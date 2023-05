Prima di andare a dormire, non dimenticare di dedicare un pensiero a chi vuoi bene. Ecco tante frasi dolci o divertenti, aforismi e citazioni per augurare la buonanotte

"Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita" diceva William Shakespeare e questa è certamente una delle frasi belle più note ed amate che parla della magia della notte. Anche prendendo spunto da frasi e aforismi di autori celebri si può dare vita a delle splendide frasi della Buonanotte.

Frasi della Buonanotte

Se anche tu vuoi dare la buonanotte in modo speciale alle persone che ti stanno a cuore ma non trovi le parole giuste, noi proviamo a darti qualche suggerimento con delle frasi belle perfette per augurare Buonanotte e Sogni d'oro!

Frasi Buonanotte divertenti

Cominciamo con una giusta dose di ironia, ovvero con le frasi divertenti per la buonanotte. Sono l'ideale per gli amici che hanno avuto una vera e propria giornataccia e che vogliamo prendere bonariamente in giro, ma anche per il partner che in quel momento è lontano e con cui, piuttosto che usare la nota della dolcezza, preferiamo scherzare un po'.

Se ami qualcuno lascialo dormire!

Se vuoi una vita da sogno, dormi!

Nella prossima vita voglio essere un gatto. Dormire venti ore al giorno e aspettare che ti diano da mangiare. (Charles Bukowski)

Situazione attuale: io e la batteria del mio telefono facciamo gara a chi è più scarica. Buonanotte!

Ho già cenato, sono già a letto, ho già sonno. Che vita spericolata.

Molti dicono che la notte porta consiglio, a me ricarica il cellulare.

Ognuno ha il suo hobby: il mio è dormire. Buonanotte!

Frasi Buonanotte dolci

Non c'è cosa migliore che mettersi a letto con un po' di dolcezza. Le frasi per la Buonanotte dolci sono un vero balsamo dopo una giornata faticosa. Ecco quindi 10 modi diversi per dire Buonanotte dolcemente, ad un partner, ad un amico o amica, alla mamma, perché è sempre la mamma, a una sorella e a chiunque vorrete.

"Buonanotte e fai sogni meravigliosi"

"Che sia una notte dolce e che ti regali momenti sereni"

"Una dolce notte a chi rende le mie giornate speciali"

"Una buonanotte dolcissima alla più dolce delle mie amiche"

"Buonanotte con dolcezza, oggi è stata dura ma domani andrà meglio"

"Domani è un altro giorno, guardiamo avanti senza ripensamenti. Buonanotte!"

"Una buonanotte piena di dolcezza per la persona che ha cambiato la mia vita"

"Buonanotte a chi non mi abbandona nei momenti difficili, grazie!"

"Tanta dolcezza a te che ne hai viste tante e sei sempre qui"

"Buonanotte a chi ha portato tanta dolcezza nelle mie giornate"

Frasi della Buonanotte che colpiscono al cuore

Non possono mancare nella lista delle varie frasi della Buonanotte le parole per augurare una notte serena e bellissima al nostro amore, chiunque sia e ovunque sia. Può essere una buonanotte amore data a chi ci è in realtà vicino, ma a cui abbiamo cmq voglia di mandare un messaggio speciale, o possono essere frasi della Buonanotte per un amore che vive lontano, ma che sentiamo vicino al nostro cuore.

"Buonanotte amore, spero che tu senta vicina la mia presenza anche se non sono lì"

"Buonanotte al mio dolce amore, spero che al risveglio ti attenda una splendida giornata"

"Buonanotte amore mio, spero di venirti a trovare nei tuoi sogni"

"Una serena buonanotte a chi rende ogni mio giorno più sereno e bello"

"Buonanotte amore, ci siamo salutati solo pochi minuti fa ma già mi manchi!"

"Buonanotte e mille baci alla persona che amo più di ogni altra"

"Una buonanotte magica a chi ha portato la magia nella mia vita"

"Buonanotte amore mio, ogni giornata vissuta con te mi fa chiudere gli occhi col sorriso"

"Una buonanotte speciale, tutta per te, amore mio"

"Buonanotte amore, che sia una serata piena di dolci sogni"

Frasi della Buonanotte sensuali

La notte è il momento in cui gli amanti si incontrano e si scambiano momenti di passione. Augurarsi la Buonanotte con frasi sensuali è un buon modo per salutarsi dopo aver passato attimi piacevoli insieme.

Addormentati pensando alle mie mani che accarezzano il tuo corpo e fai bei sogni…

La notte sarà più dolce se ti addormenterai pensando ai miei baci, ai miei sussurri, al mio sguardo

Il desiderio che provo per te mi fa sperare che la notte sia breve, così potrò rivederti presto

Vorrei essere accanto a te stanotte, per non lasciarti dormire

La notte ci separa, ma domani sarai di nuovo mio e queste ore senza passione saranno solo un lontano ricordo

Frasi buonanotte a domani

Le ore notturne sono quelle che, talvolta, ci dividono dalle persone che amiamo. Augurare la Buonanotte è un modo però per ricordare agli altri che, dopo poco tempo, sarete di nuovo insieme.

Oggi è solo un altro giorno che si chiude, ma domani potremo continuare a scrivere insieme la nostra meravigliosa storia!

Le ore che ci separano sono una tortura, ma domani sarà ancora più bello stare insieme.

Domattina sarà bellissimo svegliarmi e pensare immediatamente a te, con la consapevolezza che presto ci vedremo

L’attesa di rivederti domani renderà questa notte più dolce

Sapere che domani saremo di nuovo insieme è un sollievo a questa notte così lunga…

Il pensiero di poterti riabbracciare domani mi dà il coraggio di affrontare queste ore di buio e vuoto senza

Immagini e frasi belle per augurare la Buonanotte

Una raccolta di immagini e frasi per augurare la buonanotte a chi vogliamo: amici, fidanzati e fidanzate, mogli, mariti e così via. Usa queste immagini e queste frasi bellissime per dare la buonanotte via social o anche attraverso la chat di Whatsapp.

Potete inoltre usare delle parole più specifiche, ad esempio delle frasi per il lunedì, da condividere la domenica sera, frasi sull'amicizia, ma anche frasi per il weekend, se è venerdì sera, ma anche delle frasi e auguri di buon sabato

Olycom 1 di 10 - “Chiudo gli occhi. Ti ritroverò di tanto in tanto nei miei sogni e sarà per sempre un'emozione. Buonanotte!” Olycom 2 di 10 - “Quando la sera le luci si spengono…tu tieni acceso il cuore! Buonanotte!”

(Stephen Littleword) Olycom 3 di 10 - “Ti aspetto sul ciglio della notte, sogno mio. Buonanotte!” Olycom 4 di 10 - “E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli”

(Antoine De Saint Exupèry) Olycom 5 di 10 - "Lasciati trasportare dai sogni…Buona notte!'' Olycom 6 di 10 - "Notte di sogni felici a tutti voi, miei amici!'' Olycom 7 di 10 - “Il posto più bello dove addormentarsi è nei pensieri di qualcuno’’

(Antonio Curnetta) Olycom 8 di 10 - “Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore”

(Alda Merini) Olycom 9 di 10 - "Buona Notte, a te che non sai di essere importante!'' Olycom 10 di 10 - “Se puoi sognarlo, puoi farlo’’

(Walt Disney)

Per gli amici

E chi ha detto che gli amici non si meritino delle frasi della Buonanotte? Queste 10 frasi della buonanotte sono proprio dedicate a loro, agli amici di sempre che hanno buone e cattive giornate, ma che ci sono sempre accanto, in ogni momento. Per questo, dopo aver trascorso splendidi momenti insieme, o magari dopo un po' che non vi vedete, potete scambiarvi queste splendide frasi della Buonanotte.

"Buonanotte a te che sei il mio migliore amico e che ogni giorno mi sostieni"

"Una buonanotte speciale a un amico speciale, il nostro rapporto per me vale più di ogni cosa"

"Buonanotte alla mia migliore amica che, nel bene e nel male, c'è sempre"

"Grazie per questa bellissima giornata passata insieme, mi sentivo giù ma tu come al solito hai fatto la magia! Buonanotte"

"Buonanotte all'amica più "vecchia" che ho, giovane in spirito e sempre presente al mio fianco"

"Buonanotte amica, tu sei forte e vedrai che insieme supereremo anche questa"

"Buonanotte alla mia migliore amica, non so trovare le parole per dirti il bene che ti voglio"

"Una buonanotte a chi da sempre è con me in ogni piccola follia, sì, proprio tu amica mia"

"Buonanotte al mio amico irresistibile, che sa tirarmi su anche quando credo di non farcela"

"Buonanotte, io e te siamo un duo irresistibile amica mia"

Frasi della Buonanotte riflessive

La notte è un momento particolarmente magico, non c'è quindi da stupirsi che tantissimi scrittori abbiano dedicato parole, frasi e aforismi a questo evento che si compie ogni giorno. Nulla ci impedisce, del resto di utilizzarle come frasi della Buonanotte quando vogliamo essere particolarmente poetiche o romantiche.