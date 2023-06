Sostanze pericolose, gli inquinanti che abitano a casa tua

D alle vernici ai prodotti per la pulizia: i composti organici volatili (COV) sono inquinanti presenti nelle nostre case: se respirati a lungo, possono provocare danni alla salute

Sono molte le sostanze inquinanti nocive presenti nei prodotti che usiamo quotidianamente e che si annidano in particolare nelle nostre case. Si tratta di composti organici volatili (COV), che vengono emessi come gas da determinati prodotti solidi o liquidi e, se respirati a lungo, possono causare gravi rischi alla salute. Alcuni COV sono stati collegati ad asma, cancro e problemi all'apparato riproduttivo, danni al fegato, ai reni e al sistema nervoso centrale.

Shampoo, lozioni per il corpo, sapone per i piatti, deodoranti per ambienti, detergenti per la casa, sverniciatori, pavimenti, tappeti e prodotti in legno pressato sono solo alcuni delle migliaia di articoli di consumo che possono contenere queste sostanze chimiche.

COV sono più concentrati in casa

secondo la US Environmental Protection Agency l'esposizione a questi inquinanti è spesso più alta in casa. Infatti, "le concentrazioni di molti COV - ha osservato l'EPA - sono costantemente più elevate all'interno (fino a dieci volte superiori) rispetto all'esterno".

Uno studio dagli USA

Uno studio pubblicato di recente ha rilevato che, soltanto nello Stato della California, sono state emesse nel 2020 oltre 5.000 tonnellate di 33 gas volatili potenzialmente dannosi. L'autrice principale della ricerca, Meg Schwarzman, direttrice associata del Berkeley Center for Green Chemistry presso la UC Berkeley School of Public Health, ha sottolineato che sebbene l'analisi sia stata effettuata su prodotti venduti in California, i medesimi articoli vengono commercializzati nel resto degli USA e probabilmente a livello internazionale.

"Persone esposte a sostanze inquinanti"

"È un campanello d'allarme. Gran parte dell'attenzione normativa si è concentrata solo sulle esposizioni professionali senza pensare a ciò che accade in casa. Le persone non capiscono quanto sono esposte a sostanze chimiche tossiche nel loro ambiente di vita", ha affermato la tossicologa Linda Birnbaum, ex direttrice del National Toxicology Program e National Institute for Environmental Health Sciences.

Il diritto dei consumatori di sapere

L'analisi, pubblicata sulla rivista "Environmental Science & Technology", ha utilizzato i dati del California Air Resources Board, che tiene traccia del tipo e della quantità di composti organici volatili utilizzati dai produttori nei prodotti venduti in California. Il team di ricerca si è riferito alla legge californiana sul diritto di sapere - il Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act, comunemente noto come Prop 65 - che mantiene un elenco di sostanze chimiche che si ritiene causino il cancro o danni alla riproduzione e allo sviluppo. Di questi, 33 sono elencati come composti organici volatili.

Inquinanti, numerosi prodotti sotto accusa

L'analisi ha rilevato che più di 100 tipi di prodotti contengono COV contrassegnati dal database Prop 65. Oltre ai prodotti per la cura della persona, i COV potenzialmente tossici vengono utilizzati per produrre repellenti per insetti, disinfettanti, detersivi per bucato, articoli per la cura di auto e barche, detergenti per tappeti e tappezzeria, detergenti per scarpe e pelle e forniture per ufficio e arte, solo per citarne alcuni. I consumatori non possono trovare facilmente tali informazioni su un'etichetta, a meno che non coinvolga una delle 33 sostanze chimiche preoccupanti ai sensi della Prop 65.