Saziano senza appesantire, combattono i radicali liberi, e depurano l’organismo dalle tossine. I loro colori inoltre sono indice di una funzione benefica precisa. Ecco le ricette dei centrifugati per dimagrire amici del benessere.

Centrifugati per dimagrire

Con l’arrivo del caldo e dell’estate sale la voglia di bere qualcosa di naturale, fresco ed energizzante, che dia soddisfazione e benessere pur non provocando danni alla linea che si fa sempre tanta fatica a mantenere.

Che frutta e verdura vantino un’importante funzione nutritiva per il nostro corpo è ormai risaputo, tuttavia spesso si finisce per detestarle perché risultano noiose e insapori. La verità è che non si conoscono le ricette giuste. A questo proposito, entrano in scena i centrifugati: coloratissimi e buonissimi, se uniti a un minimo di attività fisica giornaliera e a una costante attenzione per l’idratazione corporea, possono avere risultati notevoli nella demolizione del tessuto adiposo! Qualunque sia il motivo della remise en forme (prova costume, recupero psicofisico o post-abbuffata…), i centrifugati sono validi alleati per il benessere del corpo. Leggeri e ricchi di principi nutritivi al tempo stesso, sono lo spuntino ideale tra un pasto e l’altro. Perché saziano senza appesantire.

Non solo frutta, ma anche gli ortaggi si prestano a mix dal gusto piacevole, con un carico di vitamine e sali minerali. Al posto dello zucchero, usa il miele che, contenendo fruttosio, non attenta la linea e apporta energia più a lungo. Non solo: evita l’innalzarsi della glicemia che comporterebbe l’aumento della fame.

A seconda degli ingredienti, i centrifugati vantano proprietà diverse: detox, energetica, dimagrante, antiossidante… Nei prossimi paragrafi ve ne proponiamo alcuni per il vostro benessere.

Centrifugati per dimagrire: come farli

Il centrifugato viene ottenuto da un semplice elettrodomestico da cucina che sfrutta uno dei principi della fisica: la forza centrifuga. All’interno di questo utensile la frutta gira ad alta velocità, viene sminuzzata ed il succo viene separato dalla buccia e dalla polpa. Quest’ultima si può riutilizzare in altri modi in quanto viene trattenuta da un filtro che è presente nella centrifuga. Questo elettrodomestico è estremamente utile e consente di creare varie ricette per disintossicare l’organismo.

Centrifugati per dimagrire: alla frutta

Vediamo alcuni centrifugati classici, alla frutta, dal gusto semplice e genuino.

Prugne, kiwi, mela e cannella

L’azione delle prugne e del kiwi è altamente benefica per l’intestino; le proprietà lassative di questi due frutti aiuteranno l’eliminazione delle scorie in eccesso. La cannella, invece, è una spezia brucia-grassi che donerà un pizzico di gusto in più al vostro centrifugato.

Ingredienti:

4 prugne

1 kiwi

1/2 mela

1 presa di cannella

Ananas, uva e pera

Pera e uva, due frutti così diversi per forma e sapore, hanno invece proprietà benefiche complementari: sia l’una che l’altra sono antiossidanti e aiutano l’intestino a regolarizzarsi.

L’ananas, invece, è ottima per contrastare la ritenzione idrica e le infiammazioni. I centrifugati all’ananas sono perfetti per ottenere il drenaggio e lo snellimento soprattutto addominale. Questo frutto esotico è ricco di vitamine, aiuta la digestione ed è un toccasana per migliorare il metabolismo. Ha il potere inoltre di regolare il tasso di colesterolo nel sangue.

Ingredienti:

1 ananas

1 pera

500 g di uva

Zenzero e limone

Zenzero e limone sono altri due alimenti che hanno la capacità di bruciare il grasso in eccesso. Anche chi ha il metabolismo lento può trarre vantaggio nell’assumere costantemente centrifugati di questo tipo, unendo frutta o ortaggi di stagione, che arricchiscono la salutare bibita di sali minerali e vitamine. La carota, la mela e l’arancia si prestano a completare il centrifugato allo zenzero e limone. Non dimentichiamo il pompelmo e la sua azione drenante e snellente, oltre che dissetante.

Centrifugati per dimagrire: kiwi e cocomero

Il kiwi è un frutto dall’ottimo sapore, ricco di vitamine del gruppo C ed E. Lo si può centrifugare insieme al cocomero o alla mela, con dello zenzero, che dovrebbe essere sempre presente nei frullati drenanti e snellenti. Otterremo una bevanda dal sapore gradevole, che ci aiuta a dimagrire in modo naturale e sano e a depurare l’organismo dalle malefiche tossine accumulate.

Anguria, limone e fragole

Il secondo centrifugato è povero di zuccheri e ricco di proprietà dimagranti e snellenti. Questa ricetta è composta da anguria, limone e fragole. L’anguria è ricca di acqua e sali minerali; contiene carotenoidi ed è un ottimo antiossidante. Il limone ha proprietà disintossicanti e diuretiche ed aiuta a perdere peso. Depura l’organismo, lo purifica e regola il metabolismo. Le fragole aiutano ad attivare il metabolismo ed a contrastare la cellulite. L’anguria e le fragole sono ricche di acqua (al 90%) per cui idratando le cellule dell’organismo; questo centrifugato regola l’intestino.

Centrifugati per dimagrire: con la verdura

Per chi vuole sperimentare dei gusti nuovi e diversi, il consiglio è quello di aggiungere alcuni ortaggi al centrifugato. Di seguito, alcune idee di centrifugati con la verdura.

Asparagi, mele, carote e sedano

Questo è uno dei più famosi centrifugati bruciagrassi.

L’azione benefica è data dall’asparagina, presente nell’asparago, che promuove la demolizione delle cellule adipose. Gli asparagi, inoltre, contengono pochissime calorie, molti amminoacidi e sono conosciuti per le loro proprietà depurative. Aiutano a ridurre il senso di fame, regolano l’appetito e disintossicano l’organismo.

Preferibilmente è da consumare dopo l’attività fisica, in modo da favorire a pieno i processi dimagranti. Il sedano regola la pressione sanguigna ed ha proprietà diuretiche, depurative e disintossicanti. Le carote sono un alimento anticancro; sono ricche di vitamine, sono antiossidanti, ricchissime di beta-carotene e stabilizzano i livelli di zucchero presenti nel sangue.

Ingredienti:

2 mele

2 carote

8 asparagi (senza la parte fibrosa del gambo)

4 gambi e ciuffi di sedano

Centrifugati per dimagrire: finocchio, sedano e ananas

L’ingrediente chiave di questo centrifugato è il finocchio, il quale favorisce la digestione aumentando l’attività metabolica. Anche l’ananas e il sedano svolgono delle funzioni rilevanti: la prima è ottima per contrastare la ritenzione idrica e un potente anti-infiammatorio, mentre il secondo è depurante e ricco di acido folico.

Ingredienti:

1 finocchio

1 gambo di sedano

2 fette di ananas

Pompelmo, cetriolo e menta

La presenza del pompelmo, oltre a conferire al centrifugato un tono esotico, lo rende un potente bruciagrassi. Inoltre, il cetriolo aiuta a combattere due dei numerosi nemici delle donne: ritenzione idrica e la tanto odiata cellulite.

Ingredienti:

1/2 pompelmo

1 cetriolo

5 foglie di menta

Avocado, cetriolo e mandorle

Gli avocadi sono ricchi di preziosi nutrienti per il nostro organismo. Il cetriolo è un ottimo drenante e la mandorla ha un esito dimagrante. Unendo i tre ingredienti e centrifugandoli insieme, otterremo un mix vincente, che se assunto con regolarità, contribuirà a drenare e sgonfiare e a snellire l’organismo.

Mele, zenzero e spinaci

Poteri drenanti e snellenti anche nei centrifugati a base di mela, zenzero e spinaci. La prima dona un’invitante cremosità al frullato, aiuta ad abbassare il tasso di colesterolo e a bruciare i grassi in eccesso. Aggiungiamo degli spinaci e qualche radice di zenzero, che accelera il metabolismo. Se uniamo dell’anguria stimoleremo le funzioni urinarie, abbassando la pressione e sgonfiando l’organismo.

Cardo e limone

Come molti sanno, due ingredienti davvero perfetti non solo per depurare l’organismo da tutte le impurità, ma anche per una perfetta diuresi, sono sicuramente il cardo e il limone. Dovrete naturalmente lavare questi due ingredienti sotto l’acqua corrente, tagliarli a piccoli pezzetti e centrifugarli. Potete bere almeno due volte a settimana questo concentrato depurativo per sentirvi meglio.

Barbabietola e prezzemolo

Molti non sanno che anche associare la barbabietola con il prezzemolo fresco, può creare un abbinamento di ingredienti perfetti per la depurazione. Dovrete utilizzare naturalmente la barbabietola rossa e un bel mazzo di prezzemolo freschissimo. Tagliate la barbabietola a piccoli pezzetti, dopo averla lavata sotto l’acqua corrente, centrifugatela e aggiungete le foglie di prezzemolo con tutto il gambo dentro la centrifuga.

Finocchio e cetriolo

Un’altra centrifuga consigliata per avere un effetto detox è quella a base di finocchi freschi e cetrioli. Lavate benissimo queste due verdure sotto l’acqua corrente, eliminate le parti più rovinate e tagliate tutto a piccoli pezzetti. Inserite sia il finocchio che i cetrioli all’interno della centrifuga e otterrete una bevanda sana e depurativa. Potete bere questa centrifuga anche tre volte a settimana, per avere più risultati depurativi nell’organismo.

Centrifugati per dimagrire: ricette originali

Ci sono poi dei centrifugati per dimagrire che si possono realizzare in modo sfizioso e originale.

Acciughe, peperoni e pomodori

Per questo centrifugato servono:

1 acciuga

mezzo peperone verde

2 cucchiai di succo di limone

3 pomodori

mezzo cetriolo

1 mazzetto di basilico

Frullate tutti gli ingredienti insieme, otterrete una bibita sostitutiva al pranzo. Le acciughe fresche contengono un’ottima dose di proteine, apportando una quantità media di carboidrati e pochi grassi, (monoinsaturi, cioè quelli che fanno bene.). Inoltre hanno un alto contenuto in vitamine e sali minerali: vitamina A, calcio, ferro e fosforo.

Arancia, mango, carote

1 arancia

mezzo mango maturo

2 grosse carote

Pulite l’arancia e pelate le carote. Sbucciate il mango, tagliate tutta la frutta a pezzi e centrifugate. Passate l’arancia per ultima perché tende a intasare il filtro dell’apparecchio.

Le altissime concentrazioni di beta-carotene, precursore della vitamina A, di questo centrifugato danno una sferzata alla produzione di melanina.

Ananas, miele, lime

1/2 ananas

2 lime

2 cucchiai di miele di acacia

Sbucciate l’ananas e pelate i lime. Centrifugate entrambi i frutti e dolcificate con il miele. Il momento giusto: prima di dedicarvi allo sport perché, grazie al miele, vi carica di energia. In più contiene anche tanto potassio, che favorisce il tono muscolare e impedisce la disidratazione.

Lamponi, fragole, yogurt

100 gr di lamponi

200 gr di fragole

1 mela

20 gr di miele

mezzo yogurt bianco

Frullate tutti gli ingredienti fino a ottenere una bevanda cremosa.

Ricco di antiossidanti e flavonoidi, questo frullato è particolarmente disintossicante. Le sostanze contenute dai suoi ingredienti hanno il potere di “intrappolare” i radicali liberi prodotti per ossidazione, ossia quelle sostanze che sono responsabili dell’invecchiamento delle cellule; essi intervengono sempre in sinergia con le vitamine C, E e il beta-carotene, oltre che con alcuni minerali come lo zinco e il selenio presenti nei frutti stessi.

Pomodori, peperoni, zenzero

4 pomodori maturi

mezzo peperone rosso

un pezzetto di zenzero fresco (1 cm circa)

un pizzico di zucchero

Tagliate i pomodori e il peperone a pezzi. Sbucciate lo zenzero. Centrifugate prima il peperone, poi i pomodori, infine lo zenzero. Mescolate bene e aggiungete lo zucchero.

Lo zenzero ha proprietà termogeniche, è capace cioè di sciogliere i grassi.

Centrifugati per dimagrire: i colori del benessere

Colorati e vivaci, i frullati non sono solo belli da guardare. Ma il loro colore ha una precisa funzione benefica che protegge l’organismo dall’ossidazione ad opere dei radicali liberi.

È solo variando i centrifugati, e quindi i colori, che potrete assicurarvi un apporto nutrizionale equilibrato e completo.

I colori del benessere sono:

Blu o viola : (antocianine, carotenoidi, vitamina C, potassio, e magnesio): melanzane, radicchio, fichi, frutti di bosco, prugne, uva nera.

: (antocianine, carotenoidi, vitamina C, potassio, e magnesio): melanzane, radicchio, fichi, frutti di bosco, prugne, uva nera. Verde : (clorofilla, carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina): asparagi, basilico, bieta, broccoli, cavolo cappuccio, carciofi, cetrioli, lattuga, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine, kiwi, uva bianca.

: (clorofilla, carotenoidi, magnesio, vitamina C, acido folico e luteina): asparagi, basilico, bieta, broccoli, cavolo cappuccio, carciofi, cetrioli, lattuga, rucola, prezzemolo, spinaci, zucchine, kiwi, uva bianca. Bianco : (polifenoli, flavonoidi, composti solforati in cipolla e aglio, potassio, vitamina C, selenio nei funghi): aglio, cipolla, cavolfiore, finocchio, funghi, mele, pere, porri, sedano.

: (polifenoli, flavonoidi, composti solforati in cipolla e aglio, potassio, vitamina C, selenio nei funghi): aglio, cipolla, cavolfiore, finocchio, funghi, mele, pere, porri, sedano. Giallo o arancio: (flavonoidi, carotenoidi, vitamina C): arance, clementine, limoni, mandarini, pompelmi, nettarine, pesche, albicocche, carote, peperoni, meloni, zucche.

(flavonoidi, carotenoidi, vitamina C): arance, clementine, limoni, mandarini, pompelmi, nettarine, pesche, albicocche, carote, peperoni, meloni, zucche. Rosso: (licopene, antocianine): angurie, barbabietole, pomodori, peperoni, arance rosse, ciliegie, fragole.

