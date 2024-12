Per la Befana, la notte prima i genitori si apprestano a preparare delle calze. Queste possono essere acquistate o realizzate a mano, utilizzando delle stoffe di vario genere. Una volta cucite e decorate vengono riempite con dei golosi dolcetti, caramelle, cioccolato e tanto altro ancora. Quindi se per la Befana avete intenzione di stupire i vostri bimbi, provate a creare una calza con il fai da te. Nella seguente guida vediamo come realizzare e decorare una calza delle Befana in pannolenci.

Dopo aver archiviato il Capodanno è tempo di pensare all’Epifania. La Befana è una ricorrenza che si trova radicata in tantissimi popoli e nelle più svariate culture. La tradizione vuole che sia la Befana a portare i doni ai bambini buoni ed alle persone amate. Generalmente la Befana viene rappresentata con il volto grinzoso e pochi denti. Inoltre, ha un naso prominente ed una schiena ricurva. La Befana porta dolciumi, biscotti, coccolata, ed a volte anche carbone. Tutti questi doni sono inseriti in una calza. Leggendo questo breve tutorial si possono avere alcuni utili consigli su come realizzare e decorare una calza delle Befana in pannolenci.

Calza della Befana: come realizzarla con il pannolenci

Per realizzare una calza della Befana in pannolenci vi serviranno:

1 foglio pannolenci rosso

1 foglio pannolenci verde

Forbici

Ago

Filo bianco

Filo rosso

Matita

Metro

Ditale

Gesso da sarta

Spilli piccoli

Carta

Cartamodello

Quando si deve creare una calza della Befana bisogna pensare agli abbinamenti che si vogliono realizzare ed allo stile che si vuole dare. Inoltre, è anche importante tener presente la persona a cui si vuole regalare la calza della Befana. Per la realizzazione di una calza in pannolenci la prima cosa da fare è quella di procurarsi un cartamodello. Esso si può stampare facilmente da internet oppure si può decidere di disegnarlo personalmente. Il modello deve essere piuttosto grande, poiché deve contenere i regali e i dolcetti.

Tagliare la sagoma

A questo punto, dovete tagliare la sagoma. Poggiate la calza di carta sul pannolenci di colore rosso e segnate i contorni con il gesso. Formate la prima sagoma, passate a formarne una seconda, ottenendo così due parti della calza. Prendete le forbici e ritagliate le due sagome. Adesso con gli spilli, unite le due parti. Per fare questo lavoro, partite dalla base, fino ad arrivare all’apertura. Quest’ultima deve rimanere completamente aperta. Tagliate il pannolenci verde e formate una striscia rettangolare e un quadratino. Il primo elemento vi servirà per fare il risvolto della calza e l’altro una tasca per decorare la calza della Befana.

Cucitura

Per la cucitura della calza bisogna utilizzare ago e filo. Cucite insieme le due sagome della calza, togliendo man mano gli spilli. Prendete il pannolenci rettangolare, piegatelo e cucitelo sul bordo della calza, formando un festone. Dopodiché, con il filo bianco, applicate al centro della calza la taschina. Rinforzate i punti e togliete tutti i fili residui di entrambi i pezzi che avete cucito. Alla fine dell’operazione bisogna applicare un nastrino per appendere la calza. Ciò va fatto con l’aiuto della pistola di colla a caldo. Per rendere la calza della Befana più originale si può applicare su di essa il nome della persona a cui si vuole regalare. Il nome si può realizzare utilizzando delle lettere fustellate con la big shot. In alternativa le lettere si possono realizzare con il cartamodello.

Decorazioni

Sono tantissime le decorazioni che si possono aggiungere alla calza della Befana. Occorre soltanto un po’ di fantasia e tanta pazienza. Ad esempio si può decidere di creare la neve utilizzando il pannolenci bianco. Inoltre, la calza si può abbellire anche con dei biscotti di pan di zenzero. Essi si possono realizzare utilizzando un bastoncino di zucchero. Altre decorazioni che si possono realizzare sono le stelle, i cuori, la scopa oppure la faccia della Befana, ecc. Le decorazioni vanno incollate sulla calza della Befana; poi, bisogna farle asciugare per circa mezzora. Per decorare la calza delle Befana, potete anche applicare sui bordi delle stelline e una campanellina.

Leggi anche Calze della Befana fai da te: le idee creative e sostenibili

Leggi anche Come realizzare una calza della Befana in patchwork