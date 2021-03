Andare sui pattini a rotelle può essere un modo divertente e trendy per fare movimento e stare meglio: ecco perché sono un'attività benefica, come cominciare e quale modello scegliere

Pattini a rotelle: perché provare

Avevi mai pensato di rimettere ai piedi i pattini a rotelle? Anche se mentalmente siamo abituati a collocare i pattini nell'infanzia, in realtà spostarsi sui pattini a rotelle può diventare un passatempo divertente e un buon modo per fare attività fisica in modo costante.

E non solo: se la tua zona è ben servita dalle piste ciclabili i pattini possono diventare anche un modo ecologico e divertente per spostarsi.

In questo articolo ti spieghiamo bene quali sono i reali benefici del pattinaggio, quali sono i migliori modelli in commercio e come scegliere i migliori per te, e come cominciare a pattinare in modo costante.

Pattini a rotelle: i benefici

Premettiamo che i benefici dei pattini a rotelle sono molti ma, ovviamente, è necessario contemplare anche la possibilità di cadute e infortuni. Questo soprattutto se sei principiante e non ti proteggi adeguatamente con ginocchiere e caschetto, che sono necessari.

Ecco tutti i vantaggi dell'usare regolarmente i pattini:

si tratta di un vero e proprio allenamento simile per alcuni versi alla corsa, ma che ha un impatto sui legamenti inferiore del 50% (è stato dimostrato da uno studio condotto in Massachussets)

(è stato dimostrato da uno studio condotto in Massachussets) è utile a tonificare in modo equilibrato i muscoli di tutto il corpo

oltre ad allenare le gambe, coinvolge (e quindi allena) anche addome, braccia e muscoli del core , fondamentali per mantenere l'equilibrio

, fondamentali per mantenere l'equilibrio il pattinaggio è un tipo di allenamento cardio e permette di bruciare circa 600 kcal in un'ora .

. è un tipo di attività perfetto per migliorare l'umore

allena anche coordinazione e resistenza

Migliori pattini a rotelle 2021

Se vuoi farti velocemente un'idea dei prezzi e dei modelli di pattini più gettonati al momento, trovi di seguito una selezione dei pattini più venduti e meglio recensiti su Amazon

Pattini a rotelle con stivaletto, classici ma tecnici

Questi pattini sono un grande classico. Molto tecnici e performanti, nonostante l'aspetto tradizionale, hanno le quattro ruote e lo stivaletto d'ordinanza con le stringhe. I mezzi stivaletti sono composti da materiali di altissima qualità, il plantare è anatomico e i fori sulla tomaia permettono una perfetta traspirazione.

Il telaio è particolarmente robusto e, insieme allo stopper in poliuretano, rende i pattini davvero molto resistenti nel tempo. Le ruote hanno una dimensione tradizionale di 25X32 mm. Indossali fissandoli bene alla caviglia: prima fai qualche prova di "stabilità" da ferma. In tinta unita, puoi averli blu oppure fucsia.

Un tuffo nel vintage

Invidi sempre le pattinatrici dei film anni '70? Ami lo stile vintage e vuoi essere glamour anche se ti alleni sulle quattro ruote? Questi pattini fanno proprio per te!

Lo stivaletto è morbido e confotevole ma, al contempo, è molto sicuro grazie alla struttura ergonomica e ai lacci regolabili alla perfezione sulla caviglia. Il carrello è in materiale composito e i cuscinetti sono di elevata qualità, ideali per pattinare in modo fluido, con impatto basso sui legamenti e molto confortevole. I decori colorati e le stringhe rainbow aumentano il rilascio di endorfine eleggendo il pattinaggio a rotelle come uno degli sport più allegri e divertenti!

Pattini a rotelle Impala

Ecco un modello dall'estetica vintage decisamente accattivante: disponibili in tanti colori diversi, i pattini Impala sono prodotti da un'azienda australiana condotta unicamente da donne. Al look vintage affiancano componenti di alta qualità super resistenti.

Pattini in linea Gonex

Se piuttosto che i pattini regular preferisci i rollerblade o pattini in linea ecco un modello con un ottimo rapporto qualità prezzo. Il vantaggio dei pattini in linea è che sono di utilizzo un po' più semplice rispetto ai pattini tradizionali: in altre parole è molto più difficile cadere. Questi hanno anche le ruote illuminate, cosa che offre migliore visibilità sulle piste ciclabili. Inoltre lo stivale è completamente regolabile.

Come imparare a pattinare

Pattinare è più o meno come andare in bicicletta: una volta che hai imparato, ci sai andare. E ti basta soltanto riprendere la mano. Però questo vale se da ragazzina hai pattinato molto. Puoi invece iniziare da zero anche da adulta, seguendo alcune regole d'oro.

Per prima cosa, devi imparare a restare in equilibrio sui pattini da ferma assumendo la postura corretta. Evita, quindi, di tenerti a muretti, appoggi di fortuna o...persone!

La postura corretta è quella con le ginocchia leggermente flesse, le gambe non rigide ma morbide, i glutei leggermente rivolti all'indietro. Le spalle sono spostate in avanti e le braccia devono rimanere anch'esse morbide e flessibili. Una volta imparata questa postura, puoi iniziare ad avanzare sui pattini.

Per farlo, devi mettere i piedi a V con i talloni che si avvicinano e le punte che invece vanno verso l'esterno. I piedi vanno mantenuti non più larghi del bacino. Da qui procedi in avanti e verso l'esterno con piccoli passi scivolati. Le braccia accompagnano il tutto in modo fluido e ritmato. Piano piano aumenterai la tua velocità e ti sentirai più sicura.

Come sceglierli

I pattini vanno scelti a seconda dell'uso che ne vuoi fare e anche "a sensazione". Puoi optare per i pattini in linea, i rollerblade, se sei principiante. Infatti, possono risultare in un certo senso più semplici da usare.

Ma anche i pattini tradizionali a rotelle, se di qualità e con uno stivaletto tecnico, sono semplici da usare seguendo le giuste istruzioni. Provali sempre per essere sicura che siano della misura giusta e allaccia alla perfezione le stringhe dello stivaletto. Quest'ultimo, nei pattini tradizionali, ti permette anche di percepire una maggiore morbidezza nei movimenti e si adatta alla caviglia.

