Le amicizie ci aiutano a vivere meglio. Rafforzare quelle che hai, può avere un enorme impatto sulla tua salute emotiva e mentale, può allungarti la vita. Ma come fare a rendere i tuoi legami personali più forti e a trovare la giusta connessione con le persone che ti stanno attorno?

Capisci cosa vuoi

Il primo passo è capire quali sono i tuoi obiettivi e le tue aspettative di amicizia. Hai fatto caso che con le tue amiche sei più dura che non con un amore che ti ha deluso? Quando si tratta di salvare una storia romantica, la maggior parte delle persone può anche valutare di scendere a qualche compromesso e sanare i conflitti con il partner. Ma con gli amici questo non succede, forse perché abbiamo la tendenza ad aspettarci che le cose siano più facili e che le amicizie portino solo gioia, divertimento e risate. Così, quando c’è un contrasto, siamo portate a pensare erroneamente che l’amicizia sia imperfetta.

Potrebbe essere una buona idea prenderti un po’ di tempo per pensare cosa significa amicizia per te, che cosa ti aspetti da te stessa e dagli altri. Solo così potrai capire come gestire bene gli inevitabili alti e bassi dell’essere amici e, nel caso le cose dovessero andare male, trarre i giusti insegnamenti dalla fine di un rapporto e dalle sue conseguenze.

Fare amicizia è qualcosa che si può imparato nel tempo. Con l’età diventiamo più brave ad andare d’accordo con gli altri. Valuta se i tuoi obiettivi sociali si adattano alle tue esigenze attuali o se potrebbe valere la pena modificarli.

Per migliorare le amicizie, condividi la felicità

Dopo aver riflettuto sulle tue aspettative e obiettivi riguardo a una amicizia, pensi di essere una buona amica per gli altri? Se non sei sicura, cerca di potenziare la “felicità condivisa”, che altro non è se non sapere esprimere la gioia per le buone notizie degli altri, oltre a condividere i propri sentimenti positivi con loro.

Quindi, se qualcuno recentemente ha condiviso buone notizie con te, ma la tua reazione immediata potrebbe essere stata più entusiasta, invia un messaggio spiegando che sei davvero contenta e ricordati di menzionare la tua felicità per la buona notizia della tua amica la prossima volta che la incontrerai.

Sai chiedere scusa?

Un altro modo per aggiungere calore alle tue connessioni potrebbe essere quello di riparare i torti del passato, chiedendo scusa. Ma ricorda: devi farlo con il cuore.

Più amicizie con gli interessi condivisi

Se hai pochi amici, e vorresti trovarne altri, prova a connetterti con chi ti sta intorno cercando interessi condivisi. Per esempio, potresti incontrare persone che condividono con te un hobby, frequentare corsi dove c’è la possibilità di lavorare in gruppo, fare attività fisica insieme ad altre persone.

Gli sport di squadra non solo ti aiutano a rimanere in forma, ma legano chi li pratica. E poi sono anche divertenti.

