Dimagrire velocemente

Se pensi di aver bisogno di dimagrire velocemente, sappi che la via da seguire è quella costituita da una alimentazione equilibrata e dalla pratica costante di attività fisica. In altre parole: non aspettarti da questo articolo rimedi miracolosi per dimagrire in fretta. Anzi, bisogna diffidare da fantomatici consigli per dimagrire miracolosi e da diete da fame, perchè il rischio è quello di perdere peso velocemente ma recuperare altrettanto in fretta i chili persi con fatica, provocando così l'antipatico effetto yo-yo.

Ma dimagrire in tempi ragionevoli si può se tieni d'occhio costantemente il tuo benessere fisico come obiettivo principale. La risposta a questa esigenza sta in un'alimentazione sana ed equilibrata e nell'abitudine a fare movimento, che miglioreranno non solo l'aspetto fisico ma soprattutto il proprio stile di vita. Ecco allora i consigli salutari su come dimagrire velocemente, accelerare il metabolismo e i consigli per mantenere uno stato di benessere duraturo.

Dieta per dimagrire velocemente

Il primo fondamentale consiglio se hai deciso di voler dimagrire velocemente è di rivolgerti a uno specialista, a cominciare dal rivolgerti al tuo medico. Qualunque sia la tua forma attuale perdere peso in maniera veloce non è qualcosa da fare alla leggera.

Rivolgiti a uno specialista che valuti il percorso migliore in base alle tue esigenze e al tuo stato di salute, e che metta a punto una dieta fatta su misura per te. Ricorda che dimagrire bene è una questione molto delicata, e l'aiuto di un professionista è fondamentale.

Esercizi per dimagrire velocemente

L'attività fisica è fondamentale se hai intenzione di perdere peso: diminuire l'assunzione di calorie e basta non è un metodo efficiente di rimettersi in forma. Se hai intenzione di dimagrire in fretta non cadere però nel tranello dell'attività fisica esagerata e stancante, soprattutto se inizi di punto in bianco a fare sport a partire da uno status di sedentarietà.

Anche in questo caso chiedi consiglio allo specialista che ti segue. Tieni anche conto che puoi sperimentare diverse attività per scegliere quella che trovi più piacevole. Ricorda infatti che per fare attività fisica in modo costante la motivazione è fondamentale, e seguire un allenamento che trovi noioso e che non ti attira non è sicuramente una strategia efficace.

Non impuntarti sulla presunta necessità di svolgere un'allenamento intenso e non sfiancarti: ascolta sempre il tuo corpo, fermati quando senti che ne hai bisogno e chiedi sempre l'aiuto di chi è qualificato.

Prodotti per dimagrire velocemente

Nella smania di dimagrire in fretta spesso si va alla ricerca di fantasmagorici prodotti o integratori per dimagrire, che per magia risolvano il problema e ti facciano perdere peso senza bisogno di controllare l'alimentazione e fare sport.

Anche in questo campo bisogna essere molto attenti: assolutamente bandito il fai da te, il passaparola e simili. Qualsiasi prodotto dimagrante deve essere prescritto dal medico, e solo se quest'ultimo lo ritiene necessario. Tutto il resto è da evitare.

Si può dimagrire velocemente la pancia?

La pancia piatta è spesso un obiettivo irrealistico e completamente scollegato dal nostro benessere. E lavorare sulla zona della pancia e degli addominali richiede un'alimentazione curatissima e un allenamento che si concentri in maniera specifica sulla zona.

Si tratta di un obiettivo che spesso richiede tempi molto lunghi e un impegno ferreo nell'allenamento: la soluzione più sostenibile è fare amicizia la nostra pancetta!

Consigli per dimagrire velocemente in modo sano

Tenendo sempre conto della nostra premessa sulla necessità di rivolgersi a uno specialista per dimagrire, abbiamo raccolto alcuni consigli di selfcare che ti aiutano a mantenere uno stile di vita equilibrato, che è sicuramente un'ottimo punto di partenza per iniziare una dieta. Di seguito i nostri consigli utili.

1. Non digiunare e fai 5 pasti al giorno

Il metabolismo è un meccanismo molto delicato, capace di perdere efficienza con poco. Quindi, il segreto per dimagrire in tempi ragionevolmente rapidi è aiutare l'attività metabolica, seguendo uno stile di vita salutare e furbo. Quindi ha più senso dimagrire mangiando, ma mangiando bene.

Il metabolismo va stimolato con l'apporto giornaliero dei giusti nutrienti, suddiviso in 5 pasti tra loro equilibrati, distribuendo l'apporto calorico durante l'arco della giornata, in dosi differenti.

Un nutrizionista potrebbe aiutarti a personalizzare il tuo piano alimentare in base alle tue esigenze, per esempio prediligendo i carboidrati a colazione e a pranzo, mentre le proteine e la verdura alla sera, con spuntini a base di frutta.

2. Bevi più acqua

Per favorire i processi di depurazione e drenaggio dei liquidi in eccesso è importante bere almeno un litro e mezzo di acqua. I benefici per la salute dati dal giusto apporto di acqua sono molteplici: una corretta idratazione migliora lo svolgimento delle funzioni vitali e a beneficiarne sarà tutto il corpo, sia dentro che fuori.

Bere acqua a piccoli sorsi durante la giornata, ti farà sentire più energica e leggera, ma anche più luminosa e depurata.

3. Riduci l'apporto di sodio

Uno dei peggiori nemici per il nostro organismo è il sodio, se usato in modo eccessivo: non solo contrasta l'assorbimetno di alcune sostanze, ma trattiene l'acqua causando gonfiore, ritenzione idrica e cellulite. Ridurre l'apporto di sodio nella dieta è importante anche per chi soffre di pressione alta, per preservare la corretta funzionalità cardiovascolare.

Utilizza il sale grosso solo in cottura e per il condimento delle tue pietanze, sostituisci il sale con delle spezie che ne arricchiscono il gusto ma tengono sotto controllo i livelli di sodio, come il gomasio.

4. Fai sempre la prima colazione

La regola principale da seguire, consigliata da tutti i nutrizionisti, è fare una colazione sana al riveglio. Mangiare fibre, vitamine e proteine magre al mattino riattiva l'organismo e dà una sferzata di energia per affrontare la giornata. In più, facendo una buona colazione si evitano gli attacchi di fame nervosa durante la giornata.

5. Cammina al mattino

Ma allora è vero che si può dimagrire camminando? Sicuramente la camminata è uno strumento utilissimo per chi cerca non solo di perdere peso, ma di tutelare il proprio benessere psico-fisico. Camminare al mattino vuol dire offrire al corpo un lento ma efficace risveglio muscolare per preparare i muscoli ad affrontare la giornata che hai davanti. E quale migliore attività se non quella, semplice e gratuita, della camminata.

Farla al mattino a stomaco vuoto, amplificherà l'effetto snellente. L'ideale è camminare almeno 40 minuti, tutte le mattine, regolarmente. Punta la sveglia in anticipo e prova a rispettare questo impegno: ne sentirai presto i benefici.

6. Mangia integrale

Eliminare i carboidrati non è l'approccio giusto per una dieta equilibrata e sana: il nostro corpo ha bisogno di energie, quindi i carboidrati devono far parte del menù quotidiano.

Per favorire un maggiore apporto di fibre, dare un maggiore senso di sazietà, equilibrare il funzionamento intestinale e controllare la glicemia, è consigliabile sostituire i cereali integrali a quelli raffinati.

7. Aggiungi la verdura ad ogni pasto

Per aumentare l'apporto di fibre, di vitamine e minerali aggiungi sempre al pasto una porzione di verdura, cotta o cruda. La verdura permette di assorbire meno zuccheri e grassi e, se mangiata prima del pasto principale, dà un senso di sazietà e colma il senso di fame.

Inoltre i vegetali ti forniscono un fondamentale apporto di proprietà nutritive salutari.

8. Concediti del cioccolato extra-fondente

Un recente studio ha dimostrato le proprietà snellenti del cioccolato extra-fondente.

È un aiuto goloso alla dieta che, oltre ad incidere sulla perdita di peso, ha anche un'azione stabilizzatrice dell'umore, grazie alla presenza di magnesio e dona carica positiva ed energia.

9. Depurati con lo zenzero

Nel corso della giornata, bere un decotto di zenzero aiuta a depurarsi e a perdere peso. Lo zenzero ha tante proprietà benefiche: permette di bruciare più calorie, stimola il metabolismo ed è un valido aiuto nel processo digestivo.

10. Aggiungi le spezie ai tuoi piatti

Negli ultimi tempi si è dato molto risalto alle spezie, non solo per insaporire i cibi e sostituire l'eccessivo utilizzo di sale, ma anche per le loro proprietà snellenti e salutari. La curcuma per esempio aiuta a bruciarei grassi, il cumino e il cardamomo stimolano il metabolismo e aiutano i processi intestinali riducendo il gonfiore addominale.

11. Dormi di più e meglio

Ultimo consiglio ma non meno importante è assicurare all'organismo un riposo ottimale. Dormire bene non solo influisce positivamente sullo stile di vita, ma aiuta anche a dimagrire.

La scienza lo conferma: dormire poco e male fa ingrassare poiché stimola una sovraproduzione di ormoni deputati al senso di fame, aumentando l'appetito oltre all'accumulo di adipe viscerale.