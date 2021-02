A metà strada tra il fitness e il divertimento, gli sport che puoi fare con il tuo cane faranno felice lui e terranno in forma te. Scopri qui quelli più semplici ed efficaci

Sport da fare con il cane: 6 attività per restare in forma

Il migliore amico dell'uomo può essere anche il miglior alleato della tua forma fisica!

In un momento come quello che stiamo vivendo in cui non è possibile frequentare palestre e corsi di fitness, chi ha un cane è fortunato, perché potrà essere lui il tuo personal trainer.

Oltre a obbligarci con la sua necessità di uscire per i bisogni fisiologici a fare almeno una parte di quei 10 mila passi al giorno che servono per stare in forma, potrebbe diventare, infatti, anche il nostro compagno per una attività un po’ più impegnativa come la corsa e la camminata veloce, o le sfide di agility.

Ci sono tanti sport che potete praticare in compagnia del vostro cane: attività ludiche a metà strada tra il fitness e il divertimento, che permettono di muoversi e far muovere l’amico a quattro zampe.

Lui sarà divertito, tu ti manterrai in forma e la vostra intesa ne uscirà rafforzata. Dal lancio del frisbee ai più classici giochi a base di palle e palline, fino alla danza! Ce n’è davvero per tutti i gusti e tutte le razze. Scopri nelle prossime pagine le attività sportive - a costo zero - da poter praticare "a sei zampe" e le precauzioni da prendere prima di cominciare l'allenamento.

Sport con il cane: cosa fare prima di cominciare

Prima di intraprendere un'attività fisica con il tuo amico a quattro zampe, è bene fare qualche controllo e assicurarti di non mettere in pericolo la sua salute. Innanzitutto vai dal veterinario per check up generale dell'animale per verificare che non siano in atto problemi di salute incompatibili col tipo di sforzo da affrontare.

La resistenza fisica del cane e il suo essere predisposto o meno a un'attività sportiva dipende anche dalla razza, alcune sono più adatte alle corse veloci, altre - come i boxer o i bull-dog che hanno un condotto nasale corto e respirano a fatica - non lo sono affatto e in questo caso sarà meglio prediligere passeggiate, anche lunghe, ma tranquille.

Inizia poi in modo graduale, soprattutto se il tuo pet è abituato a una vita piuttosto sedentaria e, se durante l'allenamento dà segni di affaticamento, fermati subito e fallo riposare e bere.

Portati sempre dietro una borraccia con acqua fresca o assicurati che si abbeveri da fonti sicure. Evita poi i momenti della digestione; i cani possono rimanere vittima di torsioni gastriche talvolta letali, se si attivano troppo subito dopo aver mangiato.

Jogging

Il jogging con il cane è lo sport più economico, facile e spontaneo possibile. Puoi correre in città, sfruttando i percorsi pedonali, al parco o immersi nel verde della campagna. In generale durante la bella stagione la corsa, per cane e padrone, è salutare soprattutto di prima mattina. In inverno però potrebbe fare troppo freddo, mentre in estate sono tassativamente da evitare le ore più calde e quelle in cui temperatura e umidità salgono troppo: il cane è molto sensibile al colpo di calore e inoltre cammina a diretto contatto col terreno arroventato.

Andare in bicicletta

Andare in bicicletta con il proprio cane non è così facile come sembra, per questo è fondamentale farlo in sicurezza, in zone adatte e senza traffico o pedoni, e prendendo le giuste precauzioni per evitare che tu o lui vi facciate male. Se decidi di usare un guinzaglio che si attacca alla bicicletta, fai indossare l'imbracatura al tuo cane, cosicché si trovi nella posizione corretta per correre affianco della bicicletta. La posizione ideale è sulla destra del sellino con il muso affianco al pedale. Se invece preferisci tenere il guinzaglio solo con le dita, hai il vantaggio di poter controllare meglio l'animale e lasciarlo libero qualora tirasse con troppa forza.

Gioco con la palla

Che si tratti di palle gonfiabili, dei palloni di gommapiuma o delle più classiche palline da tennis, il gioco con la palla è sempre garanzia di successo e di divertimento per il cane. Ci si può cimentare in lanci da riporto o in più temerari tiri della pallina da prendere al volo in salto: esistono mille possibili varianti e puoi utilizzare anche legnetti o frisbee pensati apposta per i quattrozampe. Loro si divertono e tu alleni la muscolatura, soprattutto quella delle braccia!

Agility Dog

Se vuoi creare un rapporto ancora più forte con il tuo cane costruito attraverso il gioco e basato sulla più cieca fiducia, prova l'agility. Questo sport si pratica in campi con attrezzi e in circuiti che presentano ostacoli. Il cane deve correre e superarli aiutato dal proprio padrone che sarà sia l'addestratore che il compagno. Per i meno attrezzati e meno esperti del genere, esiste anche una possibilità fai da te: sulla falsa riga dell’agility con qualche birillo per lo slalom e qualche tronco per i salti, si può ricreare un percorso nel proprio giardino per divertirsi e allenarsi insieme.

È ormai confermato anche dalla scienza che passeggiare con il cane è un toccasana per il cuore e di conseguenza la linea. Gli studiosi dell’Università di San Diego (USA) hanno messo in evidenza, mediante una ricerca pubblicata su Preventive Medicine, i vantaggi fisici e psichici dell’attività con il cane.

Il dog walking - 30 minuti 4/5 volte la settimana a passo sostenuto - equivale all’attività fisica minima che l’American College of Sports Medicine e l’American Heart Association raccomandano per tutelare la salute del cuore e di tutto l’apparato circolatorio. Anche in questo caso importante è non forzare l'animale, fermarsi se dà segni di stanchezza o sete e non esporlo a pericoli, come il traffico o le zone troppo affollate.

Dog dance

E ora musica! La dog dance, consiste nel muoversi con l’amico canino a ritmo di musica. Ancora semisconosciuta in Italia, la dog dance ha invece moltissimi seguaci negli Stati Uniti e in Inghilterra, dove esistono veri e propri corsi di addestramento. Per praticarla in modo amatoriale e giusto per svagarti insieme al tuo cane e mantenerti in forma in realtà non serve seguire un corso, basta lasciarsi trascinare dal ritmo in movimenti armonici e coordinati che daranno vita a un lavoro di squadra interattivo e di sicuro divertimento per il cane.