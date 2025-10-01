Quando l’autunno comincia a farsi sentite con i primi freddi e le foglie che cadono copiosamente dagli alberi inizia anche ad affacciarsi la voglia di cominciare a decorare la propria casa con accessori tipicamente autunnali che, pian piano, ci accompagneranno fino alle tanto attese feste natalizie.

Un esempio tipico di questo sentimento sono le ghirlande a tema autunno che, grazie alla varietà di elementi che possono comprendere, si adattano a qualsiasi gusto o arredamento. Inoltre, sono molto semplici da realizzare, bastano poche decorazioni e alcuni semplici passaggi.

Ghirlande a tema autunno

Se anche voi amate follemente l’autunno, con i suoi mille profumi e colori, e desiderate trasportare un po’ di questa magica atmosfera anche dentro casa, allora la prima cosa a cui pensare è una meravigliosa ghirlanda fai da te da appendere alla porta d’ingresso, naturalmente realizzata con i colori e materiali tipici di questa incantevole e generosa stagione.

Premettiamo che le variazioni sul tema sono davvero infinite: potrete spaziare dai verdi di muschio e licheni (a richiamare il profumo del sottobosco e della terra bagnata), alle mille sfumature di marrone, giallo e arancione (tipiche di zucche, castagne, ghiande e, naturalmente, delle foglie secche), fino ai rossi della frutta di stagione (come ad esempio mele e melograni). Anche per quanto riguarda i materiali, c’è solo l’imbarazzo della scelta. L’unico imperativo è che siano rigorosamente naturali: via libera dunque a pigne, ghiande, castagne, muschio, foglie, rametti, zucchette ornamentali, frutta, e ancora legno, spago, raffia, juta, paglia e via dicendo.

Per i meno esperti, il consiglio è poi quello di acquistare delle basi circolari già pronte per le vostre decorazioni per la porta d’ingresso e realizzare a partire da queste la composizione che più si adatta al proprio gusto. In alternativa, è possibile costruire la struttura portante con del fil di ferro o dei semplici rami flessibili da intrecciare tra loro. Per quanto riguarda invece la composizione vera e propria, vediamo alcune idee di ghirlande fai da te ispirate all’autunno.

Ghirlanda a tema autunno: tradizionale

Prima di vedere alcuni esempi più elaborati di ghirlande a tema autunno, scopriamo come realizzarne una tradizionale e partendo da zero.

Occorrente

Disco di vimini (o rami flessibili): per prima cosa procuratevi una base circolare . Va benissimo un disco di vimini altrimenti potete crearla voi con dei rami flessibili. In commercio potete trovarle già pronte anche in plastica, polistirolo o legno .

(o rami flessibili): per prima cosa procuratevi una . Va benissimo un altrimenti potete crearla voi con dei In commercio potete trovarle già pronte anche in plastica, polistirolo o . Fil di ferro : Il fil di ferro specifico per questo lavoro è facilmente reperibile in un negozio di bricolage già arrotondato e munito di ganci per facilitare la realizzazione della ghirlanda.

: Il fil di ferro specifico per questo lavoro è facilmente reperibile in un negozio di bricolage già arrotondato e munito di ganci per facilitare la realizzazione della ghirlanda. Foglie e fiori autunnali : la natura autunnale offre svariate foglie di colori e dimensioni diverse come, ad esempio, quelle di betulla o acero rosso, mentre i fiori di questa stagione richiamano ai suoi colori tipici che sono l’arancione, il giallo, il rosso e il marrone.

: la natura autunnale offre svariate foglie di colori e dimensioni diverse come, ad esempio, quelle di betulla o acero rosso, mentre i fiori di questa stagione richiamano ai suoi colori tipici che sono l’arancione, il giallo, il rosso e il marrone. Colla a caldo (facoltativa)

(facoltativa) Elementi decorativi: oltre ai fiori e alle foglie, su una ghirlanda degna di nota non possono mancare i rami di alberi sempreverdi come pini e abeti che regalano alla composizione un duraturo e gradevole profumo autunnale. Pigne, bacche, ghiande sono altri elementi che potrete incollare.

Come comporre la ghirlanda

Il primo passaggio, se non avete trovato una base di vimini già pronta, è creare il disco circolare con i rametti. Piegate il primo ramo fino a formare un cerchio della misura desiderata, legatelo con un po’ di fil di ferro e proseguite con i rami intrecciandoli sul primo fino a formare una base solida. Aiutatevi con delle piccole tenaglie o forbici per i rami più sottili. Dopo aver fatto ciò, possiamo cominciare a comporre la ghirlanda disponendo, in base al nostro gusto, i materiali in maniera ordinata oppure casuale.

Nel primo caso cercheremo di disporre il tutto in maniera circolare formando dei gruppetti che si alternano in maniera armonica, mentre nel secondo caso disporremo i vari materiali senza una logica particolare, ma procedendo in maniera che sia i colori che le consistenze siano in contrasto tra di loro. Per fissare bene il tutto ed evitare che alcuni elementi possano staccarsi entro poco tempo, è fondamentale fissarli al fil di ferro utilizzando dei piccoli ganci o uno spago. Oppure, con l’aiuto della pistola a caldo, fissate sulla base circolare, alternandoli, rametti, fiori secchi (a vostra scelta), foglie secche, ma anche pigne, bacche e ghiande.

Gli elementi scelti vanno disposti in modo da coprire uniformemente la base. Una volta completata in ogni suo punto, chi lo desidera può aggiungere un’ulteriore nota di colore avvolgendo intorno alla ghirlanda un nastro decorativo che donerà al tutto ancora più eleganza. Una volta terminata, potete appendere la ghirlanda alla porta d’ingresso, al muro o usarla come centrotavola. Questa ghirlanda autunnale porterà un’atmosfera calda e festosa alla casa, celebrando la bellezza della stagione.

Ghirlanda a tema autunno: con le zucchette

Se siete amanti dei colori caldi e dell’atmosfere campagnola, questa è la composizione che fa certamente il caso vostro. Per quanto riguarda le zucchette ornamentali, dovrete acquistare quelle essiccate (fresche risulterebbero infatti troppo pesanti), o, se siete stati previdenti, utilizzare quelle che avete tenuto da parte l’anno scorso. Se queste hanno conservato un bel colore, sono pronte per essere utilizzate, altrimenti potreste decidere di dipingerle con sfumature di giallo, arancio e rosso intenso, rendendole poi lucidissime con una passata di vernice di finitura.

Raccogliete poi foglie delle tonalità desiderate, alcune pigne di diversa misura e dei ramoscelli flessibili. Con il fil di ferro iniziate ad assicurare le pigne alla struttura di base. Aiutandovi con la colla a caldo fissate poi le foglie ed infine posizionate la vera protagonista della nostra ghirlanda autunnale, ovvero la zucca. Completate il tutto con qualche bacca rosso/arancione e dei ramoscelli intrecciati qua e là agli altri elementi della composizione.

Ghirlanda a tema autunno: ortensie

Se preferite una ghirlanda dalle tonalità meno sgargianti e dal gusto shabby chic, allora le ortensie sono certamente l’ideale. I loro fiori recisi ed essiccati sono infatti perfetti per decorare casa in autunno: naturalmente ne esistono di tantissimi colori, ma per una decorazione dal sapore romantico vi consigliamo quelle sulle tonalità del bianco e verdino. Anche in questo caso, come base potrete utilizzare del fil di ferro, oppure rami secchi intrecciati (in tal caso consigliamo di non riempire interamente la circonferenza con i fiori, in modo da non appesantire troppo la composizione). Se lo desiderate, inserite infine qualche foglia di ortensia, dei rametti di edera o Eucalyptus gunnii.

Ghirlanda a tema autunno: funghi

Naturalmente si possono creare bellissime ghirlande fai fa te utilizzando pigne, foglie variopinte, castagne, ghiande, rametti e via dicendo, ma vogliamo lasciarvi con una vera e propria chicca. Se avete un po’ di dimestichezza con i funghi e vi dovesse capitare di trovarne qualcuno durante una passeggiata nel bosco (attenzione a quelli velenosi!) potrete utilizzarli per una composizione super originale, ma dal sicuro gusto autunnale. Come base in questo caso vi servirà una corona di rami intrecciati e del muschio con cui ricoprirla parzialmente. Assicurate quindi i vostri funghetti alla struttura utilizzando del fil di ferro rivestito e il gioco è fatto: certamente una composizione di questo tipo stupirà i vostri ospiti! Unico difetto, i funghi si seccheranno nel giro di due o tre giorni. Una volta avvizziti, sostituiteli dunque con elementi decorativi nuovi, riciclando così la base della vostra ghirlanda.

Ghirlanda a tema autunno: in feltro

Se siete capaci di lavorare il feltro, allora sarà semplice per voi realizzare una ghirlanda con questo materiale. Vediamo come fare.

Occorrente

Cartone da imballo

Feltro nei colori caldi dell’ autunno

Palline di feltro

Cappellini delle ghiande

Procedimento

Per realizzare una ghirlanda in feltro, tagliare dal cartone da imballo una ghirlanda. Incollare i cappellini delle ghiande sulle palline di feltro. Poi, tagliare dal feltro le foglie e incollare con la colla a caldo le foglie sulla ghirlanda. Infine, incollare le palline sulle foglie. Et voilà, la vostra ghirlanda dai colori caldi dell’autunno è pronta.

Leggi anche Ghirlande di Halloween fai da te: le idee più belle

Leggi anche Come decorare dei cuscini con motivi autunnali