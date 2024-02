Come rendere la tua casa romantica a San Valentino 

D urante il giorno degli innamorati ogni elemento del nostro appartamento deve sprigionare amore. Ecco come stupire il tuo lui in poche semplici mosse e regalando gli oggetti giusti

San Valentino è la festa più dolce dell’anno: come festeggiare nel modo più romantico possibile? Se non avete idee, non temete: ecco alcuni spunti per decorare la casa con cuori e tanti oggetti rossi. E se amate il fai da te, vi proponiamo alcune decorazioni da realizzare in completa autonomia.

Come rendere la casa romantica a San Valentino

Si avvicina San Valentino, la festa più dolce dell’anno. La maggior parte delle persone il 14 febbraio desidera, infatti, dedicare la giornata alla propria metà andando a cena o festeggiando in altro modo. Non c’è bisogno, però, di andare in un ristorante: anche una cenetta a casa può essere un buon modo per festeggiare il San Valentino. Volete stupire il vostro partner e rendere casa vostra unica e romantica? Niente paura: ecco come fare fra decorazioni fai da te per San Valentino e idee semplici per colorare il vostro 14 febbraio e renderlo indimenticabile.

Un tocco di colore

Ovviamente non è possibile essere romantici a San Valentino senza un tocco di rosso: si parla della casa, ma anche di voi. Per lei un abitino rosso, per lui camicia in tinta. La casa deve brulicare di cuori e di colore dell’amore, semplici idee fai da te di San Valentino da realizzare.

Se decidiamo di cenare a casa sistemiamo l’ambiente a tema, prepariamo la tavola di San Valentino recuperando quanto più si possa, di rosso. Cerchiamo vasi, tessili, tovaglia rossa per San Valentino, tovaglioli e soprammobili in questa cromia e disponiamoli come meglio preferiamo negli spazi in cui abbiamo deciso di passare la nostra serata. Aggiungiamo una candela fatta a mano per San Valentino.

La luce e il fuoco

Per la sera in questione, luce e fuoco non possono mancare: se siamo dotati di caminetto in appartamento, anche se non lo utilizziamo, faremo un’eccezione per la serata. Poi, non dimentichiamo il centrotavola di San Valentino, rigorosamente una candela rossa: potrà essere tonda, quadrata, lunga e alta, oppure bassa e piatta. L’importante è che divampi una fiamma ardente per tutta la serata.

Cena romantica

Se prepariamo la cena di San Valentino in casa, dobbiamo scegliere gli alimenti giusti per la serata: ideali per quest’occasione cibi leggeri, veloci e soprattutto preparati in precedenza, (per non passare la serata ai fornelli!) magari preferendo qualche cosa di afrodisiaco, perché no! Allora, sì a freschi antipasti con crostacei, avocado e fichi, qualcosa di speziato e piccante per secondo, per finire con un trionfo di fragole e cioccolato, sempre senza dimenticarci di accompagnare tutto con un buon vino. Se non vi piace l’idea di un’apparecchiatura formale, ricorrete alle tovagliette all’americana per San Valentino

Un tocco in più

Per un tocco in più, per creare atmosfera e rendere speciale questa serata di San Valentino, realizziamo un red carpet di petali di rose rosse: potremo creare un breve percorso che dall’ingresso porti fino alla romantica tavola apparecchiata, oppure creare uno spazio relax a terra, completato da tanti cuscini e una pioggia di petali. Per finire, come sottofondo, della buona musica per accompagnare la serata sarà la ciliegina sulla torta… e tv spenta, mi raccomando!

Regali d’amore: i più bei regali di San Valentino per rendere la casa romantica

Approfitta di San Valentino per regalare al partner e alla vostra casa un oggetto d’arredo. Un piccolo pensiero come un set di simpatiche tazzine per cominciare la giornata con il sorriso e una coccolosa colazione a letto. Ma anche lampade, candele o essenze, l’occorrente per decorare la tavola di San Valentino, per fare della vostra casa un romantico nido d’amore. Scegli il tuo dono e accompagnalo con un biglietto d’auguri con frasi d’amore. Ecco delle idee a cui puoi ispirarti per scegliere il tuo regalo per rendere la casa romantica nel giorno di San Valentino.

Coppia di tazzine personalizzabili

Per iniziare la giornata con un pizzico di ironia ma tanto romanticismo, questa coppia di tazze T-shirteria in ceramica personalizzabile con nome è il regalo perfetto. Simpatiche e divertenti, per una pausa caffè con il sorriso. Sono in ceramica bianca con coppia stilizzata. Un design moderno e delicato.

Coppia di federe love you and me gufetti

Il gufo è un animale portafortuna, simbolo di saggezza e spiritualità. Un regalo alternativo, non è il classico cuore ma è perfetto per essere regalato in occasione di San Valentino. Queste federe Babloo in policotonecon gufetti renderanno la vostra camera da letto vivace e colorata. Le federe sono morbide e piacevoli al tatto.

Lampada “Amore infinito”

Se siete una coppia romantica e desiderate che anche il vostro nido d’amore lo sia, la luce notturna “Amore infinito” dalla casa Namofactur crea un’atmosfera piacevole in qualunque ambiente della casa. Ideale nella camera da letto, crea una luce diffusa per un’atmosfera intima durante la notte. Un regalo perfetto per San Valentino. È di facile installazione e il design con i nomi personalizzabili rende unica questa lampada.

Luci led per foto

Se cerchi un regalo dall’effetto sorpresa, queste luci led Litogo sono la scelta giusta. Per il giorno di San valentino, metti in luce i ricordi della vostra storia d’amore creando una parete luminosa. Il tuo partner rimarrà senza parole. L’effetto sarà straordinario. Le lucine sono realizzate in filo d’argento di alta qualità e sono alimentate a batteria, per cui non avrai bisogno di una presa di corrente ma potrai scegliere una qualsiasi parete della tua casa.

Set 4 tazze rame Moscow Mule

Amate i momenti di intimità ma vi piace condividere con gli amici i momenti di svago? Allora regalatevi questo set di bicchieri in rame. Sono ideali per preparare un Moscow mule, ma anche per servire altre bevande fredde. I bicchieri Livehitop possono mantenere la vostra bevanda fredda più a lungo e mantenere un gusto migliore!

Casetta portachiavi di coppia

Un’idea carina per avere a portata di mano le chiavi è la casetta portachiavi Mp Creative. È stata studiata per essere un complemento d’arredo, è in legno con varianti di colori. Può essere adatta per la coppia ma anche per l’intera famiglia perché c’è anche nella versione 3 o 4 portachiavi. È facile da montare e saprete sempre dove trovare le chiavi.

Idee per una casa romantica: le candele profumate

Per creare un’atmosfera all’insegna del relax, questo set di candele profumate Asanmu è l’ideale. Sono candele realizzate in soia naturale con oli essenziali. Il set comprende 4 fragranze: Gardenia, Lavanda, Vaniglia Francese, Rosa. Ideali per infondere un buon profumo nella casa e alleviare stress e tensioni grazie ai poteri dell’aromaterapia. I vasetti e le fragranze possono essere scelti in varie profumazioni e decorazioni e possono essere riutilizzati. Potete subito provarle facendo un bagno rilassante durante la vostra serata romantica!

Album foto

Il regalo perfetto per la famiglia o la coppia, nel giorno di San Valentino. È bello da lasciare in vista nella tua casa. Lo scrapbook Firbon è un album che ti permetterà di scrivere la vostra storia, le poesie o le canzoni con le vostre foto e tutti i bellissimi ricordi d’amore. Puoi sceglierlo con le pagine bianche o nere che vi divertirete a decorare.

Portacandele tealight in legno a forma di cuore

Questo esclusivo set di tealight a forma di cuore ChasBete creerà un’atmosfera calda e romantica in ogni angolo della tua casa e del tuo giardino o veranda. Un regalo perfetto per le cene intime da posizionare sulla tavola o per creare un angolo dall’atmosfera vintage. Donerà una luce calda alla vostra serata romantica nel giorno di San Valentino.

Portabottiglie coppia danzante

Questo portabottiglie Hongchenhuanlv è un mix perfetto per mettere in risalto le varie passioni tra cui quella di essere amanti del buon vino. Se siete una coppia di ballerini innamorata, questo è il regalo giusto. Un originale portabottiglie con supporto per la candela per rendere l’atmosfera ancora più romantica!

Se amate il fai da te, potete pensare di realizzare una decorazione, perfetta sia per la tavola sia per rendere la casa romantica il giorno di San Valentino, da fare in completa autonomia. Ecco qualche idea.

Gabbietta in 3D per una casa romantica

Due cuori vicini in una romantica gabbietta per gli uccelli fatta con amore: ecco a cosa assomiglia il lavoretto di San Valentino. Si tratta di una splendida decorazione per rendere la casa romantica per San Valentino che si può appendere in casa il giorno degli innamorati per far capire a lui l’intensità del vostro amore.

È un progetto di San Valentino estremamente semplice, anche se dato che la gabbietta è a tutti gli effetti una gabbietta in 3D: deve stare in piedi! Ecco perché mentre lavoriamo alla decorazione con i cuori dobbiamo fare grande attenzione e attenerci alle indicazioni. Vi serviranno del cartone bianco e marrone da imballo, del cartoncino rosso e dello spago. Tagliare 5 cerchi di cartone, incollare i cerchi tra di loro con la colla a caldo e tagliare 4 strisce di altezza uguale e una un po’ più alta; incollare la striscia più alta attorno ai cerchi incollati e le altre strisce a raggio. Incollare il raggio di strisce sulla base di cerchi, tagliare 2 cuori dal cartone da imballo e 2 dal cartoncino rosso, incollare il cuore di cartoncino rosso su quello da imballo e praticare un foro nel cuore di San Valentino. Appendere con dello spago i cuori nella gabbietta, realizzare la scritta “amore” e incollarla sul cartone da imballo. Infine, incollare la scritta sulla gabbia di San Valentino.

La decorazione di San Valentino è presto fatta, ma ci sono altre idee creative che possono essere mettere in pratica.

Una dedica d’amore

Per sorprendere il nostro, o la nostra, partner fin dal suo rientro a casa, certamente non potrà mancare un addobbo fai da te sulla porta di casa; e cosa c’è di meglio di una romantica dedica d’amore per iniziare bene la serata? Per questo progetto necessiteremo di: cartoncino spesso, forbici, colla, filo di medio spessore e glitter. Sul cartoncino realizziamo la scritta “Be mine VALENTINE”, in modo che le lettere di ciascuna parola siano collegate l’una all’altra. Consigliamo il corsivo per la prima parte e lo stampatello per la parola ‘VALENTINE”.

Ritagliamo quindi la scritta e proseguiamo realizzando 4 o 5 cuori di dimensioni varie. Cospargiamo di colla sia la scritta che i cuori e facciamoci cadere a pioggia dei glitter colorati. Quando l’intera superficie risulterà colorata, lasciamo asciugare il tutto. Dedichiamoci nel frattempo al filo: imbeviamolo di colla vinilica e facciamo aderire i glitter colorati anche su questo. Se invece avete a disposizione del filo colorato della giusta tonalità, lasciatelo al naturale.

Una volta che sarà tutto ben asciutto, con dello scotch fissiamo il filo sul retro di cuoricini e scritte. Componiamo a questo punto la decorazione: su una riga posizioneremo le parole “Be mine” e un paio di cuoricini, uno più grande e uno più piccolo (ognuno con il proprio filo), mentre sulla riga sottostante collocheremo la parola “VALENTINE”, preceduta da un altro cuore. Teniamo il tutto fermo e tagliamo i fili della giusta lunghezza. A questo punto non resta altro da fare che riprodurre la composizione sulla porta, nascondendo l’attaccatura dei fili nella battuta della stessa (dove li fisseremo saldamente con dello scotch).

Idee per una casa romantica: la cascata di cuori

Per un effetto super scenografico, potremo invece realizzare una vera e propria cascata di cuori su una parete. Per questo progetto ci servirà del cartoncino rosso di due differenti intensità, una matita, forbici, colla a caldo e filo di nylon. Iniziamo realizzando due cuori, uno più grande e uno leggermente più piccolo. Ritagliamoli e utilizziamoli come mascherina per ottenere tanti altri cuoricini identici. Quando ne avremo disegnati in quantità, iniziamo a ritagliarli.

Decidiamo quanto alta dovrà essere la nostra cascata e tagliamo tanti fili di nylon trasparente della giusta lunghezza. Con la colla a caldo iniziamo quindi ad incollare i cuori sul filo, mantenendo una distanza regolare tra l’uno e l’altro, ma alternando a piacimento dimensioni e colore. Riempiti tutti i fili, con dello scotch applichiamoli alla parete uno affianco all’altro, in modo che scendano liberamente verso il basso. Avremo così ottenuto una cascata di cuori super romantica e dall’effetto molto scenografico. Se lo desideriamo, con un pennarello a punta fine (possibilmente bianco) potremo infine scrivere qualche breve frase d’amore su alcuni dei cuoricini. e abbiamo in programma una romantica cenetta, possiamo poi allestire un piccolo tavolino con un vassoio, una bottiglia di vino – rigorosamente rosso -, qualche stuzzichino per ingannare l’attesa, due calici, qualche petalo di rosa, candele e un romanticissimo cuore realizzato con tappi di sughero: vi basterà armarvi di colla a caldo e incollare i tappi uno affianco all’altro fino comporre la sagoma di un cuore.

Prima di iniziare a incollare, ricreate la figura semplicemente accostando i tappi. Quando avrete creato una forma che vi soddisfa appieno, allora iniziate ad incollarli uno dopo l’altro. Una volta terminato potrete lasciare il cuore così com’è, per un effetto rustico, oppure dipingerlo di bianco, per un tocco più shabby.

La tavola gioca un ruolo fondamentale per San Valentino. Apparecchiarla e prepararla con cura, scegliendo le decorazioni giuste, è un lavoretto fai da te che dà più di una soddisfazione. Si possono preparare, ad esempio, delle candele rosse o di altri colori realizzate in casa, magari da sistemare al centro della tavola.

In genere la cena di San Valentino è a due, quindi è veramente inutile realizzare dei segnaposti, tuttavia si può ipotizzare di realizzare dei cartoncini ritagliati, magari a forma di cuore, con dentro una frase molto romantica, una specie di bigliettino a sorpresa da far trovare vicino al piatto.

Potete anche pensare di allestire una piccola composizione floreale da porre come centrotavola. Non devono essere necessariamente rose quelle del bouquet che andrete ad usare, possono anche essere i fiori preferiti di uno dei due o, magari, quelli che avevate nel bouquet del matrimonio.

Altre idee creative per una casa romantica

I lecca lecca romantici, i cuoricini di carta a fisarmonica, ma anche i biglietti di San Valentino di auguri possono essere creati con il fai da te.

Con un pizzico di fantasia e creatività, è infatti possibile realizzare altre idee decoro fai da te che certamente sorprenderanno il proprio partner e regaleranno un’atmosfera intima e romantica, pur restando a casa. Il rosso, il rosa e il bianco sono le tonalità su cui focalizzarsi, da declinare in mille varianti e sfumature, per realizzare ghirlande, centrotavola, addobbi a forma di cuore, candele profumate, pon pon, caramelle decorative e molto altro ancora. Le idee per decorazioni di San Valentino fai da te sono infatti tantissime, da quelle più semplici, fino alla realizzazione di veri e propri allestimenti super scenografici.