Frasi per Halloween 2023: Auguri per il 31 Ottobre

Le frasi più belle per Halloween 2023, tutte le parole spaventose da dedicare agli amici per scambiare dei simpatici auguri per il 31 ottobre

Halloween è una delle feste più amate dell’anno, perché ci si può travestire da ciò che si vuole, tirando fuori l’anima più dark.

Frasi Halloween 2023

Probabilmente trascorrerai la serata del 31 ottobre in compagnia, ma potrebbe essere simpatico condividere con gli amici che invece non vedrai delle frasi di auguri di Halloween che puoi usare come frasi per Whatsapp, ma anche come frasi per Instagram o frasi per i selfie, nel caso in cui decidessi di sfoggiare il tuo look da brivido anche sui social. Ecco la nostra raccolta di frasi belle da condividere ad Halloween.

Frasi per Halloween in Inglese

Halloween è una festa che arriva dal mondo anglosassone, non stupisce quindi che tante frasi sul 31 ottobre siano proprio in lingua inglese. Di seguito le frasi per Halloween in inglese più belle che riuscirai a trovare, preparati a condividerle.

Double, double toil and trouble; Fire burn and caldron bubble (William Shakespeare)

It’s Halloween, everyone’s entitled to one good scare (Halloween, il film)

Magic is really very simple, all you’ve got to do is want something and then let yourself have it (Halloweentown)

When the spooks have a midnight jamboree/They break it up with fiendish glee/The ghosts are bad but the one that’s cursed/Is the headless horseman (Sleepy Hollow)

I’ve seen enough horror movies to know that any weirdo wearing a mask is never friendly (Venerdì 13 del 1986)

I’m a homicidal maniac, they look just like everyone else (La famiglia Addams)

We came, we saw, we kicked its ass (Ghostbusters)

One need not be a chamber to be haunted. One need not be a house. The brain has corridors surpassing material place (Emily Dickinson)

Monsters are real, ghosts are real too. They live inside us, and sometimes, they win (Shining)

Listen to them, the children of the night. What music they make! (Bram Stoker)

Frasi inquietanti brevi

La paura è un elemento imprescindibile per la festa di Halloween. Per questo ti proponiamo una lista di frasi inquietanti brevi da dedicare alle persone che vuoi far spaventare durante l’ultima notte di ottobre.

“Salve signori, fino ad ora avete giocato con le vite degli altri, ora farete un gioco per la vostra vita” (Saw l’enigmista)

“Vorrei, se posso, accompagnarvi in uno strano viaggio”. (Il Criminologo, Rocky Horror Picture Show)

“Anche il diavolo una volta era un angelo” (M. Robinson)

“I mostri sono reali, anche i fantasmi sono reali. Vivono dentro di noi e, a volte, vincono” (Stephen King)

“Paura della morte? Si dovrebbe temere la vita, non la morte” (Marlene Dietrich)

Halloween è la sera in cui si risvegliano i morti, quindi svegliati finché sei in tempo.

Dai film

Moltissimi film horror sono dedicati a Halloween, perché la Notte delle Streghe è un momento perfetto per un terribile delitto, soprattutto se a compierlo sono mostruose creature o personaggi mostruosi! Ecco alcune citazioni tratte dai film su Halloween perfette per il 31 ottobre

Ora chiamo Laurie e mi faccio dire dove sono Annie e Paul. Questo scherzo non mi piace! (Halloween, la notte delle streghe)

Malocchio e gatti neri, malefici misteri/ il grido di un bambino bruciato nel camino/nell’occhio di una strega, il diavolo s’annega/e spunta fuori l’ombra: l’ombra della strega!/La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti:/è la notte delle streghe!/(Chi non paga presto piange!) (Halloween, la notte delle streghe)

Un ragazzo di sei anni con una faccia atona, bianca, completamente spenta; e gli occhi neri… gli occhi del Diavolo. Per otto anni ho tentato di riportarlo a noi, ma poi per altri sette l’ho tenuto chiuso, nascosto, perché mi sono reso conto con orrore che dietro quegli occhi viveva e cresceva… il male (Halloween, la notte delle streghe)

Ha aspettato questa notte. Ha aspettato me. Io ho aspettato lui (Halloween, 2018)

Tutti nella mia famiglia danno di matto durante questo periodo dell’anno (Halloween, 2018)

Tutti i giorni è Halloween, non è vero? Almeno per alcuni di noi (Nightmare Before Christmas)

Questo è Halloween, grida insieme a noi, fate largo a chi è speciale più di voi! (Nightmare Before Christmas)

Halloween è l’unico giorno dell’anno in cui un’anima del purgatorio può essere liberata: se prega a sufficienza finalmente può accedere al paradiso (Cowboy Bepop)

Per riuscire a capire i vivi bisogna saper frequentare i morti (Mezzanotte nel giardino del bene e del male)

Divertenti

Halloween è anche la notte degli scherzi (oltre che dei dolcetti), quindi delle frasi divertenti per la notte delle streghe sono decisamente appropriate! Qui abbiamo infatti raccolto proprio quelle citazioni che non fanno semplicemente paura, ma che riescono anche a strappare un sorriso

Le streghe volano attraverso il cielo, i gufi vanno, Chi? Chi? Chi? I gatti neri miagolano e fantasmi verdi ululano, Spaventoso Halloween a voi! (Nina Willis Walter)

Caro grande cocomero, attendo con ansia il tuo arrivo la notte di Halloween. Spero che mi porterai un sacco di regali. Tutti mi dicono che sei un imbroglio, ma io credo in te. Sinceramente, Linus Van Pelt. PS. Se sei davvero un imbroglio non dirmelo. Non lo voglio sapere (Peanuts, Charles M. Schulz)

Calvin: “Ok Jack, è venuto il momento della lobotomia. Passami un grande cucchiaio per favore Hobbes.” Hobbes:”Ugh! Senza nemmeno anestesia?” (Calvin e Hobbes, Bill Watterson)

Sono così fortunato che, se fossi nel commercio delle zucche, abolirebbero Halloween

(Larry Ziegler) Ombre di migliai di anni salgono invisibili. Voci sussurrano tra gli alberi, “stasera è Halloween!”

(Kozen Dexter) Halloween… I nostri cervelli vanno all’estero e noi importiamo le zucche vuote (Giorgio Panariello)

Trentun ottobre. Halloween. Giorno di malvagità e tormento, se mai ce n’è stato uno

(William Bankier) Sono sempre stata contraria ad Halloween perché mi sconvolge l’idea di mangiare dolcetti toccati dagli altri (Glee)

Frasi per Halloween per bambini

Sono soprattutto i più piccoli ad amare la festa di Halloween, ecco perché alcune frasi di Halloween per bambini sono utili se vogliamo augurare una spaventosa serata ai bambini che vanno in giro a fare “dolcetto o scherzetto?” o che si recano ad un party di Halloween.

Dolcetto o scherzetto?

Abbiamo comprato una zucca grossa e tonda/che ha vissuto per tutta l’estate/senza occhi per veder le cose…/e ora di occhi ne ha due./Prima era tutta scura dentro/mentre cresceva sul viticcio/ma ora ha un sorriso sdentato/e il suo viso risplende (Aileen Fisher)

La vigilia d’Ognissanti/han paura tutti quanti:/è la notte delle streghe!

Tremate, tremate,/le streghe son tornate!

Nella casa della paura/sembra inchiostro l’acqua pura,/sembra un pipistrello un fiore,/i minuti sembrano ore (Roberto Piumini)

Ghiga e Ghega sono maghe,/son megere con le rughe/o, la gente dice, streghe (Roberto Piumini)

Nelle fiabe le streghe portano sempre ridicoli cappelli neri e neri mantelli, e volano a cavallo delle scope. Ma questa non è una fiaba: è delle STREGHE VERE che parleremo. Ci sono alcune cose importanti che dovete sapere, sul loro conto; perciò aprite bene le orecchie e cercate di non dimenticare quel che vi dirò. Le vere streghe sembrano donne qualunque, vivono in case qualunque, indossano abiti qualunque e fanno mestieri qualunque. Per questo è così difficile scoprirle (Roald Dahl)

Frasi inquietanti per spaventare gli amici

Ma spaventiamoci anche un po’! Del resto Halloween è anche paura e brivido. Queste frasi di Halloween paurose sono perfette per quell’amico che vive questa festa in maniera “seria! Molte di queste citazioni sono di autori famosi, lo noterai perché sono veramente splendide (anche se fanno paura!)

Dove non c’è immaginazione non c’è orrore (Arthur Conan Doyle)

Halloween è il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo. Un piccolo giro al di fuori della percezione abituata a vedere solo un certo percorso, una piccola occhiata verso quell’oscurità (Stephen King)

Ora è nella notte il momento delle streghe, quando i cimiteri sbadigliano e l’inferno stesso alita il contagio su questo mondo (William Shakespeare)

Nella vita dei bambini, le zucche possono trasformarsi in carrozze, ratti e topi in esseri umani. Quando cresciamo, impariamo che è molto più comune per gli esseri umani trasformarsi in topi (Gregory Maguire)

Io credo che anche noi, tutti noi, non siamo altro che degli spettri (Henirk Ibsen)

Quando Haley arrivò sul posto, il giorno di Ognissanti, nelle buie ore del primo mattino, la faccenda era tutt’altro che finita. Il plutonio era sparito e il ladro giaceva raggomitolato come un mucchietto di stracci in fondo alle scale del venticinquesimo piano dell’albergo. Il medico legale stava chino su di lui, ma era chiaro che non avrebbe più parlato. Secondo il rapporto ricevuto da Haley, aveva detto soltanto una parola: «Halloween», ed era morto (Isaac Asimov)

Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle (Voltaire)

Originali

Vuoi un tocco più particolare? Prova a dedicare o ad usare per i tuoi meme di Halloween delle frasi originali, di quelle che non si aspetta nessuno, perché sono particolari rispetto alle classiche citazioni di Shakespeare, Edgar Allan Poe e così via.

Halloween, l’unica volta nell’anno in cui lo squallore di casa va a nostro vantaggio (I Simpson)

Venite con me/È la festa di Ognissanti/Faremo tremare tutti quanti./Gli scherzi, stavolta

son giustificati/le risa e i lazzi perfino aumentati (Filastrocca sulla cartolina di Halloween)

son giustificati/le risa e i lazzi perfino aumentati (Filastrocca sulla cartolina di Halloween) La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell’ignoto (Lovecraft)

Tom Skelton rabbrividì. Tutti sapevano che il vento, quella sera, era un vento insolito; anche l’oscurità era insolita perché era Halloween, la vigilia di Ognissanti. utto pareva tagliato in un morbido velluto nero, dorato, arancione. Il fumo si arricciolava fuori da mille camini come i pennacchi di un corteo funebre. Dalle cucine esalava il profumo delle zucche; quelle svuotate della polpa e quelle che cuocevano dentro il forno (Ray Bradbury)

Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessuno (Mark Twain)

Ci sono notti in cui i lupi stanno in silenzio e solo la luna ulula (George Carlin)

Halloween avvolge la paura nell’innocenza, come se fosse un dolce leggermente acidulo. Lascia che terrore, quindi, si trasformi in una delizia...(Nicholas Gordon)

Halloween: festa magica e misteriosa strapiena di sorprese in cui, tra dolcetti e scherzetti, la paura e l’orrore diventano gioia e divertimento (Jean-Paul Malfatti)

Non c’è niente di più divertente di Halloween. Questa festa sarcastica riflette una domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti (Jean Baudrillard)

Frasi sulle streghe

Uno dei simboli di Halloween sono le streghe, tant’è che lunghe vesti nere e cappelli appuntiti sono tra i costumi più utilizzati per la notte del 31 ottobre, chiamata anche ‘Notte delle streghe’. Vediamo quindi alcune frasi dedicate proprio a queste inquietanti figure.

Come tutte le cose belle, la notte delle streghe deve finire. La nostra vera natura è rivelata. Gli scherzetti si trasformano in dolcetti, e togliere la maschera può essere divertente quanto indossarla (Kristen Bell)

“Le streghe hanno smesso di esistere quando noi abbiamo smesso di bruciarle” (Voltaire)

“L’aria è bollente, / la notte è scura, / la danza della streghe non porterà fortuna”

“Adorabile strega, ami tu i dannati? / Dimmi, conosci l’irremissibile? / Conosci il Rimorso dai dardi avvelenati / cui il nostro cuore serve da bersaglio? / Adorabile strega, ami tu i dannati?” (Charles Baudelaire)

“Una strega che si annoia potrebbe fare qualsiasi cosa” (Terry Pratchett)

“Mai riporre la vostra speranza in un principe. Se avete bisogno di un miracolo, riponete speranza in una strega” (Catherynne M. Valente)

“Se vuoi volare ti tirano giù e se comincia la caccia alle streghe la strega sei tu” (Edoardo Bennato)

“Se c’è una caccia alle streghe, vado prima di tutto a sentire le ragioni delle streghe” (Indro Montanelli)