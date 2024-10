Q di QR Code

Basta una scansione con il tuo smartphone, inquadrando il simbolo con la fotocamera, per accedere con grande semplicità ai servizi di Poste Italiane negli uffici postali. La funzionalità “Inquadra il QR Code” presente nelle app P, BancoPosta e PostePay di Poste Italiane, infatti, oltre a consentire di svolgere numerose operazioni da remoto. Permette di identificarsi senza documenti in modo semplice e rapido: è anche possibile disporre il pagamento di bollettini e di avvisi PagoPa; prelevare senza carta presso gli ATM Postamat abilitati, semplicemente premendo il tasto 9; abilitare i propri prodotti finanziari in ufficio postale e prenotare l’appuntamento in uno dei nostri uffici.

Alfabeto finanziario: R di Risparmio Online

Poste Italiane, attraverso il Risparmio Postale, è da sempre considerata la cassaforte degli italiani, con i suoi tassi convenienti, la tassazione agevolata e la sicurezza del capitale, che è sempre disponibile. Con il servizio di risparmio postale online puoi consultare le informazioni relative ai Buoni o ai Libretti che hai sottoscritto, comodamente dal tuo computer, tablet o smartphone come, per esempio, il Portafoglio Buoni, il saldo e la lista movimenti dei tuoi Libretti. Puoi inoltre gestire i risparmi direttamente online: acquistare Buoni, trasferire denaro tra i tuoi rapporti, aderire alle varie offerte e molto altro. I servizi informativi sono disponibili tutti i giorni, festivi inclusi.

S di Sicurezza

La sicurezza dei propri clienti è da sempre in cima alle priorità del Gruppo Poste Italiane. Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. hanno adeguato i loro sistemi di sicurezza conformemente alle indicazioni della Direttiva Europea Payment Services Directive (PSD2) in tema di operazioni di pagamento online, per contrastare in modo ancora più efficace possibili tentativi di frode.

Utilizzare le nostre app è sicuro e ricorda: Poste Italiane e PostePay non chiedono mai di fornire i dati e codici personali, i dati delle carte di pagamento o i codici di sicurezza in nessuna modalità e per nessuna finalità.

Alfabeto finanziario: T di Titoli di stato

Sono obbligazioni che vengono emesse dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per contribuire al fabbisogno del nostro Paese. Sono garantiti dallo Stato e, quindi, non sono soggetti al rischio di insolvenza. Esistono diverse tipologie di Titoli di stato (BTP, BOT, CCT) ognuna con specifici termini di scadenza, tassi di rendimento e modalità di pagamento degli interessi.

Alla scadenza del Titolo di stato, il capitale inizialmente investito viene rimborsato. Per sottoscriverne uno occorre aprire un Deposito Titoli sul proprio conto corrente BancoPosta o sul Libretto Ordinario o Smart. Si può fare in qualsiasi ufficio postale e, se si ha un Conto BancoPosta o un Libretto Smart abilitati, anche online.