V uoi goderti il piacere di un’escursione in montagna anche quando fa freddo? Punta allora su un outfit tattico: ecco i nostri consigli per non sbagliare

Se è vero che camminare al freddo è un vero toccasana, il trekking invernale è un'attività perfetta per coniugare movimento e posti bellissimi. Con o senza neve (e quindi con o senza ciaspole ai piedi) può essere un’esperienza meravigliosa, se affrontata però nel modo giusto. Prima regola: puntare su un abbigliamento per trekking invernale super tattico.

Non basta infatti ripararsi dal freddo perché l’outfit ideale per affrontare al meglio un'escursione in montagna d’inverno, deve rispondere a molteplici esigenze.

Per questo la scelta migliore sarà puntare su capi che ti aiuteranno a mantenere costante la temperatura corporea, evitando quindi di sudare, e che allo stesso tempo ti assicurino un buon isolamento termico oltre a un livello ottimale di impermeabilità, soprattutto per quanto riguarda le calzature da indossare.

A tutto questo, va da sé, deve aggiungersi il comfort: niente di peggio, infatti, che affrontare una sessione di trekking sulla neve con un abbigliamento scomodo che non vedi l'ora di togliere e che ti ostacola i movimenti!

Infine, un occhio di riguardo meritano le parti del corpo più esposte al freddo: la testa in primis, ma anche le mani e naturalmente i piedi che ti sosterranno durante la passeggiata e saranno quindi messi a dura prova.

Per facilitarti le cose abbiamo stilato una piccola guida all’abbigliamento per trekking invernale perfetto: da capo a piedi, ecco come vestirti per goderti solo il bello di una passeggiata sulla neve!

In testa

La testa, si sa, è la parte del corpo più esposta al freddo. Prima regola allora scegliere un buon copricapo o, in caso di temperature particolarmente rigide, un passamontagna. Anche per quanto riguarda la giacca, ricorda di sceglierla sempre con cappuccio da sollevare per riparare meglio il capo.

Il passamontagna anti-freddo

Per riparare la testa dal freddo punta su un passamontagna comodo e caldo. Quello che trovi online ha una morbida copertura in pile e interno felpato. Delicato sulla pelle e versatile, è perfetto anche per tenere al riparo il viso quando c'è molto vento.

La giacca con cappuccio

La giacca giusta per il trekking invernale deve essere dotata di cappuccio che, all'occorrenza, può servirti per tenere ancora più riparata la testa. Quella di Geographical Norway è pensata per essere impermeabile ma anche traspirante. Dotata di chiusura a cerniera e due tasche laterali, ha una fascia in vita che può essere regolata per adattarla al meglio al corpo. In più, puoi sceglierla in moltissime varianti di colore.

Per le mani

Anche le mani sono molto esposte al freddo e devono essere ben coperte durante le tue escursioni. Scegli guanti caldi ma allo stesso tempo che ti permettano una buona mobilità. L’idea in più? I guanti touchscreen così da poter utilizzare lo smartphone senza doverli sfilare.

I guanti termici

Guanti caldi ma anche perfetti per lo sport invernale? Il modello giusto può essere quello che trovi online: realizzati con fodera in pile a doppio strato, sono impermeabili e antivento. In più hanno la parte esterna in gomma PVC con silicone antiscivolo e materiale touchscreen ad alta sensibilità sulle dita.

Ai piedi

Per camminare in modo sicuro e confortevole, d’obbligo scegliere il giusto tipo di scarpe da trekking invernali: punta su un modello impermeabile con suola antiscivolo, che ti garantisca la massima traspirabilità. Da abbinare, ovviamente, a delle calze tecniche per mantenere un buon isolamento termico. Ecco delle proposte che possono fare al caso tuo.

Gli scarponcini da trekking

Gli stivaletti da trekking di CMP garantiscono una vestibilità perfetta. Il materiale esterno è impermeabile e assicura al piede la massima protezione. Leggera e confortevole, è la scarpa adatta per affrontare sentieri diversi anche grazie a esclusivo un mix di materiali tecnici.

Le calze da abbinare

Ricorda che gli scarponcini da trekking vanno sempre inossati con le calze giuste. Quelle di Danish Endurance sono in lana merino e vantano ottime proprietà isolanti. Grazie alle speciali bande di ventilazione, inoltre, facilitano la traspirabilità così il piede resta sempre asciutto. E per evitare di ritrovarsi a fine giornata con vesciche doloranti, hanno anche un'imbottitura sulla pianta del piede.

Maglia e pantaloni

Ed ora che hai pensato ai pezzi tattici per le parti più esposte, non ti resta che scegliere l'outfit da sotto, ovvero i pantaloni che devono essere anch'essi impermeabili, e la maglia, da prediligere in un tessuto tecnico che ti tenga al caldo evitando però di farti sudare eccessivamente. Ecco due pezzi tattici che puoi acquistare su Amazon.

La maglia stretch

La maglia di Eono è in pile ma ha una linea super sottile pensata per adattarsi al meglio al corpo e per non "ingolfarti" troppo sotto la giacca. Dotata di cuciture tecniche, è comoda ma anche facile da lavare.

I pantaloni da trekking

I pantaloni che trovi online sono impermeabili e antivento, grazie a una fodera in pile. Perfetti anche sulla neve, ti terranno al caldo assicurandoti però il massimo comfort. In vita hanno infatti una cintura regolabile per una perfetta vestibilità e sono dotati di tasche tattiche oltre che di un rivestimento resistente sul ginocchio.

L'accessorio che non può mancare...

Infine non dimenticare un accessorio che ti sarà utilissimo, ovvero i bastoncini da trekking. Quelli di Glymnis sono pieghevoli in 5 sezioni così da poter essere riposti facilmente nello zaino ed hanno un'altezza regolabile per adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza. Realizzati in carbonio, sono forniti con 8 punte totali, 2 delle quali per la neve e dunque perfette per il trekking invernale.

Contenuto sponsorizzato: Donnamoderna.com presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Donnamoderna.com potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.