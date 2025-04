La prima comunione viene ricordata da tutti come uno dei momenti più emozionanti e importanti. Forse per la giovanissima età, forse perché ancora non si comprende bene la sacralità del momento, ma per i bambini è spesso la prima vera emozione forte, e rimane per tutta la vita. Anni dopo la prima comunione, questa viene ricordata come un momento di cambiamento. Per questo motivo abbiamo trovato 5 regali originali che i bambini di oggi ameranno di sicuro. Dopotutto, quale modo migliore di ricordare un momento, se non con un regalo? I doni delle comunioni possono essere anche molto costosi, dopotutto abbiamo già detto che questo avvenimento capita una sola volta nella vita, ma non è necessario aprire un mutuo per essere certi di regalare qualcosa di unico e bellissimo. Pronti? Incominciamo!

I set di pennarelli di Arteza

Questi fantastici set non sono esattamente un “regalo divertente”, ma piaceranno moltissimo anche ai bambini che – ancora – non amano il disegno. L’inchiostro a base d’acqua è adatto a tutti i tipi d’età, crea un delizioso effetto acquerello sul foglio e, cosa più importante visto il destinatario del regalo, si lava via facilmente dalle dita. Le punte grosse sono perfette per avvicinarsi per la prima volta al disegno.

Chi lo sa, magari sarà il primo avvicinamento all’arte e un giorno, quando sarà pittore o pittrice, ricorderà con dolce malinconia il suo primo set di pennarelli semi-professionali.

Il primo microscopio

Se prima abbiamo parlato d’arte, adesso passiamo alla scienza. I piccoli scienziati che ancora non sanno quanto meraviglioso può essere il mondo microscopico avranno delle piacevolissime sorprese dopo aver ricevuto questo regalo. Affidabile, maneggevole e facile da usare, è nel complesso un prodotto perfetto per i piccoli curiosi e aiuta a stimolare la loro voglia di scoprire ogni giorno!

Il set elegante di Daniel Wellington

Alcuni bambini hanno già identità da vendere, e la prima Comunione è l’occasione perfetta per valorizzarlo. Con il set che comprende orologio e bracciale abbinato di Daniel Wellington permetti al piccolo di casa di iniziare a vestirsi come i grandi, ma senza esagerare con la serietà.

I pattini rollerblades

Siamo tutti bravi a dire che i ragazzi di oggi usano solo i cellulari, ma quale bambino rinuncerebbe a un pomeriggio passato a sfrecciare sui roller? Metti alla prova il tuo con un regalo che, ti assicuriamo, gli farà perdere la testa. I rollerblade sono il vero terrore delle mamme, ma i ragazzi li amano! Tu, ci raccomandiamo, preparati a qualche caduta e non temere le sbucciature: è così che si diventa grandi.

Regala un’emozione: non si sbaglia mai

A otto o nove anni si può ancora essere tutto, e si sogna in grande: perché non realizzare alcuni dei suoi sogni più improbabili e magari ispirarlo a realizzarli? Il festeggiato (o la festeggiata) di casa ha la possibilità, con questa smartbox incredibile, di sfrecciare in pista come i piloti. Mamma e papà nel pubblico, e preparatevi a vederlo correre. Il guaio sarà farlo scendere…

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Partecipando a diversi programmi di affiliazione se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione.