverso riattiverà il metabolismo finito in letargo.

Sport invernali: percorsi vita

Altra attività molto amata per chi vuole allenarsi all’aperto è la corsa! Ma che ne diresti di aggiungere alla tua oretta di corsa quotidiana anche qualche esercizio a corpo libero (o quasi)?

Addentrarsi nella natura e fare un po’ di sano movimento è proprio quello che vi vuole per allenare il corpo in maniera autentica: infatti, alcuni oggetti come sbarre e panchine ti saranno di grande aiuto per svolgere esercizi pensati per tonificare addominali, spalle, fianchi. Alcuni percorsi vita si avvalgono anche di esercizi con la corda e da fare in coppia.

Assicurati di essere coperta bene e chiama la tua migliore amica, allenarsi è un ottimo modo per passare del tempo di qualità insieme!

Sport invernali indoor: arrampicata

Adatto anche ai più piccoli, questo sport (che è più sicuro di quanto pensiate) potrebbe rivelarsi una soddisfazione continua. Tutto ciò di cui avrai bisogno è: un caschetto, una tuta comoda e delle scarpe da ginnastica con una suola non liscia. E anche dei guanti a mezzo dito, che ti permetteranno di aggrapparti bene alle prese in plastica e al tempo stesso eviteranno ai calli di formarsi sui polpastrelli.

Come avrai già capito, l’arrampicata è incredibilmente efficace per mantenersi in forma. Il continuo sforzo muscolare si concentra maggiormente nelle gambe, braccia, ma anche nei glutei e negli addominali. Non è raro che i muscoli tremino un po’ una volta arrivate quasi in cima…ma ci si fa rapidamente l’abitudine! Inoltre l’arrampicata ti permetterà di sviluppare la tua agilità e la tua coordinazione. Arrampicare su una parete è un modo perfetto anche per lenire lo stress e focalizzarsi sugli obiettivi, nonché divertirsi in compagnia delle amiche!

Sport invernali indoor: squash

Lontano cugino del tennis, lo squash è lo sport indoor invernale per eccellenza. Praticabile in due o in quattro, ti lascerà tutto il tempo con il fiato sospeso.

La prima cosa da sapere nello squash è che è un gioco basato sulla velocità: si svolge infatti all’interno di una palestra, di forma quadrata, e consiste nel lanciare la pallina contro il muro in modo tale che l’altro non riesca a lanciarla a sua volta. Se all’inizio vi sembrerà complicato, scoprirete che invece è molto semplice ma anche tanto impegnativo. Lo sforzo fisico è infatti completo, perché si tratta di correre e prendere la mira, nonché colpire la pallina efficacemente, e con una discreta forza. Molto amato negli U.S.A., è approdato anche in Europa e in Italia, dove molte palestre si stanno dotando di stanze da squash. Come dicevamo prima, è uno sport di gruppo: bisogna infatti essere minimo in due, e non più di quattro. Sfida il tuo partner e i vostri amici in una gara a colpi di racchetta!

