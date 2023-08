S apevi che l’acqua del condizionatore è una risorsa preziosa in ottica green? Ecco come riciclarla al meglio in casa, in maniera completamente sostenibile

L’acqua dei condizionatori

Il caldo di questi ultimi anni, complice l’innalzamento delle temperature, ha portato tante di noi ad optare per l’installazione di condizionatori e climatizzatori in casa. E come ben sappiamo, l’umidità condensata di questi apparecchi porta i tubi di scarico a riempirsi di una particolare tipologia di acqua assolutamente non potabile, ma molto simile a quella distillata, dunque perfetta per una miriade di altri utilizzi.

Risponde al nome di acqua demineralizzata e fortunatamente può essere utile per molti scopi e può essere riciclata davvero in tanti modi ingegnosi, in casa e fuori casa. Come si ricicla al meglio l’acqua del condizionatore? Ve lo sveliamo subito attraverso alcuni suggerimenti che vi aiuteranno a ottimizzare alcune incombenze quotidiane in modo facile e intuitivo e soprattutto ecosostenibile. Ecco come fare la differenza mettendo in campo una serie di semplici accorgimenti green in modo sicuro ed efficace.

Lavaggio dell’auto

Polvere, sporcizia, fango, sabbia, salsedine, le nostre auto sono messe a dura prova, ogni giorno. Pulirle spesso può essere costoso, per questo in molti casi optiamo per il fai da te. Per rendere questa operazione ancora più ecologica e smart riciclate l’acqua del condizionatore. Come si ricicla al meglio l’acqua del condizionatore per pulire l’auto? È presto detto! Basta munirsi dei nostri soliti strumenti per il lavaggio dell’auto, ma inserire nel secchio dell’acqua, anziché la classica acqua del rubinetto, l’acqua demineralizzata del condizionatore.

Si tratta di un’operazione che fa bene all’ambiente, ma anche all’auto stessa. Sì, perché al contrario di quella del rubinetto, l’acqua demineralizzata non contiene calcare, quindi la nostra auto verrà ancora più splendente e pulita. Ed ecco un suggerimento in più per tutte voi: provate a inserire l’acqua demineralizzata nella vaschetta del tergicristalli, eviterete i fastidiosi accumuli di calcare.

Sistema di irrigazione delle piante

Avete il pollice verde? Allora saprete benissimo che cloro e calcare possono danneggiare in maniera irreparabile le nostre piante. Fortunatamente, anche in questo caso, l’acqua del condizionatore può venirci in aiuto. Priva di calcio, quest’acqua è perfetta per irrigare le nostre piante, sia quelle da interno che quelle da esterno.

Per utilizzarla basterà estrarla direttamente dalla vaschetta in cui si deposita nel nostro condizionatore, inserirla in un annaffiatoio e procedere con la classica irrigazione che facciamo usualmente. Un modo facile, veloce e 100% green!

Per il ferro da stiro

Alzi la mano chi di voi utilizza l’acqua distillata per il ferro da stiro. Tante, sicuramente, ma sono altrettante le persone che utilizzano l’acqua del rubinetto vanificando gli sforzi poiché il calcare opacizza gli indumenti e usura il ferro da stiro.

Una variante validissima è quella di utilizzare l’acqua demineralizzata dei condizionatori. Priva di calcare, non rischierà di rovinare il ferro da stiro né di opacizzare i capi e darà vita a una stiratura efficace e soprattutto ecosostenibile.

Nelle vaschette dei termosifoni

Avere il giusto grado di umidità in casa è importante, lo sappiamo bene. Per questo durante la stagione invernale siamo solite applicare delle vaschette sui nostri termosifoni che hanno il compito proprio di umidificare correttamente gli ambienti. Come riescono a farlo? Sfruttando proprio il calore dei termosifoni e l’acqua presente all’interno delle vaschette.

Ed è proprio per riempire queste vaschette che possiamo riciclare l’acqua del condizionatore. Basterà infatti utilizzare l’acqua demineralizzata al posto di quella del rubinetto per riempire le vaschette e donare il giusto grado umidità a tutta la casa. Facile, vero?

Per lavare i vetri

E se vi state chiedendo come si ricicla al meglio l’acqua del condizionatore per la pulizia della casa, la risposta è semplice: in tantissimi modi tutti super efficaci. Uno dei modi più gettonati è sicuramente quello relativo alla pulizia dei vetri. Come ben sappiamo infatti, l’acqua del condizionatore non è adatta ad essere bevuta, in quanto demineralizzata, ma proprio questa demineralizzazione la rende perfetta per le pulizie di casa.

La pulizia dei vetri in particolare, croce e delizia di tante di noi, se effettuata con acqua riciclata dal condizionatore ne trarrà grandi benefici. Uno su tutti? L’assenza di aloni dovuta proprio alla mancanza di calcare dell’acqua demineralizzata. Meno olio di gomito, risultati splendenti, naturali e un riciclo con i fiocchi che ha a cuore il pianeta.

E che dire dei pavimenti e delle superfici dei mobili? Anche in questo caso basterà sostituire la classica acqua del rubinetto con l’acqua demineralizzata e un po’ di detersivo naturale diluito, a vostra scelta. Un suggerimento pratico, fai da te e totalmente rispettoso dell’ambiente.

Come avete visto sono davvero tante le alternative per poter riciclare al meglio l’acqua del nostro condizionatore. Tutti metodi semplicissimi da mettere in pratica, efficaci e soprattutto ecosostenibili. Perché ricordiamo che la cura del nostro pianeta passa soprattutto attraverso piccoli, ma preziosi gesti ecologici quotidiani in grado di fare davvero la differenza.