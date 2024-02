Le frasi da dire ai bambini per farli crescere felici e sicuri

L e parole che dici ai tuoi figli possono influenzare il loro sviluppo emotivo. Ecco che cosa dovresti dirgli ogni giorno, e ogni attimo, per farli crescere felici, sicuri di se stessi e fiduciosi nella vita e nel futuro

Le parole sono molto importanti nella comunicazione genitori-figli. Le frasi che dici ai tuoi bambini possono influenzare il loro sviluppo emotivo. Ciascuna di noi desidera che i figli crescano fiduciosi, ottimisti, compassionevoli, resilienti, capaci, autosufficienti ed emotivamente intelligenti. Alcuni bambini nascono con molte di queste qualità, e i genitori possono lavorare per rafforzarle. Altri necessitano di maggiore guida e incoraggiamento.

Indipendentemente da questo, serve tempo, impegno, presenza e cura. Ma anche bellissime parole, che elevano, ispirano e consentono ai tuoi figli di essere la versione migliore di se stessi. Ecco 13 cose che i genitori dovrebbero dire ai propri figli per aiutarli a crescere sani, felici e fiduciosi.

“Ti sono grata”

Tuo figlio ha bisogno di sapere che cosa provi riguardo al fatto di essere sua madre. Dire a un bambino che sei grata per lui e per ciò che ha portato nella tua vita, lo fa sentire speciale. Inoltre, è un modo per insegnargli la gratitudine .

“Sono orgogliosa di te”

Per sviluppare l’autostima , i bambini hanno bisogno di ricevere conferma e incoraggiamento. Dovresti dirgli frasi come: “Sono orgogliosa di come hai gestito questa sfida”. Fagli sapere cosa ti ha reso orgogliosa, in modo che possa ripeterlo.

Frasi da dire ai bambini: “Sei coraggioso”

Quando hanno paura, i nostri figli devono sapere che possono scavare in profondità e trovare il coraggio per superarla. Che si tratti di un viaggio in ospedale o di affrontare un bullo, possono immaginarsi come un supereroe, in grado di saltare alti edifici con un solo balzo.

“Hai capito”

Qualunque sia la sfida, è necessario ricordare ai bambini che possono gestire qualsiasi cosa. Dona loro speranza e fiducia e li aiuta a costruire fiducia in se stessi.

“Ottimo tentativo”

Riconoscere lo sforzo, non sempre il risultato. La frase “ottimo tentativo” dice a tuo figlio che dovrebbe essere orgoglioso di averci provato e di avere fatto del suo meglio. Fallire va bene. La vita riguarda il viaggio e le lezioni lungo il percorso.

“Buona scelta”

I bambini dovranno prendere molte decisioni nella loro vita, a partire dalla scelta degli amici e delle attività extrascolastiche. Piccole scelte quotidiane portano a decisioni più significative, come la scelta della scuola, della carriera e del compagno di vita. Fai sapere loro quando hanno preso una decisione eccellente, così avranno la sicurezza di prenderne di più man mano che crescono. Alla fine, dovranno fare affidamento sulla loro saggezza.

Frasi da dire ai bambini: “Nessuno è perfetto”

La perfezione non esiste. Prima i bambini lo imparano, meglio è. Tutti commettono errori e lo faranno anche loro. A volte le persone sembrano perfette dall’esterno, ma in realtà ognuno ha i suoi problemi o imperfezioni.

Potrebbe trattarsi di una disabilità visibile o nascosta, di un vantaggio in crescita o di una ferita passata che ci si porta dietro. Quando i bambini imparano questo, sviluppano compassione per gli altri e iniziano ad accettare se stessi.

“Mi dispiace”

Il modo in cui i bambini imparano a dire “scusa” è ascoltandoti mentre lo dici. Costringerli a scusarsi tende a creare vergogna. Dire loro che sei dispiaciuta, insegna loro che sei umana, che anche tu commetti errori. Di conseguenza, svilupperanno tolleranza e senso di appartenenza.

“Sono così felice di vederti”

Nessun bambino vuole essere accolto da promemoria, domande o fastidio quando torna a casa da scuola. Fermati. Dimentica la tua giornata impegnativa o tutto ciò che i bambini devono fare quella sera. Fai un respiro profondo e guarda tuo figlio come se fosse la prima volta. Fagli sapere che vederlo è stata la parte migliore della tua giornata. Rendi la sua giornata migliore.

Frasi da dire ai bambini: “Dimmi di più”

Questo va oltre il semplice “sto ascoltando”. Dimostra che vuoi approfondire la tua comprensione e sapere cosa ha vissuto. È ascoltare con le orecchie, gli occhi, il cuore e la mente.

“Sei speciale”

Ogni bambino ha una qualità che lo rende unico. Forse è creativo, di buon cuore, ha un favoloso senso dell’umorismo o è un ballerino meraviglioso. Digli di cosa si tratta e ne sarà orgoglioso per tutta la vita. Conoscere quel talento lo aiuterà anche a scegliere una vocazione. Sostieni tuo figlio nel portare la sua particolarità nel mondo per goderne!

Frasi da dire ai bambini: “Ti amo”

I genitori spesso danno per scontato che i loro figli sappiano che li amano. Ma un “ti amo” non potrà mai essere detto abbastanza. Ci saranno giorni difficili in cui un bambino si chiederà se è amato. Non lasciare che abbia alcun dubbio. Dagli la sicurezza di sapere che è amatissimo e che nulla potrà mai cambiare questo.

“Sarò sempre qui per te”

Quando tuo figlio ha subito un duro colpo o quando è confuso, spaventato o nei guai, deve avere fiducia che, qualunque cosa accada, può venire da te. Che sarai lì per asciugare una lacrima e parlarne. E questo vale sia che abbia 6 anni e sia 36.

Puoi fare la differenza nello sviluppo di tuo figlio attraverso le parole che dici. Dando a tuo figlio questi messaggi importanti, lo aiuterai a costruire la sua autostima e a creare un legame indissolubile tra voi.