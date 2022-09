Gli sport ideali che dovresti pensare di iniziare in autunno

L 'autunno è la stagione giusta per rimettersi in forma scoprire nuovi sport e divertirsi: ti sveliamo la nostra classifica!

L’autunno è la stagione ideale per cominciare un nuovo sport. Nei mesi estivi, d’altronde, diventiamo tutti più sedentari e ci lasciamo andare a numerose concessioni, fra aperitivi, pomeriggi sul divano o sulla spiaggia.

Con la fine del caldo è arrivato il momento di darsi una mossa e di tornare in forma grazie a un nuovissimo sport. Si tratta di un ottimo punto di partenza non solo per ritrovare la motivazione, ma anche per smaltire qualche chiletto in più, frutto degli eccessi estivi.

Trekking

Con la fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno le temperature si fanno più miti ed è il momento ideale per dedicarsi a un po’ di trekking. Organizza qualche escursione con le amiche o con il tuo partner per scoprire la Natura e dedicare del tempo a te stessa.

Inizia con qualche percorso semplice, poi aumenta la difficoltà: non ti accorgerai nemmeno di fare sport e ne gioverà sia il tuo fisico che l’umore. Il bello di questo sport è che non ti servirà un’attrezzatura particolare: punta su scarpe comode e su un abbigliamento che sia adeguato alle condizioni meteorologiche!

Padel

Fra gli sport più popolari del momento, il padel deriva dal tennis e si può praticare sia al chiuso che all’aperto. Per praticare questa attività ti serviranno una racchetta con piatto bucherellato e pieno, oltre a una pallina specifica con vari livelli di pressurizzazione per favorire i rimbalzi.

Non esistono delle scarpe specifiche, ma si possono utilizzare semplicemente delle calzature sportive da palestra e comode. Il padel non solo è divertente, ma ti consentirà di tenerti in forma. Il movimento fisico sollecita i muscoli di gambe e glutei, ma anche le braccia. Ti permetterà di rafforzare gli addominali e di bruciare la bellezza di cinquecento calorie per ogni sessione grazie allo sport aerobico.

Ciclismo

L’autunno è la stagione perfetta per praticare il ciclismo. Settembre, ottobre e novembre dunque sono i mesi ideali per cominciare a pedalare, non solo in città, ma anche in Natura. Inizia per gradi, evitando di strafare soprattutto se non hai mai praticato questo sport.

La prima volta parti con una sessione di mezz’ora, godendoti il panorama, poi aumenta gradualmente il tempo del tuo allenamento su due ruote. L’equipaggiamento in questo caso è essenziale. Il casco ti consentirà di proteggerti e viaggiare in completa sicurezza, non dimenticare le scarpe adatte e la borraccia per tenerti sempre idratata.

Corsa

L’autunno è il momento perfetto per iniziare uno sport che ti regalerà tantissimi benefici. Stiamo parlando della corsa, l’ideale per svuotare la mente e tonificare il corpo. Ora che l’estate è terminata e le temperature sono più contenute, inizia a costruire la tua perfetta routine sportiva. Indossa delle scarpe comode e una tuta comoda, porta con te uno zaino con berretto, occhiali da sole e una bottiglietta d’acqua.

I benefici della corsa sono così tanti che è difficile elencarli tutti. Accelera il metabolismo, aiutandoti a dimagrire, migliora la circolazione del sangue e la capacità polmonare. Inoltre è ottima per stimolare il tuo organismo nello smaltimento dei grassi, portando una perdita di peso.

Pattinaggio

Hai voglia di rimetterti in forma, ma al tempo stesso di tornare bambina? Allora prova il pattinaggio! L’autunno è il momento perfetto per dedicarsi a questo sport divertentissimo e completo che migliora coordinazione ed equilibrio, tonificando il corpo, in particolare glutei e gambe. Il consiglio? Coinvolgi le tue amiche per regalarti una lezione a base di risate e divertimento: non te ne pentirai!

Arrampicata

Se hai voglia di provare uno sport adrenalinico e tirare fuori le unghie sperimenta l’arrampicata. Perfetta per cuori impavidi, questa attività fisica è ottima per tonificare le braccia, modellare glutei e gambe, scolpire al meglio gli addominali. Dopo un allenamento indoor potrai uscire per scoprire paesaggi e luoghi meravigliosi, appassionandoti a un’attività intensa e da non perdere.

Power Walking

Arriva dagli Stati Uniti, per la precisione dalla California, l’allenamento che tutti sognano di provare! Si tratta del Power Walking, una marcia sostenuta, con falcata ampia, che ti regalerà cosce e lato B da sogno. Il bello è che puoi praticare questo sport ovunque, dalla spiaggia al parco sino al prato dietro casa.

Equitazione

Ami gli animali e sogni qualcosa che ti metta davvero in contatto con la Natura? Prova l’equitazione. L’autunno è la stagione ideale per iniziare ad andare a cavallo. Con le temperature che cominciano ad abbassarsi non soffrirai il caldo, ma potrai goderti comunque un po’ di sole. Sperimenta questo sport in compagnia, coinvolgendo la tua dolce metà, la tua famiglia, le amiche o i tuoi bambini.

Praticando equitazione scoprirai uno sport in grado di regalarti grandi emozioni. Si tratta di un’attività che aiuta a sviluppare coordinazione, equilibrio, forza, resistenza, flessibilità e funzioni cardiovascolari. Non solo: ti regalerà forza mentale, contrastando ansia e stress.