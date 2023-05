Come creare un portatovaglioli in legno con le mollette

Avete delle mollette in legno per il bucato in abbondanza? Sapete che potete riciclarle in modo creativo? Vi basterà solo un po' di colla e in pochissimo tempo avrete un portatovaglioli nuovo di zecca e pronto all'uso. Ecco cosa vi serve e i passaggi da seguire. Sarà facile!

Materiali e strumenti

50 mollette in legno

Colla per legno

Il procedimento

Eliminate le molle contenute nelle mollette e disponete alcune delle mollette in posizione orizzontale, incollando tra loro le parti così da formare la base.

Incollate poi le altre mollette sopra la base, in modo da formare due semi ventagli che siano speculari fra loro. Non vi resta che inserire tra i due semi ventagli i tovaglioli ed ecco pronto il vostro portatovaglioli.

Consigli

Fate attenzione al tipo di mollette di legno che utilizzate: per un risultato ottimale, non utilizzate mollette eccessivamente sottili.