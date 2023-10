Scorpione: la tua casa ideale

Dimmi di che segno sei e ti dirò che casa avrai: le stelle influenzano le nostre scelte di arredo più di quanto pensiamo.

Se ti piacciono i mobili etnici, o se ami solo il classico, oppure se sei attratta dal design più moderno, ti sei mai chiesta perché?

La risposta è nelle stelle. Dall’Ariete ai Pesci, ecco uno speciale (e divertente) Zodiaco domestico.

La casa ideale

Nomadi nell’anima, gli Scorpione hanno un rapporto con la casa discontinuo.

La amano e la curano con ossessione, per poi lasciarla a se stessa, e poi ritornare a occuparsene, in un ciclo che dipende dall’umore.

Gli ambienti che preferiscono, ma non per questo se ne prendono cura più degli altri, sono l’ingresso, i corridoi, i disimpegni, tutti i luoghi di passaggio.

Per natura più interessati a ciò che sta dietro la facciata delle cose, sono intrigati da case con stanze segrete, vani nascosti da armadi, cantine o solai pieni di cianfrusaglie dove si celano tesori.

La destinazione d’uso dei locali è elastica: il salotto è anche studio, in cucina ci sono librerie e computer, il bagno diventa sala di lettura, la stanza degli ospiti una palestra.

L’arredamento

Il gusto per la trasgressione spinge gli Scorpione ad arredare la casa per contrasti forti e volutamente ricercati.

Poiché amano provocare, accostano materiali, colori e stili diversi e stridenti.

Stanze dalle pareti rosse si alternano a locali gialli, pavimenti in parquet sono accostati ad altri con marmi.

A un tavolo di design abbinano sedie antiche, a un divano moderno tavolini scovati nei mercatini vintage.

Con le luci amano creare atmosfere particolari.

Il consiglio

Gli Scorpione dovrebbero avere una stanza aperta sul verde, oppure un vano luminoso e vuoto: uno spazio dove sostare a rilassarsi e meditare, per interrompere e riequilibrare il flusso di pensieri tortuosi.

Da evitare

Case piccole prive di ripostiglio, cantina e garage per contenere tutto quello che gli Scorpioni accumulano.

E ambienti arredati nei toni neutri.

Clicca qui per guardare le gallery dell’oroscopo domestico di tutti gli altri segni