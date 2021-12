I migliori esercizi per i Tricipiti

S copriamo tutto quello che c'è da sapere per allenare in modo efficace i tricipiti

I tricipiti sono i muscoli più forti della parte posteriore del braccio. Spesso vengono chiamati “ali di pipistrello” e, per alcune donne rappresentano un vero e proprio disagio estetico. L’avanzare dell’età e la mancanza di allenamento, porta ad avere un cedimento del muscolo tricipite.

I tricipiti oltre a donare un bell’aspetto alle braccia, sono coinvolti in tantissimi movimenti, come normali manovre per spingere la porta, il carrello della spesa o per sollevare il tuo corpo da terra.

Avere braccia forti e toniche è molto importante per mantenere un efficace funzionalità delle braccia. Il tricipite prende questo nome perché è formato da tre capi differenti: capo lungo, capo laterale e capo mediale. Questi 3 punti si contraggono durante gli esercizi per i tricipiti, ma alcuni movimenti sono più efficaci rispetto ad altri e permettono di stimolarli con maggiore efficacia.

Il modo migliore per costruire tricipiti forti e scolpiti è quello di scegliere esercizi che allenano le fibre muscolari in tutte e tre le angolazioni dei capi.

Quali sono le funzioni del muscolo tricipite

Il tricipite del braccio o tricipite brachiale ha il compito di estendere l’avambraccio e il gomito, addurre ed estendere la spalla. E’ l’antagonista del muscolo bicipite, viene coinvolto in molti movimenti che azionano i muscoli della parte superiore del corpo.

Esercizi per i tricipiti più efficaci

Alcuni esercizi per i tricipiti sono più efficaci di altri. I tricipiti possono essere stimolati sia con esercizi a corpo libero, che con i pesi. Ecco la classifica degli esercizi migliori per i tricipiti:

3 Esercizi per i tricipiti livello facile

Kickbacks da seduti

Siediti su una sedia o una panca, impugna due manubri o 2 bottiglie di acqua

Resta con la schiena dritta e allontanala leggermente dallo schienale della sedia, come per sporgerti in avanti

Porta i gomiti vicino le costole e piega ed estendi le braccia senza allontanare i gomiti dal tronco

Dips con le gambe piegate

Portati seduta sul bordo di una sedia, appoggia le mani ai lati delle cosce, con i pollici sotto le tue cosce. Per una maggiore sicurezza posiziona la sedia contro il muro

Fatti forza con le braccia e portati con il sedere fuori dalla sedia. Resta con i piedi ben poggiati a terra e le ginocchia piegate sopra le caviglie

Piega e stendi le braccia, tieni le spalle lontane delle orecchie, la schiena dritta e il bacino fermo. Sali e scendi in modo lineare e perpendicolare al pavimento

Non avanzare con il sedere, resta vicino al bordo della sedia mentre sali e scendi

Distensioni tricipiti dietro la nuca da seduti

Siediti su una sedia con le gambe piegate a 90 gradi

Impugna 1 peso o 1 bottiglia di acqua e portalo dietro il collo

Tieni le braccia il più vicino possibile alla testa e i gomiti rivolti verso il soffitto

Distendi lentamente le braccia in alto e ritorna nella posizione di partenza con il manubrio dietro al collo

Ripeti da 2 a 3 serie da 10 a 20 ripetizioni di ogni esercizio

3 Esercizi per i tricipiti livello intermedio

Dips gambe stese

Siediti su una sedia o una panca con le mani appena fuori dai fianchi e le gambe distese

Sollevati sulle mani, tieni i fianchi molto vicini alla sedia o alla panca, piega i gomiti e abbassali fino a quando non sono a circa 90 gradi

Tieni i gomiti rivolti dietro di te, le spalle in basso lontano dalle orecchie e gli addominali contratti

Spingi con forza, stendi le braccia e ripeti

Se vuoi rendere più difficile questo esercizio posiziona le gambe stese sopra un altra panca ed esegui il dip. Evita questo esercizio se senti dolore alle spalle.

Push up stretto ginocchia in appoggio

Portati con le ginocchia e le mani in appoggio al pavimento, le gambe unite ed i piedi sospesi, non incrociare le gambe

Porta le mani sotto le spalle, con le dita rivolte in avanti e, posiziona le ginocchia più indietro rispetto le anche

Piega lentamente le braccia e porta il petto verso il pavimento. Sollevati lentamente e torna alla posizione di partenza

Mantieni il core contratto e guarda in basso per evitare di sforzare il collo, resta con I gomiti vicino il tronco

Evita di inarcare o piegare la colonna, contrai i muscoli ed esegui il movimento in modo lento e controllato

Per un maggiore comfort, posiziona un asciugamano arrotolato sotto le ginocchia o un cuscino

Distensioni tricipiti dietro la nuca da sdraiati

Sdraiati su una panca piana, o sul pavimento e tieni 2 manubri con le mani alla larghezza delle spalle

Estendi il peso sopra la testa con i palmi rivolti verso l'interno

Piega i gomiti e abbassa il peso finché i gomiti non si trovano ad angoli di circa 90 gradi, rivolti verso il soffitto

Raddrizza le braccia controllando i movimenti delle articolazioni del gomito e ripeti

Ripeti da 2 a 3 serie da 10 a 20 ripetizioni di ogni esercizio

3 Esercizi per i tricipiti livello avanzato

Push up a diamante

Inizia il movimento posizionando le mani sul tappetino direttamente sotto il petto con le dita aperte e i pollici e gli indici che si toccano, formando un diamante

Raddrizza le gambe in una posizione di plank o tieni le ginocchia sul pavimento per una versione più semplice

Assicurati che la schiena sia piatta e che gli addominali siano impegnati mentre pieghi i gomiti. Abbassati finché il petto non tocca le tue mani. Se non puoi andare così in basso, vai più in basso che puoi e tieni i gomiti vicini al tronco

Spingi con forza e risali su, ripeti il movimento

Dips tra le parallele

Portati con il corpo al centro delle parallele, impugna le parallele solleva i piedi e resta sospesa facendo forza sulle braccia

Stendi le braccia e portati con il busto leggermente in avanti

Attiva il core, piega le braccia e inizia a scendere fino a portare la spalla all’altezza del gomito. Stabilizza il corpo e ritorna a stendere le braccia.

Tieni i gomiti stretti verso l’interno mentre sali e scendi

Puoi eseguire questo esercizio posizionando un elastico sotto le ginocchia per una versione più semplice

French press con bilanciere

Sdraiati su una panca piana, o sul pavimento e tieni stretto un bilanciere sagomato o dritto con le mani alla larghezza delle spalle

Estendi il peso sopra la testa con i palmi rivolti verso l'alto e i pollici accanto alle dita

Piega i gomiti e abbassa il peso finché i gomiti non si trovano ad angoli di circa 90 gradi, rivolti verso il soffitto

Raddrizza le braccia, controlla i movimenti delle articolazioni del gomito e ripeti

Ripeti da 2 a 3 serie da 10 a 20 ripetizioni di ogni esercizio

Quante volte bisogna allenare i tricipiti

Per ottenere dei risultati evidenti, scolpire e rinforzare i tricipiti, inserisci questi esercizi nella tua routine di allenamento da 2 a 3 volte alla settimana. Scegli quelli più adatti al tuo livello fitness, costruisci i tuoi tricipiti e dona alle tue braccia un aspetto migliore.