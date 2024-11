Hai mai pensato di realizzare con le tue mani le decorazioni natalizie per la casa? Molto spesso serve solo un po’ di fantasia e creatività ed ecco realizzati bellissimi alberi di Natale, presepi, centrotavola delle feste… Anche se non hai una grande manualità, con i nostri consigli potrai donare alla tua casa una calda atmosfera natalizia senza spendere una fortuna e con semplicità. Rami, tocchi gentili di sempreverde, bacche rosse e tralci d’edera: voglia di rallegrare casa con i colori della natura. Cosa ne dici di realizzare tu una ghirlanda di natale fai da te, magari come centrotavola per la prossima cena, ma anche da appendere? Ecco alcune idee per creare una ghirlanda di Natale.

A Natale chi non vorrebbe sulla porta di casa una splendida ghirlanda? La ghirlanda di Natale è una delle decorazioni natalizie che non dovrebbe mancare nelle nostre case. Le ghirlande di Natale fai da te si possono realizzare in tanto modi diversi e con tecniche diverse. A differenza delle ghirlande di Pasqua, che principalmente ricorrono ad ovetti, pulcini e fiorellini, gli elementi che utilizzeremo o che cercheremo di riprodurre con varie tecniche per creare la nostra ghirlanda di Natale fai da te sono quelli tipici del Natale: rami di sempreverde, pigne (e la ghirlanda di Natale con le pigne è particolarmente bella e tipica), bacche rosse, pungitopo, stelline, angioletti, foglie e così via. Non è assolutamente detto che per creare le ghirlande di Natale si debba entrare in possesso di questi “ingredienti” naturali, potete riprodurli ricorrendo ad esempio al feltro, al pannolenci, alle carte decorative, alla carta crespa.

Per realizzare una ghirlanda fai da te devi procurarti prima di tutto la base: in commercio puoi trovarle già pronte in plastica, polistirolo o legno, pronte per essere decorate. Oppure puoi realizzare la base con fil di ferro o rami flessibili (i migliori sono quelli di salice o pioppo) da legare saldamente insieme. Per le decorazioni puoi sbizzarrirti: pigne, rami di pino, frutta essiccata e spezie se vuoi dare alla tua ghirlanda un’impronta naturale. Oppure puoi usare le decorazioni dell’albero di Natale, riassemblate in modo originale. Non serve spendere una fortuna, con un po’ di fantasia e materiali semplici si possono realizzare bellissime ghirlande natalizie!

La base

Le ghirlande con base in vite naturale sono una scelta moderna e sempre più amata non solo per il periodo natalizio, ma anche per quello autunnale. Per decorarle, in questo caso, basterà davvero poco. Le basi in legno di bambù sono l’ideale per chi vuole un look minimale e semplice. Un paio di bacche alla base, un grande fiocco rosso e il gioco è fatto. Il questo caso si potranno aggiungere anche degli elementi in tessuto o maglia. Se ami le ghirlande sempre verdi e che durano nel tempo, la tua scelta, allora, ricadrà su una base in polistirolo che rimarrà sempre intonsa anche con il passare del tempo.

Gli addobbi

Proprio come per l’albero anche le ghirlande necessitano di decorazioni e addobbi per diventare bellissime e luccicanti. Le opzioni sono davvero tante: naturali, fresche, artificiali, shabby chic e non solo. Partire da una base verde, semplice e pulita, come gli aghi di pino artificiale, di permetterà, poi, di dare spazio alla fantasia aggiungendo elementi decorativi di tutti i tipi e i colori. I rametti di pino non esistono solo nella versione green, ma di tantissime tipologie e stili.

Gli elementi naturali sono l’emblema del Natale e, oltre al pino, sulla tua ghirlanda fai da te non possono mancare le bacche. Rametti misti verdi e rossi che potrai utilizzare anche per confezionare pacchetti e regali. Puoi anche comprarle singole, perfette per le ghirlande in polistirolo e per riempire i buchi più piccoli. Ottime per mani più esperte. Le pigne non possono mancare nella tua ghirlanda fai da te di Natale, questi rametti composti da due pigne, bacche e qualche ago di pino sono l’elemento naturale che non deve mancare. E ancora: i fiocchi. Conosci i fiocchi plaid? Sono nastri in tessuto che caratterizzano il Natale: a scacchi, con texture tartan o disegni tipici del periodo. Questi nastri devono assolutamente far parte del tuo kit per realizzare una ghirlanda natalizia.

Gli elementi da aggiungere a una ghirlanda non sono fissi, puoi dare il via libera alla tua creatività e, in questo caso, noi ti consigliamo di aggiungere qualche campanella, di diverse dimensioni, per aggiungere colore e materiali diversi, e anche i fiocchi di cotone, un elemento diverso dal solito, ma riportano subito alla mente la neve che tutti desideriamo veder cadere durante le feste di Natale. Se dovessero avanzarti dopo aver realizzato la ghirlanda questi rametti arrederanno anche casa.

Il feltro, come il pannolenci, è uno dei materiali a cui si ricorre più spesso per creare le ghirlande di Natale. Per fare una ghirlanda con il feltro devi prendere degli scampoli nei classici colori del Natale: rosso, verde e bianco e una base per la ghirlanda in polistirolo che poi andremo a rivestire con il nostro feltro. Una versione estremamente semplice di questo lavoretto di Natale con il feltro prevede di rivestire la base della ghirlanda interamente di bianco e poi ritagliare nel feltro verde delle foglioline, in quello rosso le bacche e anche le lettere per andare a comporre la scritta “Buon Natale!”. Foglioline e bacche di feltro vanno sistemate in cima, mentre la scritta dovrà coprire più o meno tutto l’arco della ghirlanda.

L’idea originale è quella di realizzare una ghirlanda di Natale con le mani in feltro. Tutto ciò che ti occorre sono un pennarello, feltro, un paio di forbici, ago e filo e, naturalmente, le mani dei componenti della tua famiglia. Procedi appoggiando le mani di ogni persona sul panno. Tracciane la sagoma con l’aiuto di un pennarello, quindi ritaglia le forme ottenute. Cuci insieme le mani in modo da formare un cerchio, magari inserendo qualche perlina o brillantino sul punto, e decora con un fiocco sul fondo della ghirlanda.

Tra le tante idee per realizzare una ghirlanda di Natale fai da te c’è anche quella decorata con dei deliziosi omini di zenzero in gesso che sembrano veri biscottini. Realizzarla sarà un gioco da ragazzi. Ti servono:

Ghirlanda di polistirolo

Stoffa in 2 fantasie

Gessi natalizi

Decorazioni varie

Nastri in tinta

Scritta buon natale in feltro

Tavolette di legno

Taglia 2 strisce di stoffa, avvolgile sulla ghirlanda e incolla la passamaneria zigzag tra una stoffa e l’altra. Incolla la scritta di feltro “Buon Natale” sulle tavolette di legno e realizza un fiocco con i nastri. Incolla il fiocco in cima alla ghirlanda e le tavolette di legno sulla ghirlanda. Incollare le stelle o decorazioni varie e i gessetti colorati.

La ghirlanda di Natale ai ferri è davvero bellissima.

Materiale necessario

Uncinetto (n. 4)

Lana verde e rossa

Cartoncino rigido

Ago da ricamo per cucitura finale

Punti impiegati

Catenella cat

Anello magico (avvio)

Maglia bassa mb

Maglia bassissima mbss

Maglia alta ma

Istruzioni

Ritagliare su di un cartone abbastanza rigido la sagoma: puoi aiutarti con dei recipienti tondi di 2 misure diverse. Il consiglio è di usarne una di circa 40 cm (circonferenza esterna) con un bordo di 3 cm. Con la lana verde, avviare 10 catenelle (pari alla larghezza del bordo x 2); 1 GIRO – 10 mb; 2 GIRO – 10 ma; Ripetere il GIRO 1 e 2 sino a raggiungere la circonferenza della sagoma di cartone. Con ago e lana verde cucire le due estremità e posizionare la striscia, così ottenuta, sul cartoncino. Sempre con ago e filo di lana verde, cucire la striscia sul dietro. Posizionare l’uncinetto sulla parte superiore della ghirlanda e lavorare 20 cat + 1 mbss per chiudere il laccio formatesi. Con la lana rossa, realizzare 7 o più pallini da cucire sopra la ghirlanda.

Spiegazione pallino

Avviare 5 mb nell’anello magico, lavorare 1 mb su ogni m sottostante. Chiudere a 2 a 2 le m.

La carta si può utilizzare per creare delle ghirlande di Natale leggere e colorate. Un modo per realizzare le ghirlande di Natale di carta è prendere tanti piccoli foglietti da arrotolare come tanti piccoli coni da incollare insieme. Ma c’è anche un modo ancora più facile e veloce per fare la ghirlanda di carta, ovvero ritagliando una specie di lunga striscia che bisogna poi arrotolare fino a far congiungere le due estremità che vanno poi chiuse da un bellissimo fiocco.

Ecco di cosa avrai bisogno per realizzare la ghirlanda: di fil di ferro, colla, spago, guanti da lavoro e decorazioni per rivestire l’armatura della ghirlanda (finti rami d’abete, campanelli). Crea con il fil di ferro una forma circolare intorno alla quale costruire la ghirlanda di Natale. Se pensi di mettere molti addobbi rinforzate il primo giro di fil di ferro con un secondo a sostegno. Appoggia i finti rami di abete alla ghirlanda in ferro e fissali con l’aiuto dello spago. Devi cercare di sovrapporre i rami in modo da coprire bene lo spago. Ora aggiungi gli addobbi per farla bella piena e qui davvero puoi affidarti alla tua fantasia! Puoi mettere campanelli, fiocchi rossi e anche spruzzare della finta neve sui rami d’abete. Se vuoi una ghirlanda molto luminosa o se vuoi dare un tocco di eleganza puoi anche costruirla tutta nei toni dell’oro. Un’altra possibilità se hai voglia di staccarti dalla classica ghirlanda con i rami d’abete è utilizzare spighe o paglia per rivestire la ghirlanda. La paglia oltretutto è anche ottima come fissante quindi se ci imbottisci la ghirlanda puoi poi usare degli aghi per inserirci delle foglie.

Per realizzare la ghirlanda di Natale con le pigne andremo a creare tante pigne di stoffa morbidissime che insieme daranno vita alla nostra ghirlanda natalizia che potremo usare come una delle decorazioni per la porta d’ingresso. Dobbiamo creare una specie di sacchettino di feltro imbottito a forma di cono (ma la base non deve essere circolare, ma a sacchetto). Dentro possiamo metterci della comune ovatta, mentre per il sacchettino in questione dovrebbe essere di color marrone, in modo da ricordare il colore vero delle pigne. Tiriamo poi fuori tutti gli scampoli di stoffa che abbiamo: più colori ci sono, meglio è!

Naturalmente se vogliamo fare una cosa ad alto tasso di Natale dobbiamo cercare scampoli per i nostri lavoretti di Natale sui toni del rosso, del verde o del bianco, ma nessuno ci obbliga a seguire questa via più tradizionale. Prendiamo dunque i nostri scampoli e tagliamoli a striscette larghe circa 3 cm. Con le forbici per la stoffa con lame a zig zag tagliamo leggermente in lunghezza le nostre striscette, in modo da creare un orlo frastagliato. Ora non ci resta che cucire una sotto l’altra tutte le striscette intorno al corpo della pigna! Per la ghirlanda dovremo ripetere la stessa operazione su altre 5 pigne realizzate alla stessa maniera e poi cucirle insieme in modo da creare il giusto effetto.

Ecco una carrellata di altre idee originali per realizzare la tua ghirlanda di Natale.

C’è la ghirlanda di Natale all’uncinetto bianca e candida: una decorazione elegantissima che si presterà, una volta realizzata a crochet grazie al nostro tutorial fotografico, a fare bella figura in una casa con decorazioni natalizie prevalentemente bianche, oro e argento. Oppure la ghirlanda natalizia in lana bianca, rossa e verde: calda, super natalizia e realizzabile in poco tempo grazie al nostro bel tutorial questa ghirlanda in lana nei colori tipici del Natale.

Bellissima la ghirlanda di Natale in feltro con gli omini di zenzero: una ghirlanda davvero morbida realizzata con uno dei materiali più amanti dalle appassionate di crafting ovvero il pannolenci o feltro. Vi spieghiamo come fare questa ghirlanda di Natale perfetta anche per case con animali o bimbi piccoli, data la sua infrangibilità. E che dire della ghirlanda di Natale dolce in pasta di zucchero? Dopo tante belle ghirlande natalizie da realizzare con le proprie mani ma decisamente non commestibili, ecco il video tutorial goloso per preparare un dolce natalizio a forma di ghirlanda che lascerà tutti i tuoi ospiti a bocca aperta

Infine, le mini ghirlande di Natale: se le ghirlande di Natale oltre ad essere belle e d’atmosfera fossero anche profumate, non sarebbero ancora più magiche? È per questo che ti proponiamo questo tutorial con tante spezie diverse.

Oltre alle classiche decorazioni che abbiamo visto nei precedenti paragrafi, ce ne sono alcune più originali che renderanno la tua ghirlanda davvero unica.

Ghirlanda di caramelle

Se sotto le festività in casa tua abbondano i dolciumi e non sai come utilizzarli, una carinissima idea-riciclo è quella di utilizzare le caramelle per l’arricchimento di una ghirlanda. Basterà fissarle al supporto di polistirolo o ad una corona di abete con un po’ di colla a caldo messa sull’incarto, stando però attenti a non sciogliere le caramelle.

Ghirlanda di noci

Il procedimento è analogo a quello per la ghirlanda di caramelle, ovvero si incollano le noci con la colla a caldo su una forma circolare di polistirolo o su un supporto di legno. Per un effetto country, decorala con stelle o cuori di feltro rosso e verde. Oppure con perle di plastica, per una decorazione più elegante. Una volta realizzata la ghirlanda di noci, la si può utilizzare anche come base per candele o come centrotavola.

Ghirlanda pendente di rametto

Questo tipo di ghirlanda è molto semplice da realizzare, sta bene in case di qualsiasi stile ed è possibile anche crearlo a scuola tranquillamente. Bisogna soltanto recuperare un rametto dello spessore e della lunghezza che preferiamo, e legarvi poi una cordicina alle due estremità in modo che si abbia il supporto per appenderlo. Ritaglia poi su un cartoncino, magari colorato, varie forme quali cuori, stelle, fiocchi di neve. Bucane la parte superiore con la punta di una matita e fai passare altri pezzi di cordoncino, magari di misure diverse; fissa con un nodo, in modo che le forme non escano, e legale poi al rametto.

