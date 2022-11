Queste sono le cose che non devi fare dopo un allenamento pesante

Q uali sono le cose che, al termine di un allenamento pesante, non bisognerebbe mai fare, preservando il proprio benessere nel tempo e prolungando gli effetti del vostro workout? Scopriamolo insieme

C’è chi ama praticare un’attività fisica leggera e moderata ogni giorno e chi, invece, preferisce dedicarsi allo sport in modo più energico. Optando per una routine di due o tre volte la settimana e seguendo un allenamento pesante e più intenso a livello fisico, ma meno frequente. In qualsiasi caso e qualunque sia la vostra scelta, però, è bene prepararsi all’attività che si sta per compiere, così come è importante concluderla nel modo corretto, portandone i benefici nella propria vita quotidiana.

Come? Per esempio evitando alcuni comportamenti che possono influire negativamente a livello fisico e che possono vanificare gli effetti del vostro workout in pochissimo tempo. Come dire, tanto sforzo per nulla. Comportamenti e azioni che, senza pensarci, si fanno di continuo (o non si fanno) ma che sono assolutamente da evitare se si vuole portare benefico al corpo e allungare gli effetti positivi dell’attività fisica. Ecco, quindi, qualche esempio di cose che non dovreste mai fare al termine di un allenamento pesante e che è bene segnare sul vostro diario del fitness. Per ricordarle meglio e non farle mai più.

Dimenticarsi di idratare il corpo

C’è chi lo fa come primo gesto al mattino appena svegli (cosa che tra l’altro fa benissimo) e chi, invece, si dimentica di bere durante il corso dell’intera giornata o quasi. Fatto sta che l’idratazione è uno dei tasselli fondamentali per la salute del nostro organismo. E farlo al termine di un allenamento pesante dovrebbe essere il primo punto del vademecum del buon sportivo.

Il corpo, infatti, in seguito a un workout di forte intensità, si ritrova povero di liquidi (persi con il sudore della pratica) ed è necessario reintegrarli all’istante, evitando di stare male e di far soffrire l’organismo in ogni sua parte.

Saltare lo stretching post allenamento pesante

Esattamente come lo stretching mattutino, che è un vero toccasana per mettere il corpo in moto in modo dolce e graduale, anche lo stretching post allenamento pesante dovrebbe essere una di quelle cose da non dimenticarsi mai.

Il motivo? Molto semplicemente l’allungamento muscolare, utile e necessario per la buona tenuta della parte e per garantirle massimo benessere.

Non mangiare dopo l’allenamento pesante

Se pensate che, dopo un allenamento pesante, il corpo non abbia bisogno di rifocillarsi sappiate che state pensando qualcosa di molto sbagliato. Mangiare dopo aver praticato sport, infatti, è utile tanto quanto l’idratazione citata prima, poiché è importante che le riserve di energia consumate nel corso dell’attività fisica vengano reintegrate.

L’ideale, quindi, è consumare un piccolo spuntino, circa 30 muniti dopo la fine del vostro allenamento pesante, preferendo le proteine e i carboidrati, da consumare insieme.

Mangiare cibi ipercalorici

Quello che bisognerebbe evitare per quanto riguarda l’alimentazione post allenamento pesante, però, è il consumare dei cibi ipercalorici. Ovvero quelli carichi di zuccheri e/o calorie. Questo perché, a meno che non siate degli atleti con un metabolismo iper veloce e con piano di allenamento di ore ogni giorno, non è assolutamente vero che se ci si muove, poi, si può mangiare ciò che si vuole solo per il fatto di avere praticato dello sport.

Questo genere di alimenti, infatti, andranno comunque ad accumularsi e ad appesantire il corpo, vanificando il vostro workout ad alta intensità. Meglio optare, come già accennato, per una combinazione di carboidrati e proteine o per cibi a base vegetale come frullato banana e burro di arachidi.

Stare fermi per tutto il giorno

Ho fatto movimento, ora posso stare seduta tutto il giorno e non muovermi più. Quante volte abbiamo pensato che, avendo praticato un allenamento pesante o anche solo una leggerissima camminata fino al bar sotto casa, la nostra dose di attività fisica quotidiana fosse già stata esaurita? Bene, non è così. Stare fermi per tutto il giorno dopo aver fatto attività, infatti, è assolutamente sbagliato e tenderà a vanificare gli sforzi eseguiti durante il vostro allenamento pesante.

Via la pigrizia, quindi, e cercate di muovervi sempre e comunque. Anche solo facendo le scale, alzandovi di tanto in tanto dalla scrivania, camminando. Tutte cose che aiutano il corpo a restare attivo, a bruciare calorie e a mantenersi sano e pieno di energia.