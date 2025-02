Chi trova sette amici trova un tesoro. Proprio così: per raggiungere la felicità non ne basta uno solo come vorrebbe il famoso detto, ma ne servirebbero sette. Questo, almeno, secondo la 7 friends theory, una teoria che non ha basi scientifiche ma che spopola sui social. Arrivata dall’Asia, è diventata di tendenza su TikTok grazie all’hashtag #7friendtheory. Sette amici, a quanto pare, sono l’ideale perché consentono di avere una cerchia sufficientemente ristretta di intimi, ma non così chiusa da essere soffocante. Ma averli non basta: dovrai anche prenderti cura di loro per assicurarti un rapporto che duri per sempre!

Come è nata la 7 friends theory

La 7 friends theory è decollata su TikTok e in breve tempo i video che le sono stati dedicati hanno fatto incetta di visualizzazioni, facendo andare subito l’hashtag in tendenza. Non ci sono evidenze o studi che diano basi solide a quello che è iniziato come un gioco, ma è stato accolto con favore dai ragazzi che frequentano i social. Certo va preso per quello che è: un modo semplice di celebrare la bellezza dei rapporti sociali, soprattutto in un momento in cui il numero degli hikikomori diventa preoccupante. In più l’aspetto positivo è che valorizza la diversità: ognuno è importante perché porta qualcosa di unico e speciale.

Cos’è la 7 friends theory

Secondo la 7 friends theory non è importante che tu sia la più popolare del gruppo o che abbia un’agenda fittissima di impegni, WhatsApp che squilla all’impazzata e migliaia di follower sui social. Quello che conta è che tu abbia sette persone, né più né meno, da poter chiamare Amici con la A maiuscola. Questi però non devono essere presi a caso: devono avere caratteristiche specifiche come se ognuno di loro fosse un colore del tuo personale arcobaleno.

Di quali amiche hai bisogno

Le caratteristiche che devono avere gli amici previsti dalla 7 friends theory sono precise e ben codificate.

L’amica d’infanzia

Nessuna ti conoscerà mai bene come chi ti ha vista crescere. Le hai raccontato il primo bacio e i primi drammi d’amore, hai fatto con lei il viaggio del diploma e avete condiviso gioie e dolori per tutta la vita. Non importa se col tempo vi siete perse di vista: a ogni nuovo incontro sarà come se il tempo si fosse fermato.

L’amica che ti fa ridere in ogni occasione

Non c’è niente di meglio che una sana risata per guarire (quasi) ogni male, e tra le tue amiche almeno una lo sa bene. Per questo sa strapparti il sorriso anche quando vorresti solo annegare in una valle di lacrime. Una risorsa preziosa che dovrai tenere stretta, una fonte inesauribile di allegria e spensieratezza.

L’amica con la quale parlare all’infinito

A volte le parole non servono, altre non bastano. Tra le tue 7 amiche ce n’è sicuramente una con cui parlare per ore di tutto e niente, sfiorando argomenti leggeri e altri più complessi. Un flusso infinito di chiacchiere e confidenze (e, perché no, anche confronti) dal quale uscire rigenerata.

L’amica a cui dire tutto

Spesso è difficile tirare fuori ciò che si ha dentro per la paura di essere giudicati, ma tra le tue amiche non può mancare quella a cui puoi mostrare tutti i tuoi scheletri nell’armadio senza temere che penserà male di te. Il vostro affetto è resistente e inscalfibile, e anche se ti dirà che stai sbagliando non smetterà mai di essere dalla tua parte.

L’amica che è una di famiglia

Ci sono amicizie talmente tanto intense che somigliano quasi a rapporti tra sorelle. Condividete tutto, conoscete le rispettive famiglie e le frequentate. Un punto fermo, un’ancora di salvezza con cui festeggiare le gioie e affrontare i dolori della vita quotidiana.

L’amica con cui non puoi pensare di non essere amica

Se ti dovessero chiedere come è nata la vostra amicizia non sapresti rispondere, e un po’ te lo domandi anche tu visto che non avete niente in comune. Eppure in qualche modo vi siete trovate e non potresti mai immaginare di non averla nella tua vita.

L’amica con cui parlare d’amore

Ci sarà sempre, tra tutte le tue amiche, quella con cui condividere i problemi di cuore è più facile. Conosce ogni aggiornamento quasi in tempo reale, dal primo match su Tinder alla decisione di andare a convivere. Il vostro cuore per lei non ha segreti ed è questo a rendere il vostro legame speciale.

I benefici di avere 7 amiche

Proprio la diversità dei rapporti e delle caratteristiche di ognuno è il motivo più importante nell’avere 7 amici. Ognuno di loro, infatti, supplisce a un bisogno: da quello di svago a quello di essere capiti e ascoltati. Insegna a valorizzare le qualità di ciascuno, e a capire che da ognuno devi prendere il meglio di ciò che ha da offrirti senza soffermarti sulle mancanze. Va sottolineato però come quello del sette sia un numero simbolico: se ne hai qualcuno in meno non devi sentirti in difetto, e non sei strana se ne hai di più. Potresti anche trovare due caratteristiche in una sola amica, o magari sono più di una quelle che rientrano nella stessa tipologia. Il focus non è tanto sulla cifra, ma sulla bellezza di vivere in un mondo variegato e capire, per chiudere con un altro detto celebre, che l’unione fa la forza.

