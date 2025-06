La settimana scorsa sono andata a fare un aperitivo con tre amiche, per salutarci prima delle ferie (ancora lontanissime, ma noi ci portiamo avanti, che qui incastrare i calendari è un’impresa titanica). A un certo punto, mentre fantasticavamo su tresche marittime e avventure vacanziere per la quota single del gruppo, V. – da anni impegnata nell’improduttiva ricerca di un possibile partner – ci ha confessato di aver raggiunto i dieci mesi di astinenza sessuale. Le abbiamo chiesto a cosa sia imputabile questa condotta, decisamente atipica per lei, e ci ha risposto che è semplicemente stufa di andare a letto con sconosciuti.

Sesso occasionale: non è più trasgressione

Tornando a casa ho riflettuto su quanto, in effetti, il sesso occasionale sia cambiato nel corso del tempo (o forse siamo cambiate noi). Se quando eravamo ragazze andare a letto con un semi-sconosciuto era una pratica trasgressiva, capace di esprimere una forma di ribellione alla morale dominante, di rivendicare libertà sul proprio corpo e padronanza del proprio desiderio, di affermare la propria identità di soggetto e non solo di oggetto, da qualche tempo a questa parte il sesso occasionale è diventato un comportamento di massa, largamente diffuso e, soprattutto, spesso, l’unica opzione possibile.

Sesso occasionale: una pratica da evadere

Non un fatto eccezionale, frutto di un travolgente subbuglio ormonale, dell’urgenza carnale di condividere fluidi con quella persona, bensì una pratica standard da sbrigare dopo un paio di consumazioni al bar con l’ultimo match. Sono, insomma, cambiati i termini e le regole di ingaggio e, non di rado, il livello di gratificazione postuma risulta piuttosto basso.

Sesso: ognuno scelga il suo

Dunque V. fa benissimo ad astenersi se è questo ciò che desidera, ma vale la pena ricordare che quando incontriamo qualcuno siamo libere di scegliere modalità e tempi, senza sensi di colpa e senza obbligarci in copioni sessuali e tabelle di marcia dettate dalle circostanze. Siamo libere di mettere i nostri significati nel sesso. Occasionale o non occasionale che sia.