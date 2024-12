Al bando le calze comprate al supermercato all’ultimo momento: sono banali e totalmente impersonali. Bisogna preparare la calza con il metodo fai da te e mettere dentro tutto quello che piace alla persona che la riceverà. In questo modo si può preparare la calza della Befana con qualcosa di diverso dal solito, senza per forza riempirla con i soliti dolci.

Calza della Befana

L’Epifania è l’ultimo round del tour de force alimentare di Natale. La calza della Befana è un regalo che viene fatto ai bimbi in occasione dell’Epifania. Infatti, mentre tutti dormono, la notte tra il cinque e il sei gennaio, la Befana scende dai camini delle case a distribuire doni dentro le calze. La calza della Befana va riempita con cura: anche se nei supermercati ormai è facilissimo trovare calze già belle e pronte, il gesto più “romantico” è sicuramente creare una bella calza fatta in casa, non prefabbricata, ma riempita con i dolcetti preferiti del destinatario, magari anche fatti in casa.

La calza della Befana però è diventato un dono da fare anche per i più grandi: per questo motivo, oltre ai soliti dolci, servono idee alternative e originali per riempire la calza in base ai gusti della persona che la riceverà. E poi potete sbizzarrirvi a decorare la calza come più vi piace per renderla personalizzata.

Come riempire la calza senza farsi scoprire

La mattina del 6 gennaio invitate i vostri bimbi a correre davanti al caminetto o a sbirciare in un punto speciale della casa, che resterà sempre lo stesso negli anni. Ricordate che la vera magia della calza è la sorpresa del suo dolce “ripieno”. Per questo abbiate cura di incartare ogni singolo pezzo con della carta velina colorata, e renderete la scoperta ancora più dolce. Se volete rendere tutto un gioco potete anche scrivere su ogni incarto la strofa di una fiaba o di una filastrocca sull’Epifania. La calza in ogni caso deve essere abbastanza lunga, larga e variopinta (a meno che il vostro bimbo non abbia superato i 30 anni, in quel caso usate pure un’autoreggente e tanta carta rossa, il vostro compagno apprezzerà molto…).

Poiché la Befana è diversa dal Natale evitate di aggiungere giocattoli e altri doni alla calza, che perderebbe di importanza. Magari mescolate alle leccornie un piccolo pupazzo, delle gommine, delle molettine per i capelli o delle figurine, ma rispettate la tradizione: solo dolci e carbone! Una volta aperta la calza, conservate i dolcetti in una bella scatola. Lasciate la scatola aperta solo il giorno dell’Epifania, ma per evitare brutti mal di pancia concordate poi con i vostri piccoli un paio di dolcetti al giorno, non di più. E allegate alle deliziose sorprese uno spazzolino per denti nuovo di zecca, magari a forma di animaletto, con un bigliettino scritto dalla Befana in persona. Insegnerete ai vostri bambini che zucchero e dentifricio vanno sempre insieme. Così dopo la Befana non arriverà subito il dentista.

Calza della Befana: idee alternative ai dolci

Oltre ai dolci, è possibile riempire la calza della Befana con altre idee originali. Ovviamente bisogna sempre pensare a chi la riceverà e ai suoi gusti!

Calza alcolica

Se si decide di fare un regalo diverso si può optare per una calza alcolica. Questo pensiero è ovviamente pensato per una persona adulta. Bisogna riempirla con qualche lattina oppure bottiglia di birra artigianale. Naturalmente non bisogna esagerare con il quantitativo. Inoltre, si può decidere di aggiungere un pacchetto di patatine oppure delle noccioline. Così facendo la sorpresa è assicurata.

Calza giocattolo

Per i bambini, invece, si può anche scegliere di mettere nella calza della Befana un gioco appartenuto al genitore. Questo gesto è significativo in quanto si dà un pezzo importante della propria vita. In questo caso è importante chiedere al bambino di averne cura.

Calza partner

Le dolcezze per il partner devono essere al massimo e non solo quelle da mangiare. Si può riempire la calza della Befana con dolci al peperoncino per rendere piccante la serata. Inoltre, si può trovare il negozietto giusto per aggiungere qualcosa di veramente gustoso per il palato. Infine, si può inserire nella calza un “bonus” per poter stare insieme da soli. Ad esempio una cena a lume di candela.

Calza genitori

Anche ai genitori si può regalare una calza della Befana. La golosità non ha età, anzi si dice che più si invecchia e più si diventa bambini. Allora si può scegliere di mettere nella calza una scorta di cioccolatini che possono gustare nei momenti di pausa oppure delle caramelle da portare con loro per mangiarle quando desiderano qualcosa di dolce. Oltre a questo, però, sarebbe bene inserire un piccolo pensiero, come un’esperienza che possono fare insieme o un oggetto che desiderano.

Calza biologica

Dato che Natale e Capodanno sono i giorni dell’esagerazione culinaria molte persone pensano di rimettersi in sesto proprio pochi giorni prima della Befana. Si può quindi decidere di riempire la calza con differenti tipologie di tè, con svariate tisane dimagranti e rilassanti. Inoltre, si può aggiungere qualche sacchetto di zenzero che la persona può utilizzare per combattere il raffreddore e l’influenza. Se poi si aggiunge qualche biscotto biologico la calza diventa “perfetta”.

Calza della Befana: i dolci

Se proprio non riuscite a fare a meno dei dolci, allora ecco un elenco dei dolci da mettere nella calza della Befana, dai più classici alle idee più originali.

Il carbone

Il dolce per eccellenza dell’Epifania è il carbone. Secondo la tradizione infatti la mitica vecchina dovrebbe portare il carbone a chi è stato cattivo, ma in realtà porta il carbone dolce, forse non bellissimo a vedersi ma assolutamente golosissimo. Oltretutto non è affatto difficile da preparare, e lo si può abbellire con un bel pacchetto di carta trasparente con fiocchi colorati. Inoltre se avanza il carbone della befana si può anche riciclare in modi fantasiosi.

Il croccante di frutta secca

Un dolce semplicissimo da preparare, super goloso, e a base di due soli ingredienti. Il croccante si fa semplicemente con zucchero e frutta secca a vostro piacimento. Si può fare con le nocciole, con le noci, con le mandorle e chi più ne ha più ne metta. Il procedimento è piuttosto schematico: basta mettere lo zucchero in un pentolino finché non sarà caramellato, quindi aggiungere la frutta secca, amalgamare e stendere il composto su della carta da forno. Una volta che il composto sarà secco avremo il nostro croccante, da spezzettare e impacchettare in modo accattivante.

Cioccolatini misti

La cioccolata non può assolutamente mancare nella vostra calza della Befana. La scelta più semplice è ovviamente comprarne quantità industriali, soprattutto per quanto riguarda i cioccolatini. Questi però potete prepararli anche voi stessi in casa: ecco una preziosissima raccolta di ricette per cioccolatini fatti in casa davvero per tutti i gusti.

Lecca lecca fatti in casa

Anche i lecca lecca sono un grande must dei dolci per bambini, perfetti da mettere nella calza della befana. Ma se non vi piace dare ai bambini i lecca lecca perchè pensate che siano pieni di coloranti e conservanti, sappiate che farli in casa non è troppo difficoltoso. Di base basta preparare uno sciroppo, che si può fare molto semplicemente con succo di frutta e zucchero da caramellare. Una volta ottenuto il composto lo si versa su carta forno o su tappetino in silicone cercando di creare chiazze circolari, o della forma che preferiamo (una spatolina sarà utilissima allo scopo), e infine inflizarle con dei bastoncini. Ora non ci resta che aspettare che i nostri lecca lecca si secchino e impacchettarli ad arte.

Marshmallows fatti in casa

I marshmallows sono tipici dolcetti americani molto zuccherosi, morbidissimi e golosissimi soprattutto per i più piccoli. Anche questi potete trovarli al supermercato, anche se quelli confezionati non sono assolutamente paragonabili a quelli freschi (non facilissimi da trovare però nelle pasticcerie italiane). Quelli fatti in casa infatti si conservano per non più di 2-3 giorni, quindi non preparateli con troppo anticipo. Una volta scartati, se avete un caminetto, potete divertirvi con i bambini ad abbrustolirli sulla fiamma, oppure si possono immergere nella cioccolata o nel latte caldo.

Caramelle gommose

Ma quanto sono golose le caramelle gommose o gelatine che dir si voglia? Sfiziosissime anche nella forma, le troviamo nei negozi praticamente in qualsiasi forma, ma volete mettere farle in casa? La ricetta è davvero molto semplice, e le si può fare a base di frutta. Allo zucchero e al succo di frutta bisognerà aggiungere della pectina per far rapprendere meglio il preparato.

Praline al marzapane

Le praline al marzapane sono un’idea sfiziosa per riempire la calza della Befana. Per prepararle scaldate la marmellata e preparate un disco di pan di Spagna. In alternativa, per velocizzare il vostro lavoro, potete utilizzare del pandoro o panettone. Bagnate la pasta con del succo di frutta e formate delle palline. Passatele sopra la marmellata e avvolgetele con del marzapane. Decorate a piacere con dei confettini. Infine, incartateli singolarmente e metteteli dentro la calza.

Biscotti a forma di calza

Uno delle idee per riempire la calza della Befana, è quella di inserire all’interno tanti biscotti a forma di calze. Per farle, basta utilizzare una base di pasta frolle e profumarla con della cannella. Una volta composto l’impasto, utilizzate una forma apposita e preparate tanti biscottini. Cuoceteli in forno e decorateli con della glassa colorata e confettini.

Datteri al cioccolato

Di solito i datteri sono la frutta meno gradita dai bimbi, ma per fargliela apprezzare provate a ricoprirli con del cioccolato. Questa è un’idea carina per riempire la calza e arricchirle con delle novità semplici ed economiche. Per cominciare spezzate il cioccolato fondente e fatelo fondere a bagnomaria. Lasciatelo nel tegamino e disponete i datteri in un vassoio. Colate sopra il cioccolato liquido e lasciate rassodare i datteri. Una volta pronti, avvolgeteli nella carta e riempite la calza della Befana.

Noci al marzapane

Le noci al marzapane sono dei dolcetti semplicissimi, un’idea da inserire dentro la calza della Befana. Per farli aprite delle noci e dividete in due i gherigli. Stendete il marzapane e tagliatelo a striscioline. Arrotolate ogni singola striscia a bastoncino. Riunite a sandwich i due gherigli con in mezzo un blocchetto di marzapane, premendo leggermente. Con la lama di un coltello incidete un disegno a piacere e confezionateli con della carta colorata.

Cremini alla menta

Per sorprendere i vostri bambini, riempite la calza con dei cremini alla menta. Questi dolcetti sono deliziosi, poiché vengono rivestiti con del cioccolato fondente bianco, aromatizzato alla menta. Un’idea originale che si prepara in poco tempo. Per fare i cremini, mettete lo zucchero a velo in una ciotola, insieme alla menta e agli albumi. Mescolate bene, fino ad ottenere un composto denso e liscio. Stendete la pasta in una spianatoia e infarinatela con lo zucchero. Tagliatela a dischetti e ricoprite con del cioccolato fondente. Lasciateli asciugare e decorate con degli anicini. Infine, avvolgeteli con la pellicola e sistemateli dentro la calza della Befana.

Torroncini

Sono belli croccanti e papparsene un po’ dà grande soddisfazione. Ne esistono di tantissimi sapori e proprio per questo è facile trovare il torroncino al gusto giusto per ognuno di noi e della nostra famiglia: arancio, amaretto e nocciola, prendiamo quello che più ci piace! In più è possibile preparare il torrone in casa (anche se il procedimento non è semplicissimo): ecco tutte le varianti del torrone fatto in casa. Una volta pronto potete spezzettarlo in piccole porzioni, impacchettarle e metterle nella calza.

Leggi anche Come preparare la focaccia della Befana

Leggi anche Come preparare lo spezzatino della Befana