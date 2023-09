Disperata per la fine dell'estate? E se ti dicessimo che ci sono almeno 10 ottimi motivi per cui dare un addio col sorriso ai mesi caldi? Capiamo la tua incredulità, ma è proprio così!

Il tempo corre in fretta e ben presto ti ritroverai al 21 di settembre, giorno dell’equinozio d’autunno in cui ufficialmente dovrai accettare che l’estate, ahimé, è bella che finita! Probabilmente è già da un po’, dal traumatico rientro dalle vacanze, che ci pensi, perché in fondo l’estate finisce almeno in parte quando torni a sederti alla tua scrivania, o comunque riprendi le tue attività di routine quotidiana, ma il 21 settembre, semplicemente, non potrai più far finta di nulla.

Quando finisce l’Estate

Ricaccia indietro le lacrime, abbiamo delle ottime notizie per te: la fine dell’estate non è una tragedia e ci sono degli eccellenti motivi per cui salutare l’arrivo dell’autunno con il sorriso. Non ci credi? Te lo dimostreremo.

No, non preoccuparti, non vogliamo parlarti di quanto sia bello iscriversi in palestra, né di altri sciocchi buoni propositi, ma di cose davvero piacevoli!

Grandi ritorni: il piumone

Finalmente potrai riabbracciare il tuo migliore amico: il morbido, caldo, avvolgente piumone che ti protegge nelle notti fredde e ti fa sentire al sicuro, un po’ come la coperta di Linus. Certo, a pensarci ora ti viene la rosolia, ma basta aspettare qualche settimana per desiderarlo con una certa nostalgia e il morbidone è lì, nell’armadio, che non vede l’ora di essere tirato nuovamente fuori!

Binge watching estremo

Freddo=casa, casa=divano, divano=binge watching, non sei d’accordo anche tu? Persino la più accanita appassionata di serie ha messo per un po’ in pausa in nome di feste e divertimenti estivi, ma ora è il momento di rispolverare tablet, smart tv o quel che è e recuperare il tempo perso! Sprimaccia i cuscini del divano, prepara un quintale di pop corn e mettiti comoda: lo spettacolo sta per cominciare.

Addio alla caccia grossa

Altrimenti detto: addio, orride zanzare! Per mesi hai lottato con spray di ogni genere, con odori repellenti (anche per te!) pur di tenerle lontane, ma alla fine, come una maledizione, ecco giungere al tuo stanco orecchio uno ZzzzZZZZ nella notte. E a quel punto è troppo tardi! Le zanzare sono una delle maledizioni estive, mandate sulla terra per non farci credere che l’estate sia davvero perfetta come la disegnano e, grazie al cielo, con l’avvento dell’autunno te ne libererai.

Mai più sudore

Ecco un’altra cosa a cui dirai addio con la fine dell’estate e che non ti mancherà per niente: il sudore! Le alte temperature hanno sfortunatamente questo effetto collaterale, se così possiamo chiamarlo, che con l’autunno ci mettiamo tuttavia alle spalle. Anzi, ritroveremo il piacere di indossare un morbido e caldo maglione, un ampio cappotto senza problemi!

1 weekend, 1 matrimonio

La stagione dei matrimoni viene e va, grazie al cielo, e si conclude in genere con la fine del mese di settembre e l’arrivo delle temperature, ma soprattutto delle piogge, autunnali! Niente più spasmodica ricerca dell’abito per le nozze, addio compilazione di biglietti di auguri di matrimonio, sforzandosi di essere sempre originali e soprattutto niente più weekend precettati da interminabili matrimoni!

Zombie effect

Magari sei una nottambula, una di quelle che girerebbe di locale in locale fino all’alba e allora fai bene a disperarti perché, sì, in effetti l’estate è la stagione ideale per questo tipo di divertimenti. Ma se dentro di te si nasconde, come sospettiamo, l’animo di una donna con diverse primavere alle spalle, sarai ben contenta di questo taglio drastico delle serate fuori e soprattutto della loro incontenibile durata!

Gli effetti dei saldi sulla gente

Hai fatto grandi affari ai saldi della passata stagione? Finalmente potrai far vedere a tutte le amiche, e non solo, quel cappotto costosissimo a cui hai girato attorno come uno squalo per farlo tuo ad un prezzo decisamente più basso. Tra la fine dei saldi invernali e l’inizio della bella stagione non passa un tempo sufficiente per godersi gli acquisti, con l’arrivo dell’autunno questo è il momento di farlo!

Amiche sono tornate alla base

C’è quella che fa le ferie fuori stagione, e magari parte a settembre, ma ormai anche per lei è tempo di rientrare e quindi, sulla soglia dell’autunno, ti ritrovi ad avere di nuovo tutte le tue più care amiche intorno. E il divertimento può ricominciare!

Torni al peso forma senza sforzo

No, non ti stiamo suggerendo di iscriverti alle lezioni della nuova e avveniristica disciplina che minaccia di farti perdere 100 chili in due minuti chiudendoti all’interno di una palla di fuoco, in effetti crediamo che ti basterà tagliare sui gelati per l’arrivo del freddo per ritrovare il peso forma. E dimmi tu se questo non è poco!

È molto semplice: Halloween in estate non c’è, solo l’autunno ci porta zucche, streghe e zombie. La prospettiva di costumi divertenti (e orrendi), di maschere da realizzare con il make up e ricette apparentemente disgustose che invece sono una delizia per il palato, bastano a farci tornare il sorriso sulle labbra

Addio cara estate, non ci mancherai (quasi) per niente!