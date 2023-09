B allerine versatili e tacchi a clessidra, borchie metalliche e dettagli scultorei, intramontabili Mary Jane con il cinturino e scarpe collegiali per uno stile preppy: le sfilate delle collezioni moda autunno-inverno 2023-2024 accontentano tutti i gusti. Ecco le 5 tendenze selezionate per te: quale ti farà battere il cuore?

Via i sandali, via le ciabattine da mare. Il cambio stagione non ci troverà impreparate: abbiamo selezionato le 5 tendenze scarpe protagoniste delle sfilate moda autunno-inverno 2023-2024. Le fonti di ispirazione sono davvero tante, e faranno da strada maestra all’insegna dei look da giorno e da sera della stagione in arrivo. Scopriamole subito.

Le scarpe con le borchie, per i look più rock

Ribelli e rock, le borchie hanno quel fascino hardcore che dona grinta e personalità anche alla più minimalista delle scarpe. La moda autunno-inverno 2023-2024 ce ne propone di varie forme, misure e dimensioni, ma stavolta non aspettiamoci i classici stivaletti da motociclista. No, sebbene i biker boots siano un (intramontabile) capitolo a parte, le scarpe borchiate presidiano il podio delle tendenze moda di questa stagione. Ad esempio, in passerella da Lanvin abbiamo avvistato le décolletées in pelle: dalla punta al tallone passando anche il plateau, le borchie rotonde dominano la scena. Poi ci sono le borchie piramidali, diventate una signature nelle calzature e gli accessori Valentino Garavani.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Lanvin autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Valentino autunno-inverno 2023/2024.

Le ballerine, per uno stile versatile e chic

Pratiche, comode, amiamo le ballerine perché si indossano con massima disinvoltura e facilità. C’è chi le porta con i jeans, chi le preferisce sotto i vestiti a tubino e chi invece le porta con gonne midi a matita: ogni idea è ben accolta. E già che le adoriamo, scopriamo le due tendenze decretate in fatto di ballerine dalle sfilate moda autunno-inverno 2023-2024: numero #1, quelle con i lacci in pelle e in stile danzatrice, avvistate in passerella da Tod’s; numero #2, le ballerine con dettagli origami di Prada (opere d’arte che ci metteranno sulle tracce di piccoli e sofisticati elementi scultorei).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Tod’s autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Prada autunno-inverno 2023/2024.

Le décolletées con tacco a clessidra

Non il solito tacco, non la solita silhouette a clessidra. Le proporzioni vengono reinterpretate per l’autunno-inverno 2023-2024, e i tacchi diventano ancora più sinuosi e sensuali. Proprio come accade in passerella da Ferragamo con le décolletées a punta e con texture animalier. O come avvistato in passerella da Dior: la slingback con tacco a clessidra si indossa con morbidi calzini a costine.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferragamo autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior autunno-inverno 2023/2024.

Le scarpe stringate, per uno stile preppy

Amanti dello stile preppy, a rapporto. Stringate (ovvero, con i lacci) o con le fibbie, le scarpe in stile collegiale fanno il loro ritorno questa stagione. Le indosseremo con le minigonne a pieghe e con quelle da educanda al ginocchio, ma anche con tailleur, jeans e pantaloni sartoriali con le pinces. Le possibilità di styling sono tante e tutte valide, qui intanto ti consigliamo le due proposte da cui prendere ispirazione: le scarpe Emporio Armani sono in pelle dalla finitura lucida e completate da un suola urban in gomma; quelle Miu Miu invece optano per le fibbie e si fregiano di un minuscolo logo per un accento prezioso.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Emporio Armani autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu autunno-inverno 2023/2024.

Le intramontabili Mary Jane con cinturino frontale

Le ballerine con il tacco e il cinturino, un dettaglio distintivo che non lascia spazio ai dubbi: è il momento delle Mary Jane. Sorprendentemente, non sono state solo le sfilate prêt-à–porter a rendergli onore: le Mary Jane in velluto e con dettagli oro sono state infatti protagoniste della sfilata Chanel Haute Couture. Spazio poi alla versione in vernice proposta dal marchio A.P.C.: perfette anche con i jeans.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel Haute Couture autunno-inverno 2023/2024.

Foto Launchmetrics/Spotlight. A.P.C. autunno-inverno 2023/2024.