Che cos’è il desk yoga e perché dovresti proprio provarlo

U na vita troppo sedentaria è dannosa per l’organismo ma praticare desk yoga può aiutare a rimanere in attività

Trascorrere più di 8 ore al giorno seduti a una scrivania può essere dannoso per la salute. La postura che solitamente si tiene, infatti, può portare a dolore al collo, alle spalle e alla parte bassa della schiena a causa della pressione sulla colonna lombare, dell'eccessivo allungamento della parte centrale e superiore della schiena e dell'accorciamento del torace e dei fianchi. Se fai parte di coloro che svolgono un lavoro sedentario e non riescono quasi mai a ritagliarsi tempo da dedicare ad attività fisiche e volte al benessere generale, una buona idea per tenere in movimento il corpo potrebbe essere quella di sperimentare lo yoga da scrivania o desk yoga.

Queste le 10 posizioni yoga più utili per migliorare il benessere in ufficio.

Posa della luna crescente

Solleva le braccia sopra la testa, unisci i palmi delle mani e allarga le dita.

Appoggiati delicatamente su un lato per 2-3 respiri profondi e ripeti dall'altro.

Questo esercizio yoga allunga profondamente i fianchi e la colonna vertebrale, permettendo di riprendere a lavorare con una migliore concentrazione.

Posa del piccione

Mentre sei seduta, tieni la schiena dritta e posiziona una gamba sopra l'altra formando un angolo di 90 gradi e flettendo il piede in modo da non esercitare pressione sul ginocchio.

Quando senti un allungamento da lieve a moderato nella parte superiore della coscia, resisti per altri 5-10 respiri, poi ripeti dall'altro lato.

Questo esercizio aiuta a ritrovare l'equilibrio che a volte si perde stando tanto tempo seduti.

Posa seduta - in piedi

Siediti con i piedi appoggiati al pavimento e le ginocchia ad angolo di 90 gradi.

Alzati premendo con i talloni e usando solo gambe e glutei.

Siediti lentamente, usando solo i muscoli delle gambe senza spostare i fianchi da un lato all'altro.

Questo esercizio può aiutare a risvegliare i muscoli posteriori della coscia e dei glutei che si indeboliscono nel tempo stando sempre seduti.

Posa della foca in piedi

Da in piedi, allontana le gambe di circa 10-15 centimetri tra loro.

Inspira e porta le braccia dietro di te, intrecciando le dita.

Stringi le scapole e solleva lo sguardo verso l'alto prima di piegare i fianchi in avanti, portando le braccia in avanti.

Tieni le gambe e le braccia dritte, mantenendo la posizione per 4-8 respiri.

Stringi poi le scapole mentre inspiri per tornare alla posizione eretta ed espiri per rilasciare le braccia.

Questo esercizio yoga allunga sia la colonna vertebrale sia le gambe, aprendo le spalle. Inoltre, armonizza la connessione tra cuore e mente, aumentando il benessere mentale.

Posa di allungamento di polsi e dita

Allunga le braccia sopra la testa, disegnando 5-10 cerchi verso l'interno e verso l'esterno con i polsi. Allo stesso tempo allarga rapidamente le dita e chiudi i pugni, rilasciando la tensione in eccesso.

Porta le braccia in avanti con i palmi rivolti verso l'alto e applica delicatamente una pressione verso il basso su ciascuno di loro per allungare i polsi.

Sposta i palmi delle mani verso il basso per un contro-stiramento degli avambracci.

Mantieni ogni allungamento per 5-10 respiri.

Lavorare alla scrivania può aumentare la tensione alle dita, alle mani e ai polsi, quindi questi esercizi dovrebbero essere eseguiti spesso durante il giorno per aumentare il flusso sanguigno.

Posa Chaturanga

Da posizione eretta, metti le mani sul bordo di una scrivania robusta, all'incirca alla larghezza delle spalle, quindi porta i piedi all'indietro finché il petto non forma una linea diagonale rispetto al pavimento.

Inspira mentre scendi, portando i gomiti verso le costole fino a quando raggiungono un angolo di 90 gradi.

Espira mentre spingi verso l'alto fino a tornare alla posizione iniziale.

Ripeti dalle 8 alle 12 volte.

Questo esercizio yoga serve a risvegliare i muscoli delle braccia e quelli intorno al collo a rilassarsi.

Posa del cane verso l'alto

Inizia nella stessa posizione dell’esercizio precedente e tenendo le braccia dritte, inclina i fianchi verso la scrivania, aprendo nel contempo il petto e tenendo le gambe tese per evitare che la parte bassa della schiena affondi.

Mantieni la posizione per 5-10 respiri poi rilascia tenendo il nucleo impegnato ed espira mentre pieghi i fianchi, creando un angolo di 90 gradi.

Questo esercizio aiuta ad aprire il torace e ad allungare la colonna vertebrale, migliorando la postura.

Posa delle braccia dell'aquila

Siediti con la schiena dritta e posiziona le braccia ad angolo di 90 gradi davanti a te.

Incrocia un braccio sull'altro unendo i palmi delle mani.

Solleva i gomiti e allunga le dita verso l'alto.

Rimani in questa posizione per 3-5 respiri prima di cambiare lato.

Questo esercizio aiuta a prevenire la sindrome del tunnel carpale e rafforza i tricipiti e i muscoli di schiena e spalle.

Posa del Twist

Da seduta, metti le mani sui braccioli della sedia, ruotando delicatamente il petto e l'addome da un lato per 4-5 respiri, prima di ripetere sull'altro lato.

Questo esercizio è ottimo per disintossicare, allungare la colonna vertebrale e massaggiare addominali e obliqui.

Posa riparatrice

Appoggia i piedi sul pavimento e incrocia le braccia sulla scrivania.

Porta la fronte sulle braccia e respira profondamente per un massimo di 5 minuti.

Questo esercizio aiuta a rilassarsi.