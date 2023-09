Rimpianto e rimorso: le frasi più belle

12 citazioni dedicate a chi pensa troppo al passato. Per imparare a vivere il presente e lasciarsi alle spalle ciò che è stato

Rimorso e rimpianto: due termini molto simili e che spesso vengono confusi. Ma che in realtà hanno un significato molto diverso fra loro e che si possono esprimere attraverso frasi belle.

Qual è la differenza tra rimpianti e rimorsi

Il rimorso è un pentimento per ciò che si è detto o fatto in passato ma che non avremmo mai voluto dire o fare, un errore commesso di cui ci pentiamo. Invece il rimpianto è un dispiacere per qualcosa che non abbiamo potuto (o voluto) fare in passato; si riferisce quindi a un’occasione perduta, sprecata. Ecco le frasi e aforismi da segnare in questo caso sui rimpianti e sui rimorsi.

Ecco le frasi e aforismi da segnare in questo caso

“Il rimpianto è già poesia.’’ (Mina)

“Meglio mille rimorsi che un solo rimpianto.’’ (Linea 77)

“Di tutte le parole scritte o pronunciate queste sono le più tristi: “Avrebbe potuto essere!”’’ (John Greenleaf Whittier)

“Il rimpianto è un enorme spreco d’energia. Non vi si può costruire nulla sopra. Serve soltanto a sguazzarvi dentro.’’ (Katherine Mansfield)

“Il rimpianto è una conseguenza inevitabile del vivere.’’ (X-Files)

“I veri acciacchi dell’età sono i rimorsi.’’ (Cesare Pavese)

“Il rimorso è, come un morso di un cane a una pietra, una sciocchezza.’’ (Friedrich Nietzsche)

“Nessuna scelta è priva di rimpianti.’’ (Marion Zimmer Bradley)

“In fondo il rimorso non è altro che il risultato di un dato modo di guardarsi in uno specchio.’’ (Italo Svevo)

“Niuna persona senza peccato, niun peccato senza rimorso.’’ (Proverbio toscano)

“Mai avere rimpianti. Se è andata bene, è meraviglioso, se è andata male, è esperienza. Ogni volta che cadi, raccogli qualcosa.’’ (Oswald Avery)

“Le follie sono le uniche cose che non si rimpiangono mai.’’ (Oscar Wilde)

Frasi sui rimpianti e rimorsi in amore

L’amore è una delle principali cause di rimpianti e rimorsi. Rimpianti per le storie non vissute e le occasioni perse, rimorsi per gli errori commessi nei confronti della persona amata che poi ci ha lasciati.

“Rimpiangeremo di non aver trascorso tempo con chi amavamo. Non abbiamo badato a chi avevamo sempre lì, proprio perché era sempre lì. Eppure il dolore a volte ce lo aveva ricordato che nulla resta per sempre, ma noi lo avevamo sottovalutato come se fossimo immortali, rimandando a oltranza, dando la precedenza a ciò che era urgente anziché a ciò che era importante.” (Alessandro D’Avenia)

“La cosa peggiore nella vita sono le tentazioni a cui non si è ceduto”. (Alan Ayckbourn)

“Per la perdita di certe persone si prova più rimpianto che afflizione, mentre altre ci lasciano afflitti, ma senza rimpianti.” (François de La Rochefoucauld)

“Noi non apprezziamo il valore di ciò che abbiamo mentre lo godiamo; ma quando ci manca o lo abbiamo perduto, allora ne spremiamo il valore.” (William Shakespeare)

Frasi sui rimpianti e rimorsi nella vita

Nel corso della vita, i rimpianti e i rimorsi che ci attanagliano sono parecchi. Ecco le frasi più belle pronunciate da scrittori e personaggi celebri in merito.

“Tra vent’anni sarai più dispiaciuto per le cose che non hai fatto che per quelle che hai fatto. Quindi sciogli gli ormeggi, naviga lontano dal porto sicuro. Cattura i venti dell’opportunità nelle tue vele. Esplora. Sogna. Scopri”. (Mark Twain)

“Noi tutti dovremmo cominciare a vivere prima di diventare troppo vecchi. La paura è stupida. È così che nascono i rimpianti”. (Marilyn Monroe)

“Ho sempre impostato la mia vita in modo da morire con trecentomila rimorsi e nemmeno un rimpianto.” (Fabrizio De Andrè)

“Dopo uno sbaglio puoi continuare a vivere, ma se non altro non hai il rimpianto di non sapere come sarebbe potuto andare.” (Nicholas Sparks)

“Uno dei più grandi rimpianti nella vita è stato essere ciò che gli altri vorrebbero che tu fossi, anziché essere te stesso.” (Shannon L. Alder)

“Il rimpianto per le cose fatte può essere mitigato dal tempo; è il rimpianto per quelle non fatte che non trova conforto.” (Sydney J. Harris)

“Non dispiacerti di ciò che non hai potuto fare, rammaricati solo di quando potevi e non hai voluto.” (Mao Tse Tung)