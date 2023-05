D al 16 al 18 maggio venti giovani startupper italiane e internazionali parteciperanno a Puglia Orizzonti, un evento per creare idee e delineare soluzioni adeguate a supportare e promuovere la crescita dell'ecosistema imprenditoriale pugliese. Ci saremo anche noi di Donna Moderna

Parla di nuova imprenditorialità la prima edizione di Puglia Orizzonti che dal 16 al 18 maggio radunerà talenti italiani e internazionali nella Masseria Tenuta Deserto vicino a Brindisi. Venti giovani start-up sono state selezione per il programma che si inserisce nell'ambito di Smart Puglia 2030, in collaborazione con la Regione Puglia e Unione Europea. Ideato da Gruppo Quokka e Feedel Ventures Start-up Studio, Puglia Orizzonti metterà a confronto le start-up con esperti, investitori e istituzioni.

Puglia Orizzonti: gli obiettivi

Nei tre giorni la conversazione ruoterà intorno a Regione Puglia, attraverso attività di workshop e mentoring per ampliare le opportunità di sviluppo del territorio, seguendo tre pillar progettuali: transizione digitale e green; imprenditorialità femminile; attrattiva della Regione Puglia sul mercato internazionale. La condivisione delle esperienze, la ricerca di competenze, la definizione di strategie permetteranno ai partecipanti di scrivere una nuova pagina nella crescita di una regione dinamica sempre più attraente non solo per il turismo, ma anche per le sue potenzialità imprenditoriali e competitività tecnologica.

Puglia Orizzonti tutti gli startupper

Andrea Annese - Italia

Nicklas Pavoncelli - Italia

Federico Fini - Svezia

Francesco Genco - Italia

Franziska Winterling - Germania

Svetlana Stotskaya - Bielorussia

Stefania Francavilla - Italia

Samuel Huber - Svizzera

Roberto McIntosh - Stati Uniti

Adriana Chiarelli - Italia

Giorgio Pagliara - Italia

Maurizio Murciato - Italia

Elisa Pogliano - Italia

Evy Chang - Cina

Sharma Arun - Canada

Leon Speedwell Clusas - Spagna

Simone O'Donovan - Irlanda

Olivia Czetwertynski - Belgio

Gonçalo Perdigão - Portogallo

Il team di esperti

A sedersi ai tavoli di discussione con i giovani startupper ci saranno tra gli altri personaggi del mondo della finanza come Guy Filippelli, managing partner di Squadra Ventures e Ken Horenstein, fondatore e partner di Pack Ventures. Ma anche Farina Schurzfeld, managing partner dell'incubatore e acceleratore tedesco AndRobin e Annamaria Tartaglia, fondatrice di Angel4Women, il principale gruppo di Business Angels che investe in start-up al femminile ad elevato potenziale di crescita.

L'evento aperto al pubblico

Il 18 maggio, Puglia Orizzonti si sposta a Spazioporto a Taranto aprendo le porte al pubblico per un incontro finale che vedrà coinvolti tutti i partecipanti, gli esperti, le start-up per un ultimo confronto con l'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci e in diretta dal Giappone, il Deputato Brando Benifei, Capo della Delegazione PD al Parlamento Europeo e co-relatore dell'Artificial Intelligence (AI Act), di cui si parlerà con Nicole Büttner, ideatrice e CEO di Merantix Momentum, studio tedesco specializzato in AI. A moderare l'evento ci saremo noi della redazione di Donna Moderna. Stay tuned!