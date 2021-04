C erchi un supporto tecnologico mobile che ti aiuti a rispettare la tua dieta e a mangiare sano? Tra le app di diario alimentare, ecco le cinque migliori tipologie tra cui scegliere.

Ci sono quelle di allenamento, altre per dimagrire, ma ci sono anche molte app di diario alimentare.

Potresti stare seguendo una dieta dimagrante e avere bisogno di motivazioni o magari stai combattendo un disordine emotivo legato all’alimentazione. Ancora, hai deciso di curare di più la tua dieta, intesa come assunzione di cibo (cioè, alimentazione) perché vuoi fare qualcosa di utile per la tua salute e il tuo benessere generale.

A prescindere da quale sia il tuo obiettivo, annotare ciò che mangi può supportarti nel tuo percorso. Puoi farlo direttamente sullo smarthpone, con dei software specifici, simili a quelli che ti ricordano di bere acqua.

Puoi scegliere tra le migliori app di diario alimentare, a seconda delle tue esigenze.

Diario Alimentare

Un nome che già dice tutto, per questo è la prima app di diario alimentare della nostra lista.

Si basa sulla tesi (dimostrata) per cui tenere traccia di quello che mangi ti aiuta a prevenire o combattere l’alimentazione eccessiva, aiutando a smettere di mangiare troppo.

Questa applicazione ti permette di verificare della quantità e della qualità di controllare la tua dieta e tenere traccia di ciò di cui ti cibi. In altre parole, l’app ti aiuta a comprendere se e quanto mangi sano e ti consente di controllare la tua dieta (intesa come assunzione di cibo, alimentazione).

È dotata di un database integrato con migliaia di prodotti alimentari, che puoi anche personalizzare, aggiungendo nuovi alimenti.

Non serve solo per dimagrire, ma per seguire un’alimentazione che favorisca il mantenimento della salute.

Le sue funzioni

Disponibile per Android e iOS, è disponibile gratuitamente (quindi, è supportata dalla pubblicità). È intuitiva e semplice da utilizzare anche grazie a un design che favorisce l’inserimento rapido dei dati.

Oltre a tenere traccia di quello che mangi, l’app ti fornisce suggerimenti alimentari, informazioni su calorie e macronutrienti, messaggi motivazionali e tiene traccia degli obiettivi.

È disponibile anche nella versione Premium, con cui puoi eliminare la pubblicità, aumentare il database, sbloccare funzionalità extra e ricevere una copia del diario per email.

Melarossa – La tua dieta personalizzata

Molto probabilmente ne hai già sentito parlare, perché tra le app di diario alimentare, Melarossa è molto famosa, soprattutto in Italia, dal momento che è appunto un progetto made in Italy.

Si tratta di un’app sviluppata principalmente per dimagrire in maniera sana, infatti è l’unica supervisionata dalla SISA, cioè la Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione. Attraverso l’app Melarossa, infatti, vieni seguita da un team di esperti nutrizionisti e dietologi, che puoi consultare durante il tuo percorso.

Ti fornisce un diario alimentare per annotare la tua alimentazione, in modo che tu possa acquisire maggiore consapevolezza del tuo stile di vita.

Come funziona

Trattandosi di una dieta specifica per ciascun utente, all’inizio devi indicare tutto di te. In base ai dati personali (peso, altezza, età, sesso, circonferenza della vita, etc), l’app elabora l’indice di massa corporea, poi in base a questo, ti indica il range di possibilità per stabilire l’obiettivo del peso. Proprio perché è supervisionata da un team di esperti, non ti permette di andare sottopeso. Nell’app devi indicare anche tutte le tue attività quotidiane: oltre a quelle sportive, anche le tue abitudini lavorative, di relax, di igiene etc: il calcolo del fabbisogno energetico viene preso molto seriamente.

Puoi indicare anche le tue preferenze alimentari, anche se in maniera limitata. Uno dei difetti di quest’app, infatti, è che non considera le intolleranze alimentari. Inoltre, è possibile scegliere una dieta vegetariana, ma non vegana. Tuttavia, se non hai particolari abitudini, potrebbe fare al caso tuo. Terminato il processo di registrazione, si riceve una dieta su misura, fatta da un esperto. In più, ci sono tante ricette e videoricette sempre disponibili.

Chi l’ha provata sostiene che, tra le app di diario alimentare, sia molto efficace per dimagrire. Non aspettarti cambiamenti drastici, proprio perché la dieta mediterranea è un’alimentazione molto equilibrata e completa (cioè, si mangia un po’ di tutto, non vengono eliminate categorie alimentari). Il principio è quello per cui è meglio perdere peso lentamente ma con costanza, piuttosto che calare molto e recuperare altrettanto velocemente.

L’app Melarossa è disponibile in versione per Android e iOS (volendo, c’è anche il sito). La prima settimana è gratuita per i nuovi iscritti, poi il servizio è a pagamento, al costo di abbonamento mensile di 2,99 euro. Il servizio può essere disdetto in qualsiasi momento, anche durante la settimana di prova gratuita.

8Fit

Tra le app di diario alimentare, non può mancare anche una che ti aiuti a formulare un menù settimanale e ti supporti nell’allenamento. Con quest’app puoi avere ottenere piani di allenamento e alimentari personalizzati, che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi di benessere. In altre parole, 8fit può diventare il tuo nutrizionista e, insieme, personal trainer mobile.

Attraverso l’app, misuri il tuo livello di forma fisica e scegli il tuo obiettivo di benessere. Poi registri le tue preferenze alimentari: a quel punto ricevi i tuoi allenamenti e i tuoi piani alimentari personalizzati insieme ai consigli quotidiani per raggiungere il tuo obiettivo. 8Fit, infatti, ti mette a disposizione un planner alimentare settimanale pieno di ricette salutari; suggerimenti e guide nutrizionali; esercizi brucia-grassi e allenamenti HIIT per il potenziamento muscolare e altri video.

Disponibile per iOS e Android, 8fit è gratuito per tutti. Per sbloccare allenamenti esclusivi e completare piani alimentari personalizzati, iscriviti alla versione Pro. Puoi disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

App per allergie e intolleranze alimentari

Il limite di alcune app di diario alimentare è che non prevedono allergie o intolleranze alimentari.

Per fortuna, ci sono molte altre applicazioni nutrizionista che, al contrario, sono pensate proprio per i soggetti che non possono mangiare tutto.

Tra le più note, ci sono Cara, che tiene traccia dell’alimentazione, dello stress, dell’umore, dei sintomi e dei farmaci per comprendere la connessione tra mente, dieta, intestino e benessere.

Poi c’è Yummly, che ti consente l’accesso a ricette basate sulle preferenze del tuo gusto, in modo da poter evitare i cibi per i quali sei allergico.

Ancora più completa, c’è l’app mySymptoms, un vero e proprio diario ti aiuta a comprendere la tua salute registrando, monitorando, analizzando e segnalando la tua dieta e sintomi. Ti consente di registrare ciò che hai mangiato, bevuto, i sintomi, i farmaci che hai preso, l’esercizio fisico, la qualità del sonno, lo stress, fattori ambientali, i movimenti intestinali e livelli di energia.

App per monitorare lo stato emotivo

A proposito di motivazione, tra le app di diario alimentare, alcune sono particolarmente per chi soffre di qualche disordine emotivo associato al cibo, o semplicemente ha bisogno di un supporto extra in termini di motivazione (Dieta Trainer, Yazio, Arisa).

Per fare qualche altro nome, l’app RiseUp registra anche gli stati d’animo, in modo che tu capisca come il cibo influisce sul tuo umore. Viceversa, l’app YouEat è perfetta per il food tracker: si tratta di un diario che tiene traccia di tutto il percorso dei tuoi pasti (spuntini nervosi compresi), individuando i trigger che ti fanno mangiare bene o male e capire perché.