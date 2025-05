C’è un modo nuovo e divertente di fare shopping, che unisce ispirazione, racconto e cura. È il mondo QVC, una piattaforma multicanale che dal 2010 è attiva anche in Italia e che ogni giorno accompagna milioni di donne con contenuti, prodotti e consigli pensati per farle sentire bene. In onda in Tv sul canale 32 per 15 ore al giorno, 7 giorni su 7, QVC è molto più di un canale di vendita: è un luogo d’incontro dove esperti, presenter e brand dialogano con la community, rispondono a dubbi e curiosità, offrono suggerimenti concreti e stimoli per uno shopping sempre più consapevole.

Donna Moderna e QVC: il nostro nuovo podcast sul benessere

QVC è la multipiattaforma di live shopping presente sul canale Tv 32, on demand QVC+, sito ecommerce qvc.it e su app e social media: un’esperienza immersiva che combina il racconto dei prodotti alla consulenza, all’intrattenimento e alla relazione con il pubblico. L’offerta è ampia e in continua evoluzione – beauty, casa, moda, accessori, benessere – con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla selezione di brand di qualità italiani ma non solo.

È da questa visione del benessere come esperienza quotidiana concreta, accessibile, condivisa che nascono la collaborazione con Donna Moderna e il nostro podcast. Una visione che condividiamo da sempre: da oltre trent’anni ascoltiamo le nostre lettrici e trasformiamo i loro bisogni in servizi utili, pratici e vicini alla realtà. QVC fa lo stesso, ogni giorno, in diretta su tutte le sue piattaforme. Perché entrambe crediamo che prendersi cura di sé significhi poter contare su scelte accessibili, informazioni affidabili, voci competenti e consigli semplici da mettere in pratica. In uno spazio dove ci si sente accolte, mai giudicate. Così nasce la nostra partnership: un progetto che unisce racconto ed esperienza, contenuti ed e-commerce, ascolto ed empowerment. Un percorso condiviso per riscoprire che il benessere può essere semplice, piacevole e davvero alla portata di tutte. Perché stare bene parte da un piccolo gesto. Una pagina letta sul divano. Una crema che illumina il viso e rallegra l’umore. Una scelta consapevole, fatta con il sorriso.