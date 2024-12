Accanto ad un’alimentazione equilibrata e a un riposo adeguato, una regolare attività fisica è fondamentale per il nostro benessere fisico e mentale. Le persone dinamiche, che fanno sport abitualmente, corrono un minor rischio di malattie cardiache, diabete, depressione, demenza e una serie di altri problemi di salute. Il movimento non solo ci fa vivere meglio, ma più a lungo: un recente studio ha quantificato quanti anni di vita si possono guadagnare se si pratica esercizio fisico regolarmente.

L’importanza dell’attività fisica per la longevità

L’attività fisica non solo è un fattore cruciale per la salute generale e il benessere. Uno studio, pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, ha rilevato come livelli più elevati di attività fisica producano un aumento sostanziale dell’aspettativa di vita, sia a livello individuale che per la popolazione, oltre a evidenziare l’entità del divario tra i gruppi più attivi e quelli meno attivi.

«Se c’è qualcosa che puoi fare per ridurre il rischio di morte di oltre la metà, l’attività fisica è estremamente potente», ha detto Lennert Veerman, autore principale dello studio, alla Griffith University (Australia).

Le persone più attive vivono più a lungo

Gli studiosi hanno usato un modello che correlasse bassi livelli di attività fisica e rischio di morte. Per condurre l’indagine, i ricercatori hanno diviso gli adulti americani di età pari o superiore a 40 anni in quattro gruppi in base al loro livello di attività fisica tra il 2003 e il 2006, quindi hanno monitorato la loro salute nel corso degli anni. L’obiettivo era capire come i diversi livelli di attività fisica influenzano la durata della vita. Durante il periodo dello studio, le persone più attive avevano il 73% in meno di probabilità di morire per tutte le cause rispetto agli adulti meno attivi.

6,3 ore di vita in più per ogni ora di cammino

Gli adulti più attivi presi in esame dalla ricerca si allenavano a un livello equivalente a due ore e 40 minuti di cammino al giorno. Gli adulti meno attivi del campione, per raggiungere uno standard simile, dovrebbero aggiungere quasi due ore di cammino alla loro routine quotidiana. Ma se lo facessero, secondo le stime, potrebbero vivere in media 10,9 anni in più. Fra i meno attivi, anche solo un’ora in più di cammino al giorno potrebbe aggiungere fino a 6 ore alla loro aspettativa di vita.

Quanto potrebbe aumentare l’aspettativa di vita negli Usa

Secondo quanto emerge dallo studio, se tutte le persone sopra i 40 anni negli Stati Uniti fossero attive come il 25% più ricco della popolazione, potrebbero vivere in media 5,3 anni in più. Aumentando i livelli di attività fisica, l’aspettativa di vita media negli Stati Uniti potrebbe aumentare da 78,6 anni nel 2017 a 83,7 anni.

