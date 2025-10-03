Gli americani hanno addirittura coniato un neologismo: yogasm, cioè orgasmo da yoga. E questo dopo che più di uno studio scientifico ha dimostrato il potere “dopante” sull’eros della disciplina indiana. Ecco tutti i benefici dello yoga sul desiderio sessuale.

I benefici dello yoga sul desiderio sessuale: la ricerca

I ricercatori della Brown University di Rhode Island, della University of British Columbia (Usa) e dell’Institute of Medical Science a New Delhi (India) sono tutti d’accordo: fare yoga rinvigorisce il desiderio e la percezione del piacere femminile. «In effetti lo yoga è una disciplina che aiuta le donne a prendere coscienza del corpo e della sessualità. Allena i muscoli pubococcigei attorno alla vagina ma, soprattutto, insegna a liberare la mente e concentrarsi sulle sensazioni» spiega Fabrizio Quattrini, sessuologo e presidente dell’Istituto italiano di sessuologia scientifica di Roma. «Nella mia esperienza ho notato che, nel 90% dei casi, per gli uomini e per le donne, l’ostacolo sulla strada del piacere è proprio di tipo psicologico. E affonda le radici in problemi come la mancanza di autostima e l’insicurezza». L’aspetto psicologico è essenziale per quanto riguarda la soddisfazione del desiderio perché la prima regola per vivere il sesso in modo felice è lasciar andare la mente. Lo yoga rafforza l’intesa di coppia attraverso il divertimento e una condivisione delle emozioni a livello profondo.

Da un’indagine effettuata presso l’Università di Harvard è emerso che il 75% delle donne abituate alla pratica dello yoga sperimenta orgasmi più intensi. Inoltre lo yoga può contrastare problematiche di eiaculazione precoce con risultati persino più efficaci del Prozac. Indicato quindi sia per gli uomini che per le donne, lo yoga facilita l’orgasmo perché agisce su corpo e mente.

I benefici dello yoga sul desiderio sessuale: ascoltare il corpo

Per invertire la rotta, il primo passo può proprio essere l’iscrizione a un corso di yoga. «Sì, questa disciplina orientale, più delle altre, aiuta la sessualità» conferma Viviana Ghizzardi, insegnante di yoga e manager di Incorporesano, team di professionisti del benessere. «Da subito insegna ad ascoltare il corpo: già nelle prime lezioni ci si allena a sentire l’aria che entra nei polmoni, a tenere una posizione, a capire se un muscolo è contratto o no. Sono esercizi che, con la pratica, ci rendono più fiduciosi sulle nostre capacità fisiche. Ci regalano una maggiore confidenza con il nostro corpo. Una condizione indispensabile per spazzare via ogni imbarazzo e scoprire il piacere di mostrarsi all’altro. Inoltre, aiuta ad allenare le zone erogene e aumenta la consapevolezza di tutte le sensazioni che arrivano dal corpo, incluse quelle erotiche».

I benefici dello yoga sul desiderio sessuale: flessibilità, armonia, coordinazione

Grazie a una regolare pratica yoga è possibile migliorare i problemi di mal di schiena e esercitare il corpo raggiungendo una consapevolezza nuova rispetto le proprie capacità. Diverse posizioni contribuiscono a dare sollievo a tensioni muscolari, aiutano la decontrazione dei muscoli e migliorano la mobilità della colonna vertebrale. Elasticità e coordinazione permettono di percepire in modo più armonico il corpo, aumentando la sensazione di armonia e contribuendo positivamente all’accettazione di sé. Negli anni, gli acciacchi e una ridotta attività fisica possono condurre a difficoltà che hanno una ricaduta diretta sull’amore. La sensazione di essere goffi e impacciati può essere modificata in breve tempo se accettiamo di dare attenzione e spazio ai bisogni del corpo.

I benefici dello yoga sul desiderio sessuale: respirazione e rilassamento

Pur nella diversità delle tecniche, ogni pratica yoga individua un focus importante nel respiro. Gli effetti di una respirazione profonda, capace di coinvolgere diaframma e polmoni al massimo, sono numerosi.

La respirazione prevista dallo yoga insieme alle asana (le posizioni da assumere), migliorano la circolazione sanguigna e favoriscono l’ossigenazione del corpo, con effetti benefici per tutto l’organismo. Tossine e scorie vengono eliminate, l’epidermide acquista una nuova luminosità, la coordinazione aumenta: la sensazione è quella di un corpo elastico e scattante, connesso al tuo mondo interiore, in grado di sperimentare il mondo attraverso i cinque sensi. Lo yoga combatte l’invecchiamento e attiva la capacità di concentrazione, chiarezza mentale, quiete.

Oltre a migliorare l’ossigenazione del sangue arterioso, la respirazione addominale agisce portando il corpo a uno stato di rilassamento profondo, importante anche per la coppia. Il primo passo per lasciarsi andare è un atto di fiducia gratuito e libero, in grado di attivare il flusso di comprensione, sintonia e feeling fra te e il partner: l’intimità si costruisce a partire dalla capacità di essere presenti uno per l’altro. Tu quanto accetti di perderti nell’altro?

I benefici dello yoga sul desiderio sessuale: le tecniche

Da provare subito la tecnica di respirazione che sblocca la muscolatura pelvica. «Si chiama mula bandha, che potremmo tradurre come “contrarre le radici”» spiega Viviana Ghizzardi.

«Sedute comode a terra, con la schiena dritta, cercate di inspirare senza prendere aria. Quindi, espirate a polmoni vuoti. In questo modo le parti basse del corpo si contraggono automaticamente e si risvegliano quelle energie istintive che fanno diventare più ricettivi al piacere».

Ma lo yoga porta anche a svuotare la testa dai brutti pensieri che ammazzano la libido. E a sintonizzarsi sulle sensazioni corporee.

«Per riuscirci si può sperimentare una posizione alla portata di tutti: la montagna (tada)» consiglia l’insegnante. «In piedi, con le gambe leggermente divaricate e le braccia scostate dai fianchi, concentratevi sul presente, a occhi chiusi. L’unica cosa da fare è sentire il peso del corpo».

Questo esercizio, ripetuto nel tempo, abbatte gli ostacoli psicologici e aiuta a godersi con calma ogni piccolo istante di intimità.

I benefici dello yoga sul desiderio sessuale: le posizioni

Vediamo quindi due posizioni che possono aiutare nel ritrovare il desiderio sessuale.

In piedi, piega la gamba sinistra ad angolo e appoggia il tallone sull’interno della coscia destra. L’anca è aperta. Così il piede fa lavorare la zona dell’inguine, richiama lì il sangue e la rende più sensibile. Seduta a gambe incrociate, espira lentamente dal naso tutta l’aria nei polmoni. Poi, inspira lentamente senza, però, far passare aria dal naso. Sentirai gli addominali e i muscoli del pube contrarsi, capirai come funzionano. E potrai ripetere i movimenti durante il rapporto sessuale. Per il piacere tuo e del partner.

Yoga in gravidanza

Migliorando elasticità e mal di schiena, la pratica abituale risulta preziosa anche per le donne in attesa. Dai dati di alcune ricerche è emerso, infatti, che praticare yoga aiuta le contrazioni e favorisce un parto sereno anche sul piano psicologico. Grazie al rilascio di ormoni e i movimenti previsti dalle asana si verifica un aumento di afflusso sanguigno nelle aree genitali, i muscoli pelvici si rafforzano e la lubrificazione è più facile.