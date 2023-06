M assaggiando alcuni punti sul viso si possono attenuare o addirittura azzerare i disturbi della menopausa. Scopi la riflessologia vietnamita

La concezione orientale del corpo mi affascina da sempre. Nessun sintomo è visto come un fenomeno a se stante, ma è inserito in una visione sistemica. Come una costellazione, che vedi solo se smetti di guardare le singole stelle e allarghi lo sguardo. Anche per la menopausa è così: vampate, ansia, gonfiore, ritenzione idrica e altri sintomi possono essere compresi solo collegandoli allo squilibro ormonale che ci attraversa in questa fase della vita.

Menopausa secondo la riflessologia vietnamita

«La riflessologia vietnamita parte da questa visione olistica e, massaggiando alcuni punti sul viso, mira a generare una risposta ormonale che riduca o azzeri i disturbi» mi ha spiegato la riflessologa Annaluisa Corvaglia, su Instagram @annaluisacorvaglia_skingym.

Prova la routine Skin Gym per la menopausa



Sopra il labbro superiore, nello spazio tra le narici e il labbro, si trovano i tre punti, 7, 17, 38, utili a favorire il riequilibrio ormonale, la digestione spesso scombussolata in menopausa e i fastidi legati alla ritenzione di liquidi: sfregali velocemente con le nocche di una mano per un minuto al giorno., proprio laddove senti una piccola fossetta, trovi il punto 87, prezioso per placare le vampate improvvise: stimolalo sfregando energicamente tutto il dito indice per il lungo, in orizzontale. Puoi farlo per un minuto al giorno oppure all’occorrenza., per tre volte di seguito.

La riflessologia facciale step by step

In riflessologia facciale gli occhi rappresentano le nostre ovaie e portare calore attraverso le mani è uno dei modi per smuovere l’energia stagnante., Il consiglio in più: Di tanto in tanto, puoi usare lo shock termico, secondo la visione orientale utile a far fluire l’energia che, bloccata nel corpo, contribuisce a creare rigidità e a peggiorare i sintomi. Fai così:

1. Bagna un piccolo asciugamano con acqua calda, massimo 37 gradi, strizzalo e passalo energicamente sul viso, massaggiandolo. Il rossore e la sensazione di caldo improvviso aiuteranno a liberare l’energia accumulata e a ridurre, in seguito, vampate ed edemi.

2. Al centro del mento

3. Concludi la routine sfregando le mani tra loro e portandole a coppa sugli occhi

