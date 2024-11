Cara Chiara, circa un mese fa il mio ragazzo mi ha lasciata. La nostra è stata una storia tormentata. Mi diceva spesso che stava male, che aveva bisogno di solitudine e che stare insieme non gli faceva bene. La mia strategia è sempre stata quella di non mollare, a costo di soffrire, ma lui continuava a ripetermi che la mia presenza nella sua vita era un problema. E così siamo andati avanti per più di un anno, finché un giorno, dal nulla, mi dice che per lui non esisto più e che vuole stare solo, stavolta per davvero. Io mi butto parecchio giù ma poi, quasi per gioco, esco un paio di volte con una nostra conoscenza in comune. Quando lui lo viene a sapere, mi dice che sarebbe voluto tornare per chiedermi di andare a convivere ma che, dopo questo mio grandissimo errore, potevo pure morire e a lui non sarebbe importato. Mi ha spezzato il cuore e io ho un senso di colpa che non mi fa dormire. E.

Cara E., questo ragazzo ti ha già detto tutto quello che ci serve per capire: non sta bene. È chiuso nel buio delle sue difficoltà e l’amore e la luce che sei sono per lui un conforto, ma pure il motivo per cui ti allontana, senza però farlo mai per davvero. Non cadere nel tranello distruttivo di credere che sia colpa mai per davvero. Non cadere nel tranello distruttivo di tua. Speriamo sempre che, con la decisione di stare insieme a noi, i disagi degli altri scompaiano, ma purtroppo è difficile. Prova ad accoglierla, questa pausa, vedila come un’occasione per ritrovare i confini del tuo cuore e dei tuoi desideri. Confini che storie complesse come la vostra portano a mettere in secondo piano. Mentre senza di loro siamo destinati a farci vivere dalla nostra vita, invece di viverla.Ti abbraccio.