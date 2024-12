Crescere significa spesso ridefinire il proprio concetto di amicizia. Se in passato ci si immaginava legati a un gruppo fisso, magari ispirandosi alle celebri cricche delle serie TV, oggi il concetto di amicizia si espande, abbracciando nuove forme. Tra queste, quella del floater friend, un amico che galleggia tra diverse cerchie sociali senza radicarsi mai in un gruppo centrale. Questo tipo di amicizia, fluida e versatile, riflette la complessità della vita moderna e si sta affermando come un modo sempre più comune di costruire relazioni.

Chi è il floater friend?

Un floater friend è una persona che si muove liberamente tra ambienti sociali diversi, costruendo legami in molteplici cerchie senza appartenere esclusivamente a una. A differenza di chi preferisce la sicurezza di un gruppo fisso, i floater trovano soddisfazione nell’esplorare nuove dinamiche e personalità. Questa figura, non nuova ma recentemente definita, ha guadagnato popolarità grazie ai social media come TikTok, dove sempre più persone condividono le loro esperienze in qualità di amici galleggianti.

Perché alcune persone diventano floater friend?

Le motivazioni dietro questa tendenza possono essere molteplici. Gli introversi, ad esempio, preferiscono spesso relazioni individuali, evitando l’impegno richiesto da un gruppo fisso. Gli estroversi, al contrario, trovano energia nel connettersi con più persone, spostandosi tra cerchie diverse con naturalezza. Anche l’esperienza di vita gioca un ruolo. Chi ha cambiato spesso città o scuola potrebbe essere abituato a costruire nuove amicizie in contesti diversi, mentre chi è cresciuto nello stesso luogo tende a sviluppare legami più stabili e duraturi.

L’evoluzione dell’amicizia nel tempo

Da bambini, le amicizie si basano spesso sulla convenienza: i compagni di classe, i vicini di casa o i membri della stessa squadra sportiva. Crescendo, però, i criteri cambiano. Durante l’adolescenza e la prima età adulta, si è spesso più propensi a esplorare gruppi diversi, alla ricerca di un’identità e di persone con cui condividere valori e passioni. Questa fase di scoperta è fondamentale per sviluppare la propria personalità. L’adolescenza è un momento in cui si cerca di capire chi si è e cosa si vuole, utilizzando le amicizie come specchio per riflettere e crescere.

I pro e i contro dei floater friends

Essere un floater friend offre numerosi vantaggi. Si ha la possibilità di esplorare ambienti diversi, conoscere persone con prospettive uniche e arricchire il proprio bagaglio personale. Questo approccio consente anche di evitare le dinamiche a volte restrittive dei gruppi chiusi, lasciando spazio alla libertà di essere sé stessi in contesti differenti. Tuttavia, questo stile di amicizia può comportare anche delle sfide. Non appartenere a un gruppo fisso può far sentire isolati, soprattutto nei momenti di difficoltà, quando si ha bisogno di un supporto stabile. Inoltre, i floater rischiano di essere percepiti come distanti o poco affidabili, il che può rendere difficile costruire legami profondi.

Come mantenere relazioni significative

Nonostante le sfide, essere un floater friend non preclude la possibilità di creare legami autentici. La chiave è bilanciare la quantità con la qualità. Ecco alcuni consigli per coltivare amicizie significative: partecipare regolarmente a incontri o attività rafforza i legami e dimostra il proprio impegno; entrare in contatto con persone diverse aiuta a scoprire nuovi aspetti di sé stessi e a costruire relazioni più ricche; anche se si frequentano molte cerchie, è importante investire tempo ed energie nelle relazioni che contano davvero.

I vantaggi delle amicizie floater nella vita adulta

Con il passare degli anni, le responsabilità aumentano e il tempo libero si riduce. In questa fase della vita, essere un floater friend può offrire un vantaggio: permette di adattare le relazioni alle proprie esigenze, coltivando legami che si allineano con i cambiamenti personali e professionali. Mantenere vecchi amici è importante, ma sviluppare nuove relazioni in base alla propria situazione attuale può essere altrettanto prezioso. Ad esempio, una neomamma potrebbe trovare supporto in altre mamme, mentre chi avanza nella carriera potrebbe trarre beneficio da mentori e colleghi.