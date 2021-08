O rmai la palestra non è l'unico posto in cui allenarsi: oltre ai piani di allenamento virtuali, e ai video su Youtube, esistono anche moltissime app per allenarsi davvero ovunque. Ecco le migliori

Il tuo smartphone oltre a svolgere le normali funzioni che utilizzi tutti i giorni, può aiutarti anche a raggiungere il peso forma e restare attiva ovunque tu voglia farlo. Come può fare tutto questo lo smartphone? semplicemente con delle apposite app, scaricabili negli store dei diversi sistemi operativi presenti sul mercato.

Nel web sono disponibile tantissime app per allenarsi gratis ed a pagamento, in grado di tracciare il tuo diario alimentare, guidarti nel percorso di allenamento quotidiano, monitorare i tuoi successi e gli obiettivi da raggiungere.

Perché scegliere delle app per allenarsi? Vantaggi e svantaggi

Con l’avanzare della tecnologia tutto è diventato sempre più tascabile e alla portata di un click, inoltre l’evento della pandemia del Covid 19, ha portato per necessità molte persone ad allenarsi a casa da sole.

Chi non aveva modo di seguire lezioni in diretta on line con istruttori nei vari social e siti web, ha scelto di usaare le app, disponibili sempre, in qualsiasi momento della giornata senza vincoli di orari, tempi e adattabili al proprio livello di allenamento fitness con semplicità.

Vantaggi di allenarsi con delle app:

Non hai vincoli con istruttori e strutture fitness.

Puoi allenarti dove vuoi e quando vuoi.

Non devi uscire di casa, vestirti e prepararti per raggiungere la palestra.

Puoi prenderti tutto il tempo di cui hai bisogno per allenarti.

Puoi scegliere il tipo di allenamento da svolgere ogni giorno.

Puoi adattare la difficoltà dell'allenamento a tuo piacimento.

Puoi fermarti ogni volta che sei stanca e non hai voglia.

Svantaggi di allenarsi con le app:

Non hai un istruttore che possa correggere i tuoi errori.

Puoi non avere stimoli per allenarti. Non essendo vincolata da abbonamenti in palestra e orari specifici dei corsi fitness puoi rimandare il workout con facilità.

In casa puoi essere distratta da altre cose e saltare l'allenamento.

Non avendo nessuno che controlla i tuoi tempi e il numero di ripetizioni puoi essere più predisposta a barare, fermarti e saltare gli esercizi.

Senza la valutazione di un supervisore del settore, non puoi sapere con certezza se l’allenamento che scegli è adatto alla tua progressione e livello fitness.

Da sola non è sempre facile trovare la motivazione e raggiungere gli obiettivi previsti dalle app.

Non è possibile socializzare e interagire con gli altri.

Le app sono adatte anche a chi non ha mai praticato esercizio fisico?

Nonostante esistano tantissime app anche per principianti, se non hai mai praticato esercizio fisico è meglio evitare il fai da te per evitare errori nell'esecuzione dei movimenti.

Prima di iniziare un percorso fitness con la guida di un app è raccomandato svolgere prima almeno una serie di sedute con un personal trainer on line o in presenza. Il professionista fitness, ti porterà e guiderà ad avere un approccio di consapevolezza e percezione dei muscoli del tuo corpo. Una volta apprese le basi motorie di alcuni esercizi e pratiche fitness, puoi svolgere il tuo allenamento scegliendo le app adatte alle tue esigenze fisiche.

App fitness: quale scaricare per il tuo allenamento

Come prima cosa devi capire quale obiettivo vuoi raggiungere a partire dal tuo livello iniziale fitness e che tipo di attività vuoi svolgere tra: pilates, stretching, yoga, esercizi brucia grassi, meditazione, allenamenti per addominali, braccia, glutei, gambe, per migliorare la postura, perdere peso, per tonificare, per aumentare la massa muscolare.

Ricordati di sincronizzare anche il tuo smartwatch con le app, per avere un resoconto completo delle calorie che bruci durante il giorno e le attività fitness che svolgi.

Nel web trovi tantissime app per ogni esigenza e tipologia di attività fisica, suddivise per:

sesso

settori muscolari

attività fitness

esigenze: terza età, gravidanza ecc…

trovi app che offrono solo immagini illustrative degli esercizi con o senza la descrizione di esecuzione dell’esercizio

app che mostrano video di pochi secondi di ogni esercizio che compone il workout

app che riportano videolezioni complete del workout da eseguire

app da svolgere per 30 giorni dove ogni giorno si aumenta il livello di difficoltà degli esercizi

app total body dove vengono illustrate immagini e video dei vari muscoli selezionati

app per imparare la meditazione e la respirazione

Molte app gratis offrono comunque una buona descrizione, l’unico svantaggio è che spesso vengono interrotte dalle pubblicità advertising. Se si vuole avanzare e progredire con gli allenamenti proposti dalle app scelte e non essere interrotti dalle pubblicità online, occorre sottoscrivere degli abbonamenti che variano dai 5 agli 80 euro a seconda del servizio offerto e del periodo di allenamento del programma scelto.

Alcune app fitness da provare per il tuo allenamento

Abbiamo selezionato alcune app per allenarsi da provare

Fitness e Bodybuilding Pro VGFIT LLC: questa app tutta in lingua Italiana riporta una lista completa di esercizi total body sia a corpo libero che con i pesi, suddivisi per settori muscolari. Per ogni muscolo sono elencati decine di esercizi. L'infografica ti mostra sia la foto che il video cliccando sul play. Inoltre per ogni esercizio hai la possibilità di inserire il peso che utilizzi e il numero delle ripetizioni eseguite. In ogni esercizio è presente anche un timer dove puoi modificare gli intervalli, le pause e i round. Yoga per principianti MelStudio: la versione gratuita offre una lista ben completa degli esercizi di yoga. Per ogni esercizio, viene riportato il video oppure l’immagine. Gli esercizi sono suddivisi per difficoltà e sotto riportano una descrizione completa e dettagliata dell’esecuzione e delle posizione da tenere. Esercizi di stretching -Esercizi a casa Leap Fitness Group: un'app tutta in lingua Italiana e ben completa. Purtroppo la versione gratuita ti da accesso solo a pochi programmi, ma ne vale davvero la pena provare i 7 giorni gratis di alcuni programmi e acquistare la versione completa. Questa app è fantastica perchè struttura gli allenamenti per obiettivi e non prevede al suo interno solo esercizi di stretching ma anche esercizi di ginnastica facciale, per la correzione della postura, per bruciare grassi, per il buongiorno, per dormire bene ecc.. Al suo interno trovi programmi di riscaldamento da fare prima della corsa, defaticamento dopo la corsa, esercizi per imparare a fare la spaccata, programmi per dare sollievo alle ginocchia, alla schiena, collo spalle, per correggere le gambe ad arco e a X, stretching mattutino e serale, esercizi per alleviare i crampi dovuti al ciclo mestruale. App della Leap fitness group: quest'azienda web dispone di tantissime app da provare. Trovi allenamenti per gli addominali, per bruciare grassi,esercizi per le donne, allenamenti con manubri da fare a casa, sfide fitness, programmi di corsa per dimagrire, programmi per uomini e tantissimi altri workout. Adidas Training e Nike Training Club: queste 2 app realizzate dai 2 brand di articoli sportivi sono completa e ben strutturate. I workout sono quasi tutti guidati, divisi per obiettivi, la versione gratis da accesso a diversi programmi e ad una prova gratuita di alcuni workout. Esercizi pilates a casa per principianti mEl studio: questa app riporta una lista completa di 60 video esercizi di pilates con relativa descrizione in italiano. La versione gratuita ti permette anche di accedere a tanti programmi video completi di allenamenti suddivisi per difficoltà e obiettivi. App del sistema operativo del tuo telefono: ogni marca di smartphone ha la sua app che monitora alcuni parametri del benessere, quali passi, tempo di attività i livelli di stress ecc…. Negli ultimi anni le note aziende che producono telefoni hanno inserito all’interno di questa app anche sfide di squadre Together, allenamenti fitness e consigli per gestire il peso in modo sano.

App per tracciare il proprio diario alimentare

Molte app di allenamento prevedono anche la tracciabilità del tuo diario alimentare, perché i risultati per perdere peso non dipendono solo dal tipo di allenamento svolto, ma anche dal numero di calorie ingerite ogni giorno.

Scegliere un'app che ha queste funzioni ti aiuterà a capire come mangi ogni giorno in ogni pasto e quali alimenti consumi. Grazie a queste app potrai mantenere uno stile di vita sano, prendere coscienza delle tue cattive abitudini alimentari e imparare a fare le scelte alimentari giuste per dimagrire in modo corretto. Inoltre molte app ti aiutano a pianificare pasti equilibrati e ti riportano un’infinità di ricette sane e gustose.

App che ti aiutano a mangiare in modo sano

Come in tutte le cose ricordiamoci il buon senso, queste app non sostituiscono un medico del settore della nutrizione umana, ma ti aiutano solo a capire come migliorare e modificare la tua alimentazione quotidiana. Inoltre bisogna darsi da fare e avere costanza nel mettere in pratica i suggerimenti dati dalle app.

Diversi studi dimostrano che le persone che registrano le calorie giornaliere introdotte, perdono più peso. Contare le calorie è molto facile grazie alle app che ti aiutano a registrare i tuoi pasti e a monitorare l’assunzione.

Le app riportate di seguito sono tutte accessibili online e richiedono poco tempo e passaggi per la registrazione iniziale quali : sesso, peso, altezza, età, livello di allenamento fitness, obiettivo di peso da realizzare. Alcune app ti permettono anche di scegliere un regime di dieta vegana, vegetariana ecc….

Tutte le app forniscono una parte base gratuita e una parte più strutturata accessibile solo a pagamento. Inoltre tutte hanno la funzione del tracking automatico per collegare il fitness tracker (smartwatch) per monitorare automaticamente il bilancio energetico sommando le calorie spese con le attività e quelle introdotto con gli alimenti.

Lifesum

Con Lifesum, non solo godrai di un modo semplice e veloce per contare le calorie, ma imparerai anche come mangiare in modo più sano, pianificare i pasti, comprendere la qualità dei nutrienti dei diversi alimenti e altro ancora. La funzione contacalorie di Lifesum include un database di alimenti e uno scanner di codici a barre per una facile registrazione. Lifesum supporta anche il monitoraggio dei macronutrienti.

Myfitnesspal

Questa app dispone di oltre 5 milioni di alimenti e un registro con degli esercizi. Mostra in modo chiaro le calorie e i macronutrienti che consumi durante il giorno con le normali attività quotidiani, quelle che bruci durante l’esercizio fisico e quelle che inserisci con gli alimenti. L’app tiene traccia dei tuoi progressi, ti permette di scaricare ricette da internet e creare piatti personalizzati. Puoi inserire gli alimenti scrivendoli nell'elenco o attraverso lo scanner di codici a barre che trovi sulle confezioni.

Piano dietetico di 30 giorni

Questa app prevede un piano alimentare ripartito in 5 pasti giornalieri per 30 giorni. Puoi scegliere il programma tra dieta normale e dieta vegetariana. Viene inoltre fornita la lista della spesa per ogni settimana di dieta.

App predisposta in ogni smartphone

Ogni smartphone ha la sua app per inserire e monitorare i cibi e le calorie introdotte e raggiungere gli obiettivi calorici giornalieri.

Consigli utili

In questo articolo ti abbiamo dato alcuni suggerimenti, ma che tu scelga di scaricare un'app piuttosto che un'altra ricorda sempre di ascoltare il tuo corpo. Se durante gli esercizi percepisci dolori importanti articolari o altri malesseri, chiedi consiglio ad un esperto del settore fitness che saprà darti ulteriori consigli personalizzati e adatti a te. In caso di infortuni rivolgiti immediatamente al medico.

I workout si compongono di esercizi generici adatti un pò a tutti gli utenti, da ripetere per varie volte e non tengono in considerazione dei tuoi problemi fisici e delle tue difficoltà di esecuzione e della progressione dei tuoi reali obiettivi fisici. Ecco perché ti consigliamo di alternare periodi di allenamento con un istruttore a periodi fai da te utilizzando le app fitness.

Ricorda sempre che le app non prevedono veri e propri programmi personalizzati né dietetici né fitness. Per questo possono essere utili per situazioni o periodi in cui si è impossibilitati ad andare in palestra, ma è consigliabile alternare periodi in cui si lavora con un trainer.