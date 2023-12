P ossibile che le rughe siano "causate" anche dal computer? Ormai è certo: passiamo troppo tempo davanti al PC e i nostro contorno occhi ne risente. Come combatterle? Ecco i nostri consigli

Lavorare ogni giorno al PC per molte ore può rivelarsi un vero problema per la salute, e non solo. Certamente lavorare per moltissime ore al giorno al PC può disturbare il sonno e peggiorare la vista e la postura. Ma è anche vero che, oltre alla salute, anche l’estetica può subire piccoli danni a causa del lavoro assiduo davanti allo schermo di un PC. In particolare, sono le rughe da pc il fenomeno che più viene influenzato e provocato dal lavoro al computer, soprattutto le rughe intorno agli occhi. Guardando per molte ore al giorno lo schermo del PC, gli occhi tendono infatti a stringersi spesso nel tentativo di leggere scritte molto piccole o mentre si scrive rapidamente. Ecco come una piccola ma utile guida per riuscire a combattere questo brutto inestetismo.

Come fermare le rughe del viso usando il PC

La prima regola per prevenire le piccole rughe da PC e per combatterle al meglio sta nella postura che si adotta davanti allo schermo del PC. Stare troppo vicini con il viso ed avvicinarsi troppo allo schermo per riuscire a leggere provoca inevitabilmente delle piccole rughe attorno agli occhi che, con il tempo, peggiorano. Ecco, allora, che una prima buona soluzione sta nel riuscire a mantenere la giusta distanza tra il viso e lo schermo del PC. Aumentando, nelle impostazioni dello schermo del computer, la grandezza dei caratteri sarà più facile mantenere la giusta distanza.

Come proteggere la pelle dal PC

La regola fondamentale per combattere le piccole rughe da PC è mantenere sempre molto idratata la zona del contorno occhi. Sarà meglio non utilizzare una comune crema idratante per il viso che rischierebbe di essere troppo aggressiva per la delicatissima pelle attorno agli occhi. È piuttosto consigliabile usare una crema specifica per il contorno occhi, non necessariamente antirughe. La crema per il contorno occhi è adatta alle donne ma anche agli uomini, va applicata ogni mattina ed ogni sera, picchiettando piano con le dita per riattivare la circolazione attorno agli occhi ed evitare, così, il ristagno di liquidi che provoca occhiaie, borse e rughe fastidiose.

Rughe da pc: occhio all’illuminazione

La seconda regola per prevenire le piccole rughe da PC e per combatterle è mantenere le giuste condizioni di luce nella stanza. Una luce molto debole porterà gli occhi a stancarsi di più davanti allo schermo. Mantenere, invece, una buona luminosità nella stanza aiuterà gli occhi ad essere più riposati e, quindi, a non contrarsi troppo. La luce deve essere calda, soffusa ma abbondante. Una luce troppo fredda e bianca, come quella al neon, tenderà al contrario a stancare di più la vista.