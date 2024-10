Come vestirsi ad Halloween? Parte il conto alla rovescia per la notte più tenebrosa (e divertente) dell’anno: in vista del 31 ottobre, allora, d’obbligo pensare ai costumi di Halloween, scegliendo quello più adatto al proprio gusto. Da che parte cominciare? Niente paura, ecco qualche semplice dritta per cavarsela senza stress e senza spendere una fortuna, soprattutto sfruttando una buona dose di fai da te.

Costumi di Halloween

Non si può arrivare ad Halloween senza un costume che faccia davvero paura. La necessità di un costume non è solo cosa da bambini, infatti anche gli adulti hanno ormai preso l’abitudine di sfoggiare costumi di Halloween alle feste del 31 ottobre. In questa ricerca del costume di Halloween occorre anche essere originali, perché non è bello ripetere di anno in anno gli stessi travestimenti, bisogna cambiare e trovare sempre qualcosa di nuovo. D’altro canto la festa di Halloween non potrebbe mai essere divertente se non si cambiasse di vestito ogni anno, anche nel tentativo di stupire gli ospiti del nostro party del 31 ottobre.

Alcuni costumi di Halloween sono considerati dei classici del genere e vi capiterà di vederne tanti con lo stesso tema di fondo ma con interpretazioni completamente diverse, del resto questo è uno degli aspetti più divertenti della festa del brivido! Eccone qualche esempio: il costume da strega, da mummia, da zombie, da vampiro sono certamente fra i vestiti tradizionali che si vedono ogni Notte delle Streghe che si rispetti. Tuttavia non siamo certo obbligati a ricorrere unicamente a costumi dalla spaventosa eredità, possiamo anche inventare di sana pianta un vestito, realizzarlo da noi e stupire tutti gli invitati con la nostra originalità.

L’importante è non essere timidi e cogliere l’occasione dell’arrivo della Notte delle Streghe per liberare il diavoletto che c’è in ciascuno di noi. Ecco quindi una guida semplice per trovare il costume di Halloween più adatto per ogni fascia d’età: adulti, ragazzi e bambini. Non c’è bisogno di acquistare un costume di Halloween nuovo, lo si può anche realizzare interamente in casa con abiti dismessi e oggetti che non utilizziamo più, risparmiando un bel po’; non preoccupatevi, vi daremo tantissimi consigli anche per i costumi di Halloween fai da te.

La prima cosa da decidere è se sbizzarrire la creatività realizzando un travestimento fai da te, o se puntare su un costume già pronto. Tante in questo caso le soluzioni in commercio: dal semplice e super versatile mantello nero con cappuccio, ai costumi più sofisticati per un effetto “wow” garantito. Se scegliete invece di realizzare un travestimento casalingo, il consiglio è quello di puntare tutto sul giusto make-up di Halloween e naturalmente sugli accessori: un cerchietto spiritoso, una parrucca o un paio d’ali, rigorosamente nere, possono infatti fornire lo spunto per dare vita, in pochissime mosse, a un costume di Halloween a regola d’arte.

Per quanto riguarda i costumi di Halloween fai da te per adulti il nostro consiglio è di recuperare vecchi abiti e di trasformarli. Frugando nell’armadio della mamma o addirittura della nonna, potremo di certo trovare qualcosa. Un abito lungo nero e un cappello di cartoncino servono per fare un abito da strega, ma se avete un abito bianco nulla vi impedisce di creare dei fiorellini di stoffa o di carta crespa e di applicarli sulla gonna, aggiungete un cappello di paglia e sarete la perfetta incarnazione della primavera.

Facile da realizzare con il fai da te è anche il costume di Halloween da gatta. Abbiniamo una maglia aderente o un body nero a dei fuseaux e poi con della carta crespa nera e del fil di ferro possiamo fare la coda da gatta, a meno che non desideriamo realizzare una coda imbottita. Un cerchietto e due triangolini di cartone nero vi serviranno per fare le orecchie da gatta.

Anche per i più piccoli si possono creare dei costumi di Halloween fatti in casa, soprattutto se consideriamo che i bambini crescono rapidamente e non vale quindi la pena acquistare un vestito che l’anno prossimo si rivelerà di una taglia troppo piccola. Con del feltro arancione e verde e un pennarello indelebile nero si può realizzare un costume da zucca di Halloween. Un lungo pezzo di stoffa nero a cui aggiungeremo una fodera interna rossa e due nappine può servire da mantello da Dracula per Halloween, per uno spaventoso costume da vampiro. Un vestitino con delle toppe cucite e un fil di ferro per tenere su le treccine ed ecco qui apparire la nostra Pippi Calzelunghe! Un costume fai da te perfetto per i bambini è anche quello da pipistrello, basta una tutina nera a cui cucire, anche in maniera provvisoria, delle alucce nere di stoffa.

Il più semplice, adatto agli uomini più pigri: il costume di Halloween da fantasma con un vecchio lenzuolo. Per chi invece vuole puntare sul costume di Halloween cool c’è sempre il vestito da Joker da provare a realizzare, in questo caso si è aiutati dal make up che rende immediatamente riconoscibile questo travestimento. Sempre riutilizzando un lenzuolo si può creare un costume da mummia con pochissimo sforzo.

Costumi di Halloween tratti da cinema e TV

Come spesso accade i costumi che lasciano il segno sono spesso ispirati a film, libri, fatti di attualità: Halloween si presta molto alla satira e alla caricatura e un costume ben strutturato strappa più di una risata.

Costume di Halloween da Incredibili

La famiglia degli Incredibili torna al cinema, perché non rivivere l’emozione con un costume di Halloween di gruppo che coinvolga la vostra “vera” famiglia o degli amici? Bastano leggings e magliette aderenti rosse e poco altro per avere un costume di Halloween…incredibile!

Costume di Halloween da Black Panther

È uno dei supereroi Marvel più cool: siete pronti a mascherarvi da T’Challa/Black Panther? Vi consigliamo di fare la tuta con abiti aderenti neri, le unghie e le altre parti che disegnano il muso della pantera vanno invece fatte in cartoncino e una volta pronte dipinte di color argento.

Costume di Halloween da Thanos (Avengers)

E veniamo ora al costume di Halloween da villain, Thanos. Se volete farlo con la testa scoperta vi servirà una cuffia per la piscina colorata di violetto e dello stesso colore deve essere anche il resto del viso. Il “corpetto” potete realizzarlo con il cartoncino, mentre vi consigliamo di usare la gommapiuma per fare il “bracciale” in modo da dargli spessore, mentre la parte che si poggia direttamente sulla mano (quella con le gemme dell’infinto) conviene lavorarla in cartoncino.

Costume di Halloween da Tomb Rider (Lara Croft)

Il 2018 ha segnato il ritorno di Lara Croft con una protagonista però molto diversa, Alicia Vikander. Per imitarla vi serviranno anfibi, i classici pantaloni cargo, una canottiera grigia e i capelli raccolti in una treccia.

Costume di Halloween Ocean’s 8

In questo caso avete solo l’imbarazzo della scelta: volete essere Debbie, Lou o Daphne? E ancora avete altre 5 protagoniste fra le quali scegliere! E’ il perfetto costume di Halloween per un gruppo di amiche.

Costume di Hallowee da Pennywise, il pagliaccio di IT

Il ritorno al cinema del cult di Stephen King introduce il pagliaccio horror come costume principe di Halloween. Tutto sommato è un costume abbastanza semplice, l’importante è riprodurre attentamente il make up, usare una parrucca e rimediare un bel po’ di palloncini colorati. E’ possibile trasformarlo anche in un costume di Halloween per la coppia: uno dei due si può vestire da Pennywise e l’altro da Georgie con il parka giallo.

Costume di Halloween da Wonder Woman

È un classico moderno. Il costume di Halloween da Wonder Woman non è mai davvero passato di moda, ma di certo il blockbuster con Gal Gadot ne ha fatto risalire le quotazioni. Ideale per chi non ha paura del freddo, perché, inutile dirlo, il gonnellino è d’obbligo e i collant ci stanno davvero malissimo.

Costume di Halloween da Belle de La Bella e la Bestia

In questo caso abbiamo una favola classica che però non è mai stata di tendenza per Halloween. Il costume da Belle si rivela la scelta migliore se anche in caso di festa spaventosa volte a tutti i costi apparire belle come delle principesse. Ovviamente vi serve un abito giallo, a meno che non vogliate interpretare la versione “paesana” di Belle, in quel caso è tutto assai più semplice.

Costume di Halloween da Doland Trump

La grande satira passa anche attraverso i grandi costumi di Halloween. Ecco perché armati di improbabile parrucchino biondo e giacca blu potete trasformarvi per la notte del 31 ottobre nel discusso candidato Presidente degli Stati Uniti. Anche in questo caso il costume di coppia è dietro l’angolo: parrucca fluente e occhi allungatissimi e chiunque può diventare l’ineffabile Melania, a patto di saper camminare su dei tacchi a stiletto.

Costume di Halloween da coppia di Temptation Island

Temptation Island è il fenomeno di costume del momento. Quale modo migliore per rendergli onore che mascherarsi da coppia di tentati?

Malefica

Malefica, protagonista dell’omonimo film, è un costume gettonatissimo per Halloween. Per realizzare il travestimento cominciate dalla scelta di un abito, meglio se lungo e naturalmente nero. L’accessorio che non può mancare, in questo caso, sarà l’inconfondibile copricapo con lunghe corna nere.

Costumi di Halloween da ragazza

Inutile dire che per chi è nell’età dell’adolescenza Halloween è un vero e proprio divertimento. Le ragazze ad Halloween amano trovare costumi originali e colorati e poi girare insieme per la città o andare a una festa tutte insieme. I costumi di Halloween da ragazza sono molto graziosi, soprattutto perché molto spesso vengono accompagnati da un make up realizzati con grande precisione.

Un costume di Halloween da ragazza molto apprezzato è quello di Minnie, la compagna di Topolino. Grandi orecchie, fiocco maxi a pois bianco, gonnellino e decolleté. Ricordate di indossare i collant neri, così l’effetto Minnie sarà perfetto! Direttamente dal mondo delle favole arrivano i costumi di Halloween da Regina di cuori, con gonna ampia e colletto alto e naturalmente uno scettro con il cuore. Un corpetto nero con due cuori rossi appuntati sul petto è la soluzione ideale per essere carina e allo stesso tempo perfetta per Halloween.

L’angelo dark

L’angelo nero è uno dei grandi classici per la notte di Halloween. Bastano un abito lungo o una jumpsuit nera superattillata da abbinare all’accessorio must: ovvero un paio di scenografiche ali nere da indossare sulle spalle.

El Día de los Muertos

Nello stesso periodo di Halloween, in Messico si celebra il giorno dei morti, una commemorazione dei defunti, caratterizzata da maschere tradizionali, note anche come teschi messicani, che al tema della morte mescolano elementi vivaci a tutto colore. Per realizzare questo tipo di travestimento partite dal make-up, dipingendo sul viso i tratti del classico teschio e scegliete un look a contrasto come un maxi dress a fantasia floreale. Per completare il travestimento vi basterà il tipico cerchietto con nastri e fiori.

Anni Venti Style

Un costume di Halloween diverso dal solito? Perché non scegliere un look Anni Venti da arricchire con qualche dettaglio noir? Anche in questo caso vi basta un mini dress nero da impreziosire con gli accessori giusti: nel set trovate la collana di perle, i guanti, il portasigaretta e la carattersitica fascia con piuma. Con pochissimo sforzo sarai perfetta e sembrerai uscita da un film giallo dalle atmosfere retrò.

Una maschera

Volete vestire i panni di una sensuale Catwoman o cercate un accessorio semplice che possa dare un tocco di mistero al vostro look per la notte di Halloween? La scelta giusta è puntare sulla maschera in leggera lega di metallo impreziosita con strass di cristallo e due nastri di seta neri.

Barbie

Non sarà fra le scelte più originali, ma negli ultimi anni il look da Barbie è probabilmente tra i più gettonati. La bambola più famosa al mondo, che ha debuttato al cinema con il kolossal interpretato da Margot Robbie, non è difficile da imitare: basta una tuta rosa, degli occhiali da sole dello stesso colore, un foulard azzurro per i capelli e un rossetto rosa. Naturalmente farsi accompagnare a una festa da un Ken – camicia hawaiana e tavola a surf sotto il braccio – sarebbe il top.

Crudelia

Crudelia, la cattiva del film Disney con Emma Stone: per imitarla, servirà una sottoveste nera di seta, una pelliccia sintetica bianca e nera, dei guanti rossi e delle labbra dello stesso colore.

Mercoledì

Un’altra fonte di ispirazione può essere Mercoledì Addams, la figlia della famiglia più macabra del piccolo e del grande schermo. Per somigliarle, basterà una camicia bianca con un colletto nero, una gonna nera a pieghe, delle calze nere, delle scarpe basse nere e due trecce.

Occhi di gatto

Ricordate il leggendario anime giapponese a cui ci siamo appassionati a cavallo tra gli anni ’80 e ’90? Le tre protagoniste di Occhi di gatto non saranno esattamente dei personaggi del terrore, ma sono appunto delle ladre e agiscono col favore delle tenebre. Inoltre si tratta di un’idea perfetta se volete andare a una festa in maschera insieme a due amiche. Tutto quello che vi occorre sono leggins, magliettine attillate (la tutina vera e propria è più difficile da reperire) e tacchi alti. In merceria potete procurarvi il nastro da stringere in vita.

Costumi di Halloween per la coppia

Se il nostro compagno accetta di stare al gioco la Notte delle Streghe può rivelarsi davvero divertente! I costumi di coppia per Halloween infatti non mancano, tutto ciò che serve è un po’ di inventiva in fase di realizzazione. C’è il classico costume da Batman e Catwoman, oppure da Cappuccetto Rosso e il Lupo, ma esistono anche costumi più particolari. Ispirandoci all’atmosfera vintage possiamo travestirci da Bonnie e Clyde, la coppia di criminali più famosa di sempre, da Minnie e Topolino e da Marcantonio e Cleopatra. Cercate un costume di Halloween di coppia più spiritoso? Provate a travestirvi da fulmine e da “fulminata” con tanto di ombrello, abiti ridotti in brandelli e cappelli elettrici.

Costumi di Halloween da uomo

Un costume di Halloween da uomo molto carino, soprattutto se lui è amante della cucina, è senza dubbio quello da sushi. Si realizza riciclando vecchi scampoli di stoffa colorata che dobbiamo imbottire per creare gli onigiri e i rolls e persino le uova di pesce. Volendo si possono utilizzare i colori per la stoffa per disegnare direttamente su magliette e pantaloni. Chi se non il nostro migliore amico o il nostro partner può accompagnarci a una festa di Halloween con un costume da mostro della palude?

Possiamo offrirci di aiutarlo a realizzarlo, principalmente occupandoci del trucco perché c’è bisogno del sapiente uso del fondotinta. Ma un costume da uomo bellissimo è anche quello da Bestia, soprattutto se noi ci vestiamo da Belle con tanto di abito giallo! Altre idee per il costume di Halloween da uomo sono senza dubbio lo zombie, un classico che piace sempre, Dylan Dog, ideale per chi cerca un costume davvero semplice da realizzare e lo scienziato pazzo: un classico sempre in auge.

Il mantello nero passe-partout

Un solo accessorio per tantissimi travestimenti: con il mantello di velluto nero puoi giocare a vestire i panni di personaggi diversi. Lo indossate facilmente su qualsiasi outfit e se la festa è all’aperto vi sarà utile anche per non avere freddo.

Freddy Krueger

I classici dell’horror sono naturalmente una fonte inesauribile per rendere ancora più macabra la notte più terrificante dell’anno. Un evergreen è Freddy Krueger, il mostro dei sogni della saga Nightmare: per assomigliargli serve un maglione a righe rosse e nere, un cappello marrone, dei guanti con delle lame (finte) e del trucco per simulare le cicatrici sul viso.

Cubo di Rubik

Se avete voglia di cimentarvi con un po’ di crafting ecco a voi un divertentissimo travestimento fai da te. Per creare un costume da cubo di Rubik tutto quello che vi serve è uno scatolone di forma ovviamente cubica, e grande abbastanza da contenere il vostro busto. Se dovete procurarvi lo scatolone potete rivolgervi al supermercato, dove di solito buttano via ogni giorno grandi quantità di scatoloni.

Per creare il vostro cubo di Rubik suddividete ogni faccia dello scatolone in nove quadrati (tre per lato) e poi procedete a colorarli in colori diversi. Potete utilizzare i colori acrilici o i colori a tempera, o in alternativa potete utilizzare della carta colorata, che creerà un effetto più compatto. Una volta completato il cubo con un taglierino praticate le aperture per il collo, per le braccia e per la parte inferiore del busto. Il cubo va abbinato a maglia e pantaloni rigorosamente neri.

Carcerato

Un costume di Halloween originale e simpatico quello da carcerato, ma sicuramente meno inflazionato di molti altri e soprattutto super facile da realizzare. Basterà indossare un paio di pantaloni neri e una maglia a righe, magari accessoriandosi con un bel paio di manette. Se invece preferite la divisa carceraria americana optate per una bella tuta completamente arancione.

Squalo

Il protagonista di saghe horror più indimenticabile è indubbiamente lo squalo! Potete forse negarlo? In più confezionare un costume da squalo fai da te è abbastanza semplice, soprattutto se siete un minimo abili con la macchina da cucire. Per farla infatti basta una felpa col cappuccio grigia o nera. Tutto quello che dovrete fare è applicare sul bordo del cappuccio i finti denti in stoffa o pannolenci, e sulla sommità del capo due pezzi di stoffa neri circolari a mo’ di occhi. Se poi volete proprio un tocco di classe rivestite la parte interna del cappuccio con stoffa rossa.

Joker di Suicide Squad

Suicide Squad è stato uno dei film di “supereroi” più atteso dell’anno, che vede come protagonisti una squadra di super cattivi firmati DC Comics. Il più famoso è ovviamente il Joker, già visto in lungo e in largo nelle varie saghe di Batman, ma in questa pellicola reso imperdibile dall’interpretazione di Jared Leto. Si tratta comunque di un costume di Halloween da uomo già abbastanza gettonato. E poi c’è anche un personaggio meno conosciuto, ma non meno divertente da utilizzare come travestimento di Halloween: la cattivissima e folle Harley Queen, tra l’altro innamorata del Joker. Si tratta poi di un’idea davvero carina per un costume di Halloween di coppia.

Costumi di Halloween per bambini

E’ un vero divertimento creare i costumi di Halloween per i bambini! Se siamo delle mamme possiamo pensare addirittura a realizzare un costume per mamma e figlio, ad esempio se il bimbo è molto piccolo e sta volentieri nel marsupio, possiamo fare un costume da ciliegie, oppure da mamma ragno e da ragnetto. Molto carino anche il costume da Sherlock Holmes e Watson, perfetto per chi vuole dare un tocco intellettuale al suo travestimento. Ma i bambini possono avere anche un costume da fatina, da ballerina o anche da principessa: è giusto che il loro Halloween sia colorato!

Costumi di Halloween per neonati

Travestire un neonato per Halloween è un grande divertimento e i costumi di Halloween per chi è appena nato non mancano di certo. Un costume di Halloween classico è quello da ragnetto, ma si adatta perfettamente ai più piccoli anche quello da zucca, da pipistrello o da fragolina. Una tutina bianca con due occhi colorati ed ecco il perfetto costume da fantasma di Halloween per il neonato!

Costumi di Halloween originali

Quali sono i costumi di Halloween più originali, quelli che ai nostri amici non verrebbero mai in mente e con i quali possiamo davvero lasciare tutti a bocca aperta? Viaggiamo letteralmente con la fantasia e per il nostro costume originale prendiamo spunto dal Messico e dai travestimenti che si sfoggiano per la Santa Morte: un make up da teschio e un abito nero coperto di fiori (che però devono essere anche nei capelli) ci garantiranno un fascino esotico. Molto cool e originale anche il costume di Halloween da suora assassina, basta usare una tunica nera e un velo nero da sporcare di tinta rossa per simulare il sangue. Persino il classico costume da zombie può ritrovare originalità se costruito in maniera diversa dal solito. Noi vi consigliamo di truccare il viso per metà normale e per metà da morto vivente e l’effetto lascerà tutti a bocca aperta.

Costumi di Halloween economici

I costumi di Halloween economici sono quelli che si possono realizzare riciclando ciò che abbiamo a casa o ciò che possiamo farci prestare dagli amici! Ad esempio se abbiamo un’amica medico, o lo siamo noi stesse, possiamo chiedere in prestito il camice per travestirci da dottoresse pazze. Recuperando un grembiule da cucina rovinato e macchiandolo a dovere di finto sangue possiamo diventare delle cuoche assassine. Il tocco in più?

Naturalmente il cappello, che però si può realizzare con del semplice cartoncino bianco, con il quale va fatta una specie di corona, e della carta crespa, che invece ci servirà per creare lo sbuffo del cappello. C’è poi il costume di Halloween da gatta, da fare semplicemente creando un trucco ad hoc e aggiungendo un paio di orecchie finte in cartoncino al cerchietto. Più difficile costruire la coda, per la quale ci serve del fil di ferro da rivestire di carta crespa, rigorosamente nera!

