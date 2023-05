L a posta del cuore. La scrittrice Chiara Gamberale risponde alle vostre lettere

Ogni settimana pubblichiamo le risposte di Chiara Gamberale alle domande delle lettrici, sia online che sulla carta. Per scriverle, manda una mail a parlamidamore@donnamoderna.com

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

«CARA CHIARA, cinque anni fa ho conosciuto un uomo poco più grande di me che subito ha iniziato a corteggiarmi. Io avevo già una relazione da diversi anni, per cui non siamo mai andati oltre il bacio. Oggi siamo impegnati entrambi (io con lo stesso compagno di allora), eppure ogni volta che ci incontriamo non possiamo fare a meno di avere un contatto fisico, che sia un bacio, una carezza o un abbraccio. I nostri sguardi parlano per noi. Secondo te è solo amicizia o c’è qualcosa di più? Come mi dovrei comportare? Non riesco ad allontanarmi da lui…» Anonima

Amica subito cara, leggendo la tua storia mi investono la potenza e l’incanto delle sensazioni che rifuggono la ragione per continuare a esistere e a vibrare solo lì dove nascono: sotto la pelle. E chissà, forse è proprio questa loro natura viscerale a renderne inspiegabili, quindi più complesse, le dinamiche dentro cui muovono i loro controsensi, che poi diventano i nostri. Ho anche pensato, e ti chiedo scusa per l’azzardo, che se tu avessi voluto dare una possibilità concreta a queste vibrazioni lo avresti fatto subito. E allora, forse, non c’è davvero qualcosa da capire, un comportamento giusto a cui affidarsi: la magia rischia di perdersi quando la realtà prova a metterla a regime…Ti suggerisco di accogliere questi momenti di bellezza esattamente per quello che sono: momenti. Slegati da tutto quello che ci consente di essere la persona che siamo, ma nello stesso tempo ci obbliga a essere la persona che siamo. Perfetti, a modo loro. Come tutto quello che la vita non rischia di consumare. E quando ti sembrerà di non farcela a pensare, anzi a sentire, così, rileggiti qualche lettera dell’epistolario fra Rilke e la divina Cvetaeva…

Problemi di cuore, di testa o di pancia? Scrivi a parlamidamore@stileitaliaedizioni.it

Leggi le altre storie di #ParlaneConChiara

Chiara Gamberale è scrittrice, conduttrice radiofonica e televisiva